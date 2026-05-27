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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO News: UAN एक्टिव नहीं तो फंस जाएगा पैसा! UPI का लाभ उठाने के लिए तुरंत करें ये काम

EPFO News: UAN एक्टिव नहीं तो फंस जाएगा पैसा! UPI का लाभ उठाने के लिए तुरंत करें ये काम

EPFO ​​Facility: ईपीएफओ ने अपने करोड़ों निवेशकों को एक बड़ी सौगात दी है. जहां अब आप बिना किसी परेशानी के यूपीआई से ही सीधे अपने बैंक के खाते में पीएफ का पैसा आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 27 May 2026 07:15 PM (IST)
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  • ईपीएफओ यूपीआई के माध्यम से पीएफ ट्रांसफर सुविधा शुरू करेगा।
  • 5 लाख तक के दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट व्यवस्था लागू हो चुकी है।
  • सफल पीएफ ट्रांसफर के लिए यूएएन, बैंक और मोबाइल नंबर लिंक हों।
  • सदस्यों के रिकॉर्ड अपडेटेड होने पर ही डिजिटल सुविधा का लाभ मिलेगा।

UPI PF Transfer: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी (EPFO) अपने करोड़ों शेयरहोल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जहां, ईपीएफओ अपने शेयरहोल्डर्स को जल्द ही बड़ी सौगात भी देने जा रहा है. इस मामले को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी देते हुए बताया कि ईपीएफओ 3.0 के तहत अब सदस्य यूपीआई के माध्यम से ही सीधे अपने बैंक के खाते में ही पीएफ का राशि बिना किसी परेशानी के आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे.

ऑटो-सेटलमेंट जैसी व्यवस्था हुई लागू

दरअसल, ईपीएफओ पहले ही 5 लाख रुपये तक के पात्र दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट जैसी व्यवस्था को लागू कर चुका है. तो वहीं, दूसरी तरफ  नई यूपीआई के व्यवस्था आने के बाद पीएफ निकासी की प्रक्रिया पहले से न सिर्फ ज्यादा तेज हुई है बल्कि आने वाले समय में और भी ज्यादा आसान होने वाली है. लेकिन, इस डिजिटल सुविधा का बड़ा फायदा उठाने के लिए सदस्यों के रिकॉर्ड का पूरी तरह अपडेट होना बेहद ही अनिवार्य है. जिसको लेकर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों के वजह से ही पीएफ दावों में ही सबसे ज्यादा देरी होती है. 

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यूएएन का एक्टिव होना क्यों है जरूरी?

इस बात पर हमेशा ध्यान दें कि, जांच पड़ताल से पहले एक बार यह सुनिश्चित करें कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट है या फिर नहीं. अगर आपका यूएएन एक्टिव नहीं है, तो आप केवाईसी वेरिफिकेशन के अलावा लेंस चेक और ऑनलाइन नई डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

इसके अलावा आपके पीएफ खाते में दर्ज नाम, जन्मतिथि, अन्य आपके पहचान दस्तावेज और बैंक खाते के विवरण से बिल्कुल सही होना चाहिए. एरक बार अपने सभी दस्तावेजों की सही से जांच करना न भूलें. 

बैंक खाता और मोबाइल नंबर हो लिंक

याद रहे कि जिस बैंक खाते से आपका यूपीआई जुड़ा है, वह पीएफ पोर्टल पर सही तरीके से अपडेट होना चाहिए. इसके साथ ही, आपका एक्टिव मोबाइल नंबर भी यूएएन से लिंक होना चाहिए, ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन के समय कोई परेशानी न देखने को मिले.

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Published at : 27 May 2026 07:15 PM (IST)
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Utility News EPFO 3.0 EPFO ​​Facilities
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