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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या है 'वन वीक रूल', इसे अपनाकर पैसे से भरने लगेगी आपकी जेब, शॉपिंग की लत छुड़ा देगा यह नियम

क्या है 'वन वीक रूल', इसे अपनाकर पैसे से भरने लगेगी आपकी जेब, शॉपिंग की लत छुड़ा देगा यह नियम

Saving Tips: वन वीक रूल अपनाकर आप फिजूलखर्ची से बच सकते हैं. विषय के जानकार इसे एक असरदार तरीका मानते हैं. आइए जानते हैं, आखिर यह नियम काम कैसे करता है?

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 15 Apr 2026 06:12 PM (IST)
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  • वन वीक रूल फिजूलखर्ची रोकने का असरदार तरीका है।
  • खरीदारी का मन बनने पर तुरंत नहीं, एक सप्ताह रुकें।
  • सोचें कि क्या वस्तु वाकई जरूरी है, तभी खरीदें।
  • यह नियम बचत बढ़ाता है, आर्थिक स्थिति बेहतर करता है।

One Week Rule: आजकल ऑनलाइन ऑफर्स और फ्लैश सेल लोगों को तुरंत खरीदारी के लिए आकर्षित कर लेते हैं. इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि न चाहते हुए भी लोग खरीदारी करने लगते हैं. ऐसे में कई बार लोग बिना जरूरत के सामान खरीद लेते हैं. जिसके बाद यह एहसास होता है कि ये चीजों उतनी जरूरी भी नहीं थी. 

ज्यादातर सामान तो यूं ही अलमारी में पड़ा रहा जाता हैं. हालांकि, इस आदत से आपका बजट जरूर बिगड़ता हैं और सेविंग धीरे-धीरे कम होनी लगती है. आइए जानते हैं, वन वीक रूल के बारे में, जो आपको इन फिजूलखर्ची रोकने में मदद करेगा.

क्या है वन वीक रूल?

विषय की समझ रखने वाले जानकार इस रूल को बहुत अधिक महत्व देते हैं. फिजूलखर्च को रोकने के लिए यह एक असरदार तरीका है. वन वीक रूल का नियम कहता है कि, जब आप आप किसी चीज की खरीदारी का मन बनाएं तो, तुरंत इसकी खरीदारी न करें. इसकी जगह पर खुद को केवल एक वीक का समय दें. 

इस दौरान सोचें कि क्या यह चीज इतनी जरूरी है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता हैं. इसके बाद भी वस्तु जरूरी लगे तभी उसे खरीदें. आप देखेंगे कि ज्यादातर मामलों में आप खरीदारी के प्लान को कैंसिल कर देंगे. 

आपको लगेगा कि इसकी उतनी जरूरत भी नहीं है. इस तरह से वन वीक रूल अपनाने से आप फिजूलखर्च को बहुत हद तक कम कर सकते हैं. जिससे आपका बजट सही रहेगा और साथ ही आप आर्थिक परेशानियों से भी बच सकेंगे. 

कूलिंग ऑफ पीरियड का फायदा समझिए

खरीदारी से पहले लिया गया सात दिनों का ब्रेक एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, जो जल्दबाजी में खरीदारी को रोकने का काम करता है. उस वक्त भावनाएं आप पर हावी होती हैं. हालांकि, थोड़ा समय लेने से दिमाग शांत हो जाता है और खुद के लिए सही फैसले लेता है. यही वजह है कि वन वीक रूल इतना प्रभावी है. 

छोटी सी आदत से बढ़ेगी बचत

इस छोटी सी आदत को अपनाने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से भी कई ज्यादा अच्छी हो सकती है. उदाहरण के लिए, अगर आप वन वीक रूल अपनाकर पूरे महीने में 1000 रुपये भी बचाकर इसे निवेश करते हैं तो लंबे समय में आपको एक बड़ा फंड मिल सकता हैं. 

यह भी पढ़ें:

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Personal Finance Saving Tips Utility News One Week Rule
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