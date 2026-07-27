27 जुलाई से 2 अगस्त तक, किस फ्लाइट में टिकट है सबसे सस्ती?

Cheapest Flight Tickets This Week 27 July 2 August: जुलाई के महीने में गर्मी से बचने के लिए अक्सर कपल्स घूमने निकल जाते हैं. बहुत से लोगों की बिजनेस ट्रिप भी होती है और ऐसे में एक चीज जो सबसे कॉमन है वो है फ्लाइट बुकिंग. हर कोई अपना दिमाग लगाकर सस्ती और कंफर्टेबल फ्लाइट बुक करता है. बस आपका यही काम हम यहां आसान कर रहे हैं. यहां हम आपको फ्लाइट की सबसे सस्ती टिकट के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपको बुकिंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और आपके पैसे भी बचेंगे. ये सस्ती टिकट्स सिर्फ इसी हफ्ते के लिए बताई जा रही है. हर सोमवार को हम पूरे हफ्ते की सस्ती टिकट्स के बारे में जानकारी देते हैं.

यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-

रुट फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय दिन दिल्ली-मुंबई अकासा एयर 5862 02:10 PM स्पाइस जेट 5817 04:00 AM मंगलवार दिल्ली-हैदराबाद इंडिगो 6651 02:20 AM एयर इंडिया 7207 12:30 PM गुरुवार दिल्ली-पूणे इंडिगो 7002 05:20 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 7740 04:25 AM शनिवार दिल्ली-कोलकाता अकासा एयर 6263 05:55 AM स्पाइस जेट 6089 06:00 PM शुक्रवार बैंगलुरू-दिल्ली एयर इंडिया 9743 09:15 AM इंडिगो 9893 02:40 AM गुरुवार बैंगलुरू-मुंबई स्पाइस जेट 6119 00:20 AM इंडिगो 6500 09:20 AM शुक्रवार बैंगलुरू-कोलकाता इंडिगो 7022 02:40 AM अकासा एयर 7311 06:15 AM बुधवार अहमदाबाद-दिल्ली इंडिगो 5368 05:00 AM एयर इंडिया 5518 06:25 AM गुरुवार

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किस दिन मिलती है सबसे सस्ती टिकट?

वैसे तो आमतौर पर मंगलवार और बुधवार को सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट मिलने की संभावना अधिक मानी जाती है. वहीं, वीकेंड में सस्ती टिकट मिलना जरा मुश्किल हो जाता है. हालांकि, ये कोई तय नियम नहीं है. टिकट की कीमत एयरलाइन की मांग, रूट, सीजन और बुकिंग के समय के आधार पर बदलती रहती है.

बुकिंग के लिए कौन- कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं?

घरेलू उड़ान के लिए अगर आप फ्लाइट बुकिंग कर रहे हैं तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ई- टिकट और मोबाइल पर बोर्डिंग पास होना चाहिए. वहीं, अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग करनी हो तो पासपोर्ट, वीजा, फ्लाइट टिकट, बोर्डिंग पास और ट्रैवल बीमा होना जरूरी है.