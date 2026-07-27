क्या पुराने नोट के बदले मिलते हैं करोड़ों रुपये? जानें क्या है सच

Cyber Fraud Alert: आए दिन सोशल मीडिया पर फर्जी दावे वायरल होते रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दावों को कई लोग सच समझ लेते हैं और साइबर ठगों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं. ऐसे में आपकी एक छोटी से लापरवाही आपका नुकसान करा सकती है, इसलिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

अभी हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से ऐसा मामला सामने आया है, यहां एक व्यक्ति को 5 रुपये के पुराने नोट के बदले 1 करोड़ रुपये देने का झांसा दिया गया. जिसके बाद व्यक्ति साइबर ठगों की बातों में आ गया और अपना लाखों रुपये का नुकसान करवा लिया.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-8 के एक व्यक्ति को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 5 रुपये के पुराने नोट के बदले 1 करोड़ देने का एक विज्ञापन दिखा, जिसके बाद व्यक्ति ने विज्ञापन पर लिखे नंबर पर कॉल किया, फोन उठाने वाले ने अपने आपको एक कंपनी का अधिकारी बताया और व्यक्ति से 5 रुपये के नोट की तस्वीर मांगी, जिसके बाद व्यक्ति ने उन्हें नोट की तस्वीर भेजी.

फिर ठगों ने उससे कहा कि उसे इस नोट के बदले अब 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. लेकिन उसके लिए उसे पहले GST, एयरपोर्ट फीस, सेल टैक्स और अन्य चार्ज जमा करने होंगे. इसके बाद व्यक्ति ने अलग-अलग बैंक अकाउंट से 1,02,267 रुपये जमा किए, लेकिन इसके बाद व्यक्ति को कोई पैसे नहीं दिए गए. जिसके बाद व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दावा कि 5 रुपये के पुराने नोट के बदले 1 करोड़ रुपये मिलेंगे पूरी तरह से फर्जी है. भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI या भारत सरकार पुराने नोटों के बदले कोई भी राशि नहीं देती है. यह दावा सिर्फ लोगों को ठगने के लिए है.

क्या करना चाहिए?

RBI या फिर किसी भी सरकारी संस्था के नाम पर हो रहे वायरल दावे पर भरोसा न करें.

साथ ही किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके अपनी पर्सनल जानकारी शेयर न करें.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले वायरल दावे के लिंक पर क्लिक न करें.

आए दिन ऐसे फर्जी दावे वायरल होते हैं, इसलिए बेहतर है कि उसपर आंख बंद करके भरोसा न करें.

ठगी होते ही करें ये काम

अगर आप साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं तो बिना समय गंवाएं सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें.

इसके साथ ही भारत सरकार के आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करें.

वहीं बैंक को घटना की जानकारी दे, ताकि अकाउंट से होने वाले लेन-देन को रोका जा सके.

साथ ही अपने पास ट्रांजैक्शन और चैट से जुड़े सभी जरूरी सबूत रखें.

ये सारी जानकारी जांच के दौरान आपके काम आ सकती है.

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