Hotel Safety Tips: होटल के कमरे में घुसते ही कर लें ये काम, कहीं 'तीसरी आंख' ना रख रही हो नजर

Hotel Safety Tips: घूमना- फिरना ट्रैवल करना, गर्मी के मौसम में अक्सर लोग परिवार के साथ यही करते हैं. इसके लिए दूसरे शहर में जाने से पहले ही लोग ऑनलाइन बुकिंग के जरिए होटल बुक कर लेते हैं. ये आज के समय में बेहद आसान हो गया है. लेकिन वेकेशन के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. कई बार हम ऑनलाइन कम दाम देखकर ही होटल बुक कर लेते हैं, लेकिन लोकेशन पर पहुंचने के बाद असलियत पता चलती है.

हो सकता है कि चीप रेट में होटल बुक करने के चक्कर में आप अपनी सुरक्षा के साथ ही समझौता कर बैंठे. ऐसे में आपको हमेशा होटल के कमरे में घुसते से ही कुछ जरूरी चीजें चेक कर लेना चाहिए. छोटी-सी सावधानी आपका पूरा ट्रिप सुरक्षित और स्ट्रेसफ्री बना सकती है. इसके लिए हम आगे आपको कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं, जैसे:

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दरवाजे और लॉक सिस्टम की जांच करें

सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा और लॉक सिस्टम जरूर चेक कर लें. ये देख लें कि दरवाजा ठीक से बंद हो रहा है या नहीं और अंदर मौजूद सेफ्टी लॉक सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं. कई लोग सीधे सामान रखकर आराम करने लगते हैं, लेकिन सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

खिड़की और बालकनी लॉक चेक करें

कमरे में घुसने के बाद खिड़कियां, बालकनी और इमरजेंसी एग्जिट भी देख लेना चाहिए. इससे किसी आपात स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता पता रहता है. ये भी सुरक्षा की दृष्टि से एक अच्छा कदम है. आपको किसी मुसीबत में पड़ने से पहले ही उससे निकलने के रास्ते पता होना चाहिए.

इलेक्ट्रॉनिक सामान और चार्जिंग पॉइंट देखें

होटल रूप में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को चेक करना भी बहुत जरूरी है. जैसे टीवी, केतली और चार्जिंग पॉइंट जरूर चेक करना चाहिए. इससे किसी खराब वायरिंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होता है. इसके अलावा इनमें हिडन कैमरा छुपा होने का डर भी हो सकता है.

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संदिग्ध कैमरों की जांच करें

होटल रूम में छिपे कैमरों की जांच करना सबसे ज्यादा जरूरी है. इसके लिए कमरे की लाइट बंद करके मोबाइल कैमरे की मदद से संदिग्ध जगहों को देखें. स्मोक डिटेक्टर, टीवी के आसपास, घड़ी या सजावटी सामान जैसी जगहों पर नजर जरूर डालनी चाहिए.

वाई-फाई पर निजी जानकारी शेयर न करें

होटल का वाई-फाई अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है. वाई- फाई से फोन या लैपटॉप कनेक्शट करने के बाद बैंकिंग या कोई भी निजी जानकारी से जुड़े काम नहीं करना चाहिए. ऐसा केवल होटल रूम में ही नहीं बल्कि सार्वजनिक जगहों पर भी वाई- फाई कनेक्ट कर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए.