9 घंटे से ज्यादा काम करवाने पर बॉस को हो सकती है जेल! जानें नियम

ऑफिस में अक्सर कर्मचारियों से तय समय के बाद भी काम कराया जाता है. कई बार कर्मचारी बिना ओवरटाइम भुगतान के देर रात तक काम करते रहते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी कर्मचारी से 9 घंटे से ज्यादा काम कराया जा सकता है? और नियम तोड़ने पर क्या बॉस को जेल हो सकती है? आइये जानते हैं क्या कहते हैं नियम.

भारत में काम के घंटे और ओवरटाइम से जुड़े नियम सेक्टर और राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, कई शॉप्स एंड एस्टैबलिश्मेंट्स कानूनों में सामान्य तौर पर वयस्क कर्मचारी से दिन में 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम कराने पर ओवरटाइम का प्रावधान है. दिल्ली के पुराने शॉप्स एंड एस्टैबलिश्मेंट्स एक्ट में भी 9 घंटे हर दिन और 48 घंटे साप्ताहिक सीमा का प्रावधान है.

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9 घंटे से ज्यादा काम पर ओवरटाइम

कई राज्यों के नियमों के अनुसार अगर कर्मचारी से तय सीमा से ज्यादा काम कराया जाता है, तो उसे ओवरटाइम का भुगतान करना होता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के कानून में 9 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे हर हफ्ते से ज्यादा काम पर ओवरटाइम की दर सामान्य वेतन की दो गुना है. फैक्ट्री कर्मचारियों के लिए भी फैक्ट्रीज एक्ट के तहत सामान्य सीमा 9 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे हर हफ्ते रही है, हालांकि कुछ परिस्थितियों में कानून के अनुसार छूट दी जा सकती है.

बॉस को हो सकती है सीधे जेल?

सिर्फ किसी कर्मचारी से 9 घंटे से ज्यादा काम कराने का मतलब ये नहीं है कि बॉस को तुरंत जेल भेज दिया जाएगा. सजा इस बात पर निर्भर करती है कि कौन-सा कानून लागू है, उल्लंघन किस तरह हुआ है और संबंधित कानून में क्या दंड निर्धारित है. इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि हर मामले में 9 घंटे से ज्यादा काम कराने पर बॉस को जेल होगी. कई मामलों में जुर्माना, ओवरटाइम भुगतान या दूसरी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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कर्मचारी ध्यान रखें

अगर किसी कर्मचारी से लगातार अतिरिक्त घंटे काम कराया जा रहा है, तो उसे अपने वर्किंग ऑवर्स, उपस्थिति और ओवरटाइम से जुड़े रिकॉर्ड संभालकर रखने चाहिए. साथ ही ये भी देखना चाहिए कि उसके राज्य और उसके रोजगार पर कौन-सा श्रम कानून लागू होता है.