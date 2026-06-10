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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMetro Rule: क्या मेट्रो में ले जा सकते हैं पालतू जानवर? जानिए क्या कहते हैं नियम

Metro Rule: क्या मेट्रो में ले जा सकते हैं पालतू जानवर? जानिए क्या कहते हैं नियम

Metro Rule: अगर आप अपने पालतू कुत्ते, बिल्ली या किसी अन्य जानवर के साथ मेट्रो में सफर करने की सोच रहे हैं, तो पहले नियम जान लेना जरूरी है. वरना आप पर हो सकती है कार्रवाई.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 10 Jun 2026 12:35 PM (IST)
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  • नियम उल्लंघन पर यात्रा रोकने, जुर्माना लगाने का प्रावधान।

Metro Pet Rule: आज के समय में ज्यादातर लोग ऑफिस, कॉलेज या अन्य किसी काम के लिए मेट्रो से सफर करना पसंद करते हैं. रोजाना लाखों लोग मेट्रो से सफर करते हैं. ऐसे में कई पेट पेरेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि क्या वह अपने पालतू डॉगी, बल्ली या फिर किसी अन्य जानवर को मेट्रो में अपने साथ ले जा सकते हैं या नहीं? अगर आपके पास भी कोई पेट है तो उसे मेट्रो स्टेशन लेकर जाने से पहले कुछ जरूरी नियमों के बारे में जानकारी ले लें. 

पालतू जानवरों को लेकर क्या है नियम?

दिल्ली मेट्रो DMRC समेत देश के ज्यादातर मेट्रो नेटवर्क के नियमों के मुताबिक, मेट्रो ट्रेन और स्टेशन परिसर के अंदर पालतू जानवरों को ले जाने की परमिशन नहीं है. इसमें कुत्ते, बिल्ली, पक्षी और अन्य पालतू जानवर शामिल हैं. यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों को अपने पेट्स के साथ मेट्रो में यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जाती है.

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क्यों लगाई गई है रोक?

बता दें कि हर दिन बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल होती हैं. मेट्रो में भीड़ होती है, जिसके चलते बंद कोच के माहौल में जानवर घबरा सकते हैं या आक्रामक व्यवहार कर सकते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है. यहीं नहीं मेंट्रो में साफ-सफाई बनाए रखने और एलर्जी जैसी समस्याओं से बचने के लिए भी यह नियम लागू किया गया है.

मेट्रो में कौन-कौन सी चीजें ले जाना मना है?

मेट्रो में यात्रा के दौरान कई वस्तुओं को ले जाने पर भी प्रतिबंध है. इनमें शामिल हैं जैसे...

  • चाकू, कैंची, ब्लेड और अन्य नुकीले हथियार.
  • पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, पटाखे और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ.
  • केमिकल या अन्य खतरनाक सामग्री.
  • तय सीमा से ज्यादा वजन या आकार का भारी सामान.
  • इन नियमों का मकसद यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है.

नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई

अगर कोई व्यक्ति नियमों की अनदेशी करते हुए अपने पालतू जानवर को बैग या बास्केट में छिपाकर मेट्रो परिसर में ले जाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. ऐसी स्थिति में मेंट्रो सुरक्षा कर्मी यात्री को यात्रा करने से रोक सकते हैं और नियमों के मुताबिक, जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसलिए मेट्रो में सफर करने से पहले हमेशा नियमों की जानकारी जरूर लें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Metro Utility News Rules For Carrying Pets
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