खुद की शादी के लिए PF खाते से अब निकाल सकते हैं इतना पैसा, जान लें नया नियम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नए नियमों के तहत खाताधारक शादी जैसे निजी कार्यक्रमों के लिए अपने पीएफ खाते में जमा कुल पैसे में से 100 प्रतिशत तक निकाल सकता है. यह पैसा वह अपनी शादी, बच्चों की शादी या भाई-बहनों की शादी में भी उपयोग कर सकता है. EPFO के इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि भारत में शादी जैसे कार्यक्रमों पर काफी खर्च होता है. एक भारतीय शादी का औसत खर्च 5 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक होता है. पहले शादी के लिए खाताधारक केवल तीन बार ही पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर पांच बार कर दिया गया है. ध्यान रहे कि पैसा निकालने के बाद भी आपके खाते में कम से कम 25 प्रतिशत बैलेंस बना रहना चाहिए, ताकि खाता सक्रिय रहे और उस पर ब्याज मिलता रहे.

पैसा निकालने की शर्तें और पात्रता

दस्तावेज

शादी समारोह के लिए पैसा निकालने के आवेदन में आमतौर पर शादी का निमंत्रण पत्र प्रूफ के तौर पर जमा करना होता है.

न्यूनतम सेवा अवधि

EPFO के अनुसार अब सभी प्रकार की आंशिक निकासी (शादी, बीमारी, शिक्षा, आवास आदि) के लिए न्यूनतम सेवा अवधि पांच साल से घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दी गई है. यानी अब अगर आपने सिर्फ एक साल नौकरी की है, तब भी आप अपने PF अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं.

कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं?

EPFO के अनुसार व्यक्ति अपनी सेवा अवधि के दौरान शादी जैसी निजी जरूरतों के लिए पांच बार तक PF अकाउंट से पैसा निकाल सकता है. पहले सीमा सिर्फ तीन बार थी, जो आपात जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं थी.

कैसे निकालें पैसा?

स्टेप 1: लैपटॉप या मोबाइल से EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/

स्टेप 2: अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर 'Sign In' करें

स्टेप 3: लॉग इन के बाद ऊपर मेनू में 'Online Services' टैब पर क्लिक करें

स्टेप 4: Claim Form-31, 19, 10C & 10D विकल्प चुनें

स्टेप 5: अपना बैंक खाता एंटर करें जो PF अकाउंट से लिंक हो

स्टेप 6: यहां आंशिक निकासी के लिए Form 31 विकल्प चुनें

स्टेप 7: ‘Purpose for which advance is required’ ड्रॉप-डाउन में ‘Marriage’ चुनें

स्टेप 8: शादी का निमंत्रण पत्र स्कैन करके अपलोड करें

स्टेप 9: नियम और शर्तें स्वीकार करें और आवेदन सबमिट करें

