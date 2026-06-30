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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPM Garib Kalyan Yojana: फ्री राशन पाने के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए PMGKY का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बॉय स्टेप

PM Garib Kalyan Yojana: फ्री राशन पाने के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए PMGKY का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बॉय स्टेप

PM Garib Kalyan Yojana: अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यहां से सीखकर आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 30 Jun 2026 10:06 AM (IST)
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PM Garib Kalyan Yojana: देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) आज भी बड़ी राहत बनी हुई है. इस योजना के जरिए लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज दिया जाता है. सरकार का दावा है कि इससे अभी तक करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है.  अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले यह जानना जरूरी है कि इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे. साथ ही यहां से आपको पता चलेगा कि इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा.

क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कोरोना काल में हुई थी. इसमें राशन कार्ड धारकों को फ्री में गेहूं और चावल दिया जाता है. सरकार ने बाद में इस योजना को आगे भी जारी रखा ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलती रहे.

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किन लोगों को मिलता है फायदा?

इस योजना का लाभ खासतौर से AAY कार्ड और PHH राशन कार्ड धारकों को दिया जाता है. अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. 

कितनी मात्रा में मिलता है राशन?

अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है. इसमें गेहूं या चावल शामिल हो सकता है.

PMGKAY के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो पहले राशन कार्ड बनवाना जरूरी है. इसके लिए आप अपने राज्य की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट या नजदीकी जन सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले राज्य की खाद्य आपूर्ति वेबसाइट पर जाएं और नया राशन कार्ड आवेदन फॉर्म भरें. फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आधार और मोबाइल नंबर वेरिफाई करें. बस इसके बाद फिर आवेदन जमा करें और सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा. राशन कार्ड बनते ही आपको फ्री राशन मिलने लगता है.

ऑफलाइन कैसे करें आवेदन?
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते वो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आप जन सेवा केंद्र, ब्लॉक ऑफिस या राशन कार्यालय जा सकते हैं. वहां ऑफलाइन फार्म भरा जाएगा और अप्लाई हो जाएगा. बता दें कि सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC भी जरूरी कर दिया है. अगर e-KYC पूरी नहीं होगी तो राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 30 Jun 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
PM Garib Kalyan Yojana PM Yojana Utility News
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