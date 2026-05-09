रेल में अगर TTE पैसे लेकर सीट देने की बात करे तो क्या करें? ये ट्रेन टिप्स आएंगे आपके काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom IRCTC से ऑनलाइन या ऐप से आसानी से टिकट बुक करें।

Indian Railway Rule: ट्रेन सभी लोगों के लिए किफायती परिवहन माना जाता है, क्योंकि इसमें हम कम पैसों में भी लंबी दूरी की यात्रा आराम से कर सकते हैं. यहीं कारण है कि लोग ट्रेन को पहली पसंद मानते हैं. काफी यात्री कई महीने पहले से ही रिजर्वेशन करके अपनी सीट सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों सीट बुक नहीं कर पाते. ऐसे में कई बार लोग सोचते हैं कि वह स्टेशन से ही टिकट ले लेंगे, लेकिन कई बार यह भी संभव नहीं होता.

इस बीच अगर TTE यानी Travel Ticket Examiner किसी भी यात्री से पैसे मांगकर टिकट देने की बात करे या किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगे तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. सबसे पहली बात TTE का काम होता है कि यात्री अपनी सीट पर सही तरीके से बैठे. साथ ही TTE यात्रियों की समस्या भी हल कता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ TTE रिश्वत मांगते हैं.

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ऐसे करें TTE की शिकायत

अगर कोई TTE गलत व्यवहार करता है फिर आपसे रिश्वत मांगता है तो आप कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं जैसे...

सबसे पहले आप TTE का नाम और बैच नंबर नोट कर लें.

अगर हो सके तो आप घटना का वीडियो बना लें, ताकि आपके पास सबूत हो.

उसके बाद तुरंत शिकायत दर्ज करें.

कहां करें शिकायत?

Rail Madad App पर जाकर

वेबसाइट: www.coms.indianrailways.gov.in

हेल्पलाइन नंबर: 182 पर कॉल करके

जब आप शिकायत कर देंगे तो सीधे ये रेलवे तक पहुंच जाती है और इस पर कार्रवाई होती है.

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आप इस आसान तरीके से आराम से टिकट बुक कर सकते हैं

टिकट बुक करने का तरीका (IRCTC)