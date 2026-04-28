10 लाख की कार और 6 साल का लोन, कितनी जाएगी EMI, कितना लगेगा ब्याज?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लोन राशि, ब्याज दर और अवधि से EMI का भुगतान बदलता है।

10 लाख के लोन पर 6.5% ब्याज दर से 12.10 लाख कुल भुगतान।

ब्याज दर 8.5% होने पर कुल भुगतान 12.80 लाख हो जाता है।

लोन लेने से पहले क्रेडिट स्कोर, छुपी फीस पर ध्यान दें।

Personal Loan Tips: आज के टाइम में कुछ भी खरीदना आसान हो गया है, क्योंकि लोग लोन की मदद से अपनी पसंद की चीज जैसे कार, फ्लैट जैसी चीजें आराम से ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले EMI और कुल ब्याज का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है. आपकी EMI लोन अमाउंट, ब्याज दर और टाइम पर निर्भर करती है. आमतौर पर कार लोन की ब्याज दर 9.75 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच होती है, इसलिए लोन लेने से पहले सही जानकारी और प्लानिंग करना बेहद जरूरी है.

मान लीजिए आप जो कार खरीदना चाहते हैं वह 12 लाख रुपए की है. अगर आप 2 लाख रुपए नकद दे देते हैं यानी डाउन पेमेंट कर देते हैं, तब आपको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी. अब अगर आप 10 लाख की कार के लिए लोन लेते हैं और वह भी 6 साल के लिए तो EMI और ब्याज दर के हिसाब से आपकी कुल लागत बदलती रहती है जैसे...

6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर EMI और कुल खर्च

अगर ब्याज दर 6.5 प्रतिशत है तो आपकी मासिक EMI लगभग 16 हजार 810 होगी.

यानी पूरे 6 साल में आपको कुल पेमेंट 12 लाख 10 हजार 315 रुपये देनी होगी.

कुल ब्याज- 2 लाख 10 हजार 315 रुपये होगा.

8.5 प्रतिशत ब्याज दर पर क्या होगा?

ऐसे में आपकी हर महीने की EMI लगभग 17 हजार 778 बनेगी.

यानी पूरे 6 साल में आपको कुल 12 लाख 80 हजार 44 रुपये चुकाने होंगे.

कुल ब्याज होगा- 2 लाख 80 हजार 44 रुपये.

9.5 प्रतिशत ब्याज दर पर कितना बढ़ेगा बोझ?

अगर वहीं ब्याज दर बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो जाता है तो EMI भी बढ़कर लगभग 18 हजार 275 रुपए हो जाएगी.

इसमें आपको कुल भुगतान 13 लाख 15 हजार 778 रुपए होगा.

कुल ब्याज- 3 लाख 15 हजार 778 रुपए.

10 प्रतिशत ब्याज दर पर क्या होगा असर?

अब अगर ब्याज दर 10 प्रतिशत हो जाता है तो आपकी EMI बढ़कर 18 हजार 526 हो जाएगी.

इस पर आपको कुल मिलाकर 13 लाख 33 हजार 860 रुपए चुकाने होंगे.

कुल ब्याज- 3 लाख 33 हजार 860 रुपए.

लोन लेने से पहले फॉलो करें ये टिप्स

1- लोन लेने से पहले अपना अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें. क्रेडिट स्कोर अच्छा होता तो लोन मिलने में आसानी होगी.

2- सस्ती ब्याज दरों के लिए बैंक एजेंट से मोलभाव करें.

3- सिर्फ एक बैंक पर निर्भर न रहें. सभी बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करें.

4- Hidden Charges, जैसे प्रोसेसिंग फीस, प्री-पेमेंट चार्जेस और लेट पेमेंट फीस पर ध्यान दें.

5- अपनी कंपनी और एम्प्लॉयमेंट का लाभ उठाएं.

6- EMI और अपनी क्षमता का आकलन करें.