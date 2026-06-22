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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपेट्रोल कार के टैंक में भर दिया डीजल तो क्या करें? समझें अपने अधिकार, कोर्ट ने पंप पर ठोका था 26000 का जुर्माना

पेट्रोल कार के टैंक में भर दिया डीजल तो क्या करें? समझें अपने अधिकार, कोर्ट ने पंप पर ठोका था 26000 का जुर्माना

Wrong Fuel Filling: तेलंगाना के वारंगल में पेट्रोल कार में गलती से डीजल भरने पर उपभोक्ता अदालत ने पेट्रोल पंप संचालक पर 26000 जुर्माना लगाया. डीजल से कार का इंजन खराब हो गया था.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 22 Jun 2026 08:15 PM (IST)
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Petrol Car Diesel Mistake: अगर आप के पेट्रोल कार में गलती से डीजल भर दिया जाए, तो यह लापरवाही गाड़ी के इंजन को काफी नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसी स्थिति में आप घबराने के बजाय तुरंत सही कदम उठाए. ऐसी ही एक घटना तेलंगाना के वारंगल से सामने आई थी, जहां एक पेट्रोल कार में डीजल भरने के बाद उपभोक्ता अदालत ने पेट्रोल पंप संचालक पर 26000 जुर्माना लगाया था.

घटना के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एक पेट्रोल पंप पर एक महिला की पेट्रोल कार में गलती से डीजल भर दिया गया था. इसके कुछ समय बाद ही कार में खरबी आने लगी और गाड़ी पूरी तरह से चलना बंद हो गया. गाड़ी की जांच करवाने पर पता चला कि पेट्रोल कार में डीजल भरने की वजह से यह दिक्कत हुई थी.

पेट्रोल की जगह डीजल भर जाए तो क्या करें?

अगर आपकी कार में गलती से पेट्रोल कि जगह डीजल भर दिया जाए, तो ऐसे में गाड़ी को स्टार्ट बिल्कुल न करें. क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने से डीजल पूरे सिस्टम में पहुंच सकता है और आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है.

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  • गाड़ी को टो करके सर्विस सेंटर ले जाएं.
  • फ्यूल टैंक को पूरी तरह खाली करवाकर साफ करें.
  • पेट्रोल पंप की रसीद या बिल जरूर लें और उसे अपने पास संभालकर रखें.
  • आप पंप कर्मचारी की गलती का वीडियो सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करें.
  • अपनी कार के फ्यूल टैंक के पास लिखी पेट्रोल मार्किंग की फोटो लें.

ग्राहक कहां कर सकते हैं शिकायत?

अगर पेट्रोल पंप संचालक आपके साथ हुए नुकसान की भरपाई करने से साफ मना करता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है.

उपभोक्ता फोरम यानी कंज्यूमर कोर्ट- आप जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 'सेवा में कमी' के तहत केस दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आप सरकारी वेबसाइट जा कर E-Daakhil Portal⁠ का इस्तेमाल कर सकते हैं.

तेल कंपनी में शिकायत- आप संबंधित कंपनी, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत नंबर ले सकते हैं.

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Published at : 22 Jun 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Petrol Car Diesel Mistake Wrong Fuel Filling Fuel Safety Tips
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