क्या है 'वन वीक रूल', इसे अपनाकर पैसे से भरने लगेगी आपकी जेब, शॉपिंग की लत छुड़ा देगा यह नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वन वीक रूल फिजूलखर्ची रोकने का असरदार तरीका है।

खरीदारी का मन बनने पर तुरंत नहीं, एक सप्ताह रुकें।

सोचें कि क्या वस्तु वाकई जरूरी है, तभी खरीदें।

यह नियम बचत बढ़ाता है, आर्थिक स्थिति बेहतर करता है।

One Week Rule: आजकल ऑनलाइन ऑफर्स और फ्लैश सेल लोगों को तुरंत खरीदारी के लिए आकर्षित कर लेते हैं. इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि न चाहते हुए भी लोग खरीदारी करने लगते हैं. ऐसे में कई बार लोग बिना जरूरत के सामान खरीद लेते हैं. जिसके बाद यह एहसास होता है कि ये चीजों उतनी जरूरी भी नहीं थी.

ज्यादातर सामान तो यूं ही अलमारी में पड़ा रहा जाता हैं. हालांकि, इस आदत से आपका बजट जरूर बिगड़ता हैं और सेविंग धीरे-धीरे कम होनी लगती है. आइए जानते हैं, वन वीक रूल के बारे में, जो आपको इन फिजूलखर्ची रोकने में मदद करेगा.

क्या है वन वीक रूल?

विषय की समझ रखने वाले जानकार इस रूल को बहुत अधिक महत्व देते हैं. फिजूलखर्च को रोकने के लिए यह एक असरदार तरीका है. वन वीक रूल का नियम कहता है कि, जब आप आप किसी चीज की खरीदारी का मन बनाएं तो, तुरंत इसकी खरीदारी न करें. इसकी जगह पर खुद को केवल एक वीक का समय दें.

इस दौरान सोचें कि क्या यह चीज इतनी जरूरी है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता हैं. इसके बाद भी वस्तु जरूरी लगे तभी उसे खरीदें. आप देखेंगे कि ज्यादातर मामलों में आप खरीदारी के प्लान को कैंसिल कर देंगे.

आपको लगेगा कि इसकी उतनी जरूरत भी नहीं है. इस तरह से वन वीक रूल अपनाने से आप फिजूलखर्च को बहुत हद तक कम कर सकते हैं. जिससे आपका बजट सही रहेगा और साथ ही आप आर्थिक परेशानियों से भी बच सकेंगे.

कूलिंग ऑफ पीरियड का फायदा समझिए

खरीदारी से पहले लिया गया सात दिनों का ब्रेक एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, जो जल्दबाजी में खरीदारी को रोकने का काम करता है. उस वक्त भावनाएं आप पर हावी होती हैं. हालांकि, थोड़ा समय लेने से दिमाग शांत हो जाता है और खुद के लिए सही फैसले लेता है. यही वजह है कि वन वीक रूल इतना प्रभावी है.

छोटी सी आदत से बढ़ेगी बचत

इस छोटी सी आदत को अपनाने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से भी कई ज्यादा अच्छी हो सकती है. उदाहरण के लिए, अगर आप वन वीक रूल अपनाकर पूरे महीने में 1000 रुपये भी बचाकर इसे निवेश करते हैं तो लंबे समय में आपको एक बड़ा फंड मिल सकता हैं.

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