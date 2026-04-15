PNB ग्राहकों के लिए अलर्ट, कल से बंद हो जाएंगे ये बैंक अकाउंट, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पीएनबी 16 अप्रैल से निष्क्रिय खाते बंद करेगा।

तीन साल से कोई लेन-देन नहीं, खाते बंद होंगे।

ई-केवाईसी अनिवार्य, न करने पर खाता बंद होगा।

धोखाधड़ी रोकने हेतु बैंक ने उठाया कदम।

PNB Update: अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हैं तो यह अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है. बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी अपडेट जारी किया है. जिसमें कुछ बैंक खातों को बंद किए जाने की बात कही गई है.

बैंक के अनुसार, 16 अप्रैल से ऐसे खाते बंद किए जा सकते हैं, जो पिछले तीन साल से निष्क्रिय हैं या फिर जिनमें कोई लेन-देन नहीं हुआ है. आइए जानते हैं, बैंक के इस अपडेट के बारे में.

इन खातों पर बंद होने का खतरा

बैंक ऐसे खातों पर कार्रवाई कर सकता है, जो लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं हैं. ऐसे अकाउंट जिनमें पिछले तीन साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ है और जिनका बैलेंस भी शून्य है. इसके अलावा, जो खाते पहले से इनएक्टिव मोड में हैं, वे भी इस दायरे में आ सकते हैं.

बैंक ने ई-केवाईसी को लेकर कहा है कि यह किसी भी हालात में पूरे होने चाहिए. अगर कोई ग्राहक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करता है, तो उसका खाता बंद किया जा सकता है. यानी ऐसे ग्राहकों के खाते बंद कर दिए जाएंगे जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.

कार्रवाई से कैसे बचें?

अगर आप चाहते हैं कि आपका खाता बंद न हो, तो सबसे पहले आपको बैंक जाकर ई-केवाईसी पूरी करनी चाहिए. इसके लिए आप अपने नजदीकी पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. साथ ही बैंक जाते समय जरूरी डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाना न भूलें. ई-केवाईसी के साथ-साथ खाते में कुछ पैसे जमा करना भी जरूरी है, ताकि आपका खाता जीरो बैलेंस वाला खाता न रहे.

बैंक ने क्यों उठाया यह कदम?

बैंक के पास ऐसे कई खाते मौजूद हैं जिनमें लंबे समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है. साथ ही उन अकाउंट्स का बैलेंस भी शून्य है. ऐसे खाते धोखाधड़ी के लिहाज से ज्यादा जोखिम भरे माने जाते हैं. यही वजह है कि बैंक ने इन खातों को बंद करने का फैसला लिया है. जिससे संभावित फ्रॉड को रोका जा सके.

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