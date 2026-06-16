Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इस सुविधा से रिवॉर्ड, कैशबैक जैसे फायदे पुनः मिलेंगे।

Credit Card Rent Payment: अगर आप किराए के घर पर रहते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है. आज के टाइम में किराया देना हर महीने का एक जरूरी खर्च है. इसी जरूरत को देखते हुए अब दोबारा क्रेडिट कार्ड रेंट पे करने का ऑप्शन वापस लाने की तैयारी में है.

PhonePe और CRED इस सर्विस को नए तरीके से दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. फिलहाल दोनों कंपनियां इसे पूरी तरह लॉन्च करने से पहले छोटे स्तर पर टेस्ट कर रही हैं. अभी यह सुविधा सभी लोगों के लिए नहीं है. PhonePe कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही यह ऑप्शन दे रहा है ताकि सिस्टम को अच्छे से टेस्ट किया जा सके. वहीं CRED ने भी साफ किया है कि यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में है और पूरी तरह लॉन्च करने से पहले कई चीजों पर काम चल रहा है.

क्रेडिट कार्ड से देते थे किराया

कुछ साल पहले लोग क्रेडिट कार्ड से किराया देते थे. लोग आसानी से कार्ड से रेंट पे कर लेते थे और उसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक भी मिलते थे. लेकिन बाद में RBI की तरफ से कुछ नियम और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की वजह से यह सुविधा कई प्लेटफॉर्म्स पर बंद कर दी गई थी.

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नए मॉडल के साथ है वापसी की तैयारी

अब कंपनियां इसे एक नए सिस्टम के साथ वापस लाने की कोशिश कर रही हैं. इस नए मॉडल को मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म मॉडल कहा जा रहा है. इसमें पेमेंट प्रोसेस को अलग तरीके से मैनेज किया जाएगा और Payment Aggregator सिस्टम के जरिए ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाया जाएगा. साथ ही KYC और नियमों का पालन भी सिस्टम के अंदर ही किया जाएगा.

फिर से मिलेंगे पुराने फायदे

क्रेडिट कार्ड से किराया देने की सुविधा पहले लोगों की पसंदीदा थी. इसकी वजह यह थी कि इससे लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और पेमेंट मैनेज करने में आसानी मिलती थी. अब अगर यह सुविधा वापस आती है तो लोगों को फिर से ये फायदे मिल सकते हैं.

प्लेटफॉर्म जो पहले से दे रहे हैं यह सर्विस

कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फिनटेक प्लेटफॉर्म पहले से ही यह सुविधा दे रहे हैं. जैसे RedGiraffe, PayZapp और NoBroker जैसे प्लेटफॉर्म बदले हुए नियमों के तहत इस सर्विस को ऑफर कर रहे हैं.

जल्द आयेगा बड़ा अपडेट

अगर यह टेस्टिंग सफल रहती है तो आने वाले कुछ हफ्तों में या अगले महीने तक यह सुविधा बड़े स्तर पर शुरू हो सकती है. हालांकि अभी तक कंपनियों ने फीस चार्ज और लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

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