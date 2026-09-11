ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी9 घंटे से ज्यादा काम करवाने पर बॉस को हो सकती है जेल! जानें नियम

9 घंटे से ज्यादा काम करवाने पर बॉस को हो सकती है जेल! जानें नियम

क्या आप जानते हैं कि यदि आपका बॉस आपसे 9 घंटे से ज्यादा काम करवाता है, तो उसे जेल हो सकती है? जानें कर्मचारियों के काम के घंटे और ओवरटाइम के नियम क्या कहते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 11 Sep 2026 11:56 PM (IST)
Preferred Sources

ऑफिस में अक्सर कर्मचारियों से तय समय के बाद भी काम कराया जाता है. कई बार कर्मचारी बिना ओवरटाइम भुगतान के देर रात तक काम करते रहते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी कर्मचारी से 9 घंटे से ज्यादा काम कराया जा सकता है? और नियम तोड़ने पर क्या बॉस को जेल हो सकती है? आइये जानते हैं क्या कहते हैं नियम.

भारत में काम के घंटे और ओवरटाइम से जुड़े नियम सेक्टर और राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, कई शॉप्स एंड एस्टैबलिश्मेंट्स कानूनों में सामान्य तौर पर वयस्क कर्मचारी से दिन में 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम कराने पर ओवरटाइम का प्रावधान है. दिल्ली के पुराने शॉप्स एंड एस्टैबलिश्मेंट्स एक्ट में भी 9 घंटे हर दिन और 48 घंटे साप्ताहिक सीमा का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें: 88 साल के बुजुर्ग को बेच दी गलत पॉलिसी, केनरा HSBC पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना

9 घंटे से ज्यादा काम पर ओवरटाइम
कई राज्यों के नियमों के अनुसार अगर कर्मचारी से तय सीमा से ज्यादा काम कराया जाता है, तो उसे ओवरटाइम का भुगतान करना होता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के कानून में 9 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे हर हफ्ते से ज्यादा काम पर ओवरटाइम की दर सामान्य वेतन की दो गुना है. फैक्ट्री कर्मचारियों के लिए भी फैक्ट्रीज एक्ट के तहत सामान्य सीमा 9 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे हर हफ्ते रही है, हालांकि कुछ परिस्थितियों में कानून के अनुसार छूट दी जा सकती है.

बॉस को हो सकती है सीधे जेल?
सिर्फ किसी कर्मचारी से 9 घंटे से ज्यादा काम कराने का मतलब ये नहीं है कि बॉस को तुरंत जेल भेज दिया जाएगा. सजा इस बात पर निर्भर करती है कि कौन-सा कानून लागू है, उल्लंघन किस तरह हुआ है और संबंधित कानून में क्या दंड निर्धारित है. इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि हर मामले में 9 घंटे से ज्यादा काम कराने पर बॉस को जेल होगी. कई मामलों में जुर्माना, ओवरटाइम भुगतान या दूसरी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

ये भी पढ़ें: मां ने कर ली दूसरी शादी तो पिता की संपत्ति पर बेटी का हक है नहीं? हाई कोर्ट ने किया साफ

कर्मचारी ध्यान रखें
अगर किसी कर्मचारी से लगातार अतिरिक्त घंटे काम कराया जा रहा है, तो उसे अपने वर्किंग ऑवर्स, उपस्थिति और ओवरटाइम से जुड़े रिकॉर्ड संभालकर रखने चाहिए. साथ ही ये भी देखना चाहिए कि उसके राज्य और उसके रोजगार पर कौन-सा श्रम कानून लागू होता है.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 11 Sep 2026 11:56 PM (IST)
Tags :
Overtime Overtime Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
मां ने कर ली दूसरी शादी तो पिता की संपत्ति पर बेटी का हक है नहीं? हाई कोर्ट ने किया साफ
मां ने कर ली दूसरी शादी तो पिता की संपत्ति पर बेटी का हक है नहीं? हाई कोर्ट ने किया साफ
यूटिलिटी
88 साल के बुजुर्ग को बेच दी गलत पॉलिसी, केनरा HSBC पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना
88 साल के बुजुर्ग को बेच दी गलत पॉलिसी, केनरा HSBC पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना
यूटिलिटी
लेने के देने पड़ गए! कोर्ट ने उल्टे ग्राहक पर ही ठोक दिया 10000 का जुर्माना
लेने के देने पड़ गए! कोर्ट ने उल्टे ग्राहक पर ही ठोक दिया 10000 का जुर्माना
यूटिलिटी
2011 की आग का इंसाफ, कोर्ट के आदेश पर रेस्टोरेंट मालिक को बीमा कंपनी देगी 51 लाख
2011 की आग का इंसाफ, कोर्ट के आदेश पर रेस्टोरेंट मालिक को बीमा कंपनी देगी 51 लाख
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PM मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की महिलाओं में होड़', ब्रिक्स सम्मलेन का वीडियो वायरल
'PM मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की महिलाओं में होड़', ब्रिक्स सम्मलेन का वीडियो वायरल
पंजाब
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
स्पोर्ट्स
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
टेलीविजन
रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'
रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
विश्व
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
इंडिया
पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'
पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'
Home Tips
Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget