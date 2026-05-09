हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: रेल में अगर TTE पैसे लेकर सीट देने की बात करे तो क्या करें? ये ट्रेन टिप्स आएंगे आपके काम

Train News: रेल में अगर TTE पैसे लेकर सीट देने की बात करे तो क्या करें? ये ट्रेन टिप्स आएंगे आपके काम

Indian Railway: ट्रेन एक किफायती और आरामदायक परिवहन है, जिसमें लोग कम खर्च में लंबी दूरी की यात्रा करते हैं. कई बार टिकट और सीट से जुड़ी समस्याओं के कारण रेलवे नियमों की जानकारी जरूरी हो जाती है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 09 May 2026 08:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • IRCTC से ऑनलाइन या ऐप से आसानी से टिकट बुक करें।

Indian Railway Rule: ट्रेन सभी लोगों के लिए किफायती परिवहन माना जाता है, क्योंकि इसमें हम कम पैसों में भी लंबी दूरी की यात्रा आराम से कर सकते हैं. यहीं कारण है कि लोग ट्रेन को पहली पसंद मानते हैं. काफी यात्री कई महीने पहले से ही रिजर्वेशन करके अपनी सीट सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों सीट बुक नहीं कर पाते. ऐसे में कई बार लोग सोचते हैं कि वह स्टेशन से ही टिकट ले लेंगे, लेकिन कई बार यह भी संभव नहीं होता.

इस बीच अगर TTE यानी Travel Ticket Examiner किसी भी यात्री से पैसे मांगकर टिकट देने की बात करे या किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगे तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. सबसे पहली बात TTE का काम होता है कि यात्री अपनी सीट पर सही तरीके से बैठे. साथ ही TTE यात्रियों की समस्या भी हल कता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ TTE रिश्वत मांगते हैं. 

यह भी पढ़ें - UP में प्रीपेड मीटर व्यवस्था खत्म, अब पुराने तरीके से ही आएगा बिजली का बिल

ऐसे करें TTE की शिकायत

  • अगर कोई TTE गलत व्यवहार करता है फिर आपसे रिश्वत मांगता है तो आप कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं जैसे...
  • सबसे पहले आप TTE का नाम और बैच नंबर नोट कर लें.
  • अगर हो सके तो आप घटना का वीडियो बना लें, ताकि आपके पास सबूत हो.
  • उसके बाद तुरंत शिकायत दर्ज करें.

कहां करें शिकायत?

  • Rail Madad App पर जाकर
  • वेबसाइट: www.coms.indianrailways.gov.in
  • हेल्पलाइन नंबर: 182 पर कॉल करके

जब आप शिकायत कर देंगे तो सीधे ये रेलवे तक पहुंच जाती है और इस पर कार्रवाई होती है.

यह भी पढ़ें -Vande Bharat: कानपुर-पटना होते हुए दिल्ली-हावड़ा रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत, जानें रूट मैप और टाइमिंग

आप इस आसान तरीके से आराम से टिकट बुक कर सकते हैं 

टिकट बुक करने का तरीका (IRCTC)

  • IRCTC वेबसाइट या ऐप खोलें (www.irctc.co.in) लॉगिन करें
  • यात्रा की जानकारी भरें (स्टेशन, तारीख, क्लास)
  • ट्रेन चुनकर “Book Now” पर क्लिक करें
  • यात्री की जारी जानकारी भरे.
  • UPI/कार्ड/नेट बैंकिंग से पेमेंट करें
  • My Bookings से टिकट डाउनलोड करें

Published at : 09 May 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Ticket Booking Utility News INDIAN RAILWAYS Train Safety Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train News: रेल में अगर TTE पैसे लेकर सीट देने की बात करे तो क्या करें? ये ट्रेन टिप्स आएंगे आपके काम
रेल में अगर TTE पैसे लेकर सीट देने की बात करे तो क्या करें? ये ट्रेन टिप्स आएंगे आपके काम
यूटिलिटी
Credit Card का बिल हो गया है ओवरड्यू? बैंक दे रहा है सैटलमेंट के ऑफर्स, जानें क्या हैं इसके Pros & Cons
Credit Card का बिल हो गया है ओवरड्यू? बैंक दे रहा है सैटलमेंट के ऑफर्स, जानें क्या हैं इसके Pros & Cons
यूटिलिटी
Vande Bharat News: क्या आप भी डॉगी के साथ ट्रेन में घूमना चाहते हैं? वंदे भारत में पेट्स ले जाने का ये है पूरा प्रोसेस
क्या आप भी डॉगी के साथ ट्रेन में घूमना चाहते हैं? वंदे भारत में पेट्स ले जाने का ये है पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी
8th Pay Commission News: सिर्फ महंगाई नहीं, 'मिनिमम वेज' का फॉर्मूला भी बदलेगा! जानें 8वें वेतन आयोग की ये बड़ी तैयारी
सिर्फ महंगाई नहीं, 'मिनिमम वेज' का फॉर्मूला भी बदलेगा! जानें 8वें वेतन आयोग की ये बड़ी तैयारी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Bharat Ki Baat | Vijay: Tamil Nadu में बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर, विजय बनने जा रहे हैं नए CM!
Sandeep Chaudhary: Bihar Student Protest पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Samrat Choudhary | Patna
UP News: अफसरों की अब खैर नहीं! Yogi Government का नया 'प्रोटोकॉल'! | CM Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, पाकिस्तान सरकार ने दिए 25 करोड़
भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, PAK सरकार ने दिए 25 करोड़
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट! लू के थपेड़ों से हाल होगा बेहाल; जानें IMD का नया अपडेट
दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट! लू के थपेड़ों से हाल होगा बेहाल; जानें IMD का नया अपडेट
इंडिया
विजय सरकार पर ग्रहण, सिर्फ 116 MLAs का समर्थन, कांग्रेस ने विधायकों को बेंगलुरु किया शिफ्ट, कल VCK लेगी फैसला
विजय सरकार पर ग्रहण, सिर्फ 116 MLAs का समर्थन, कांग्रेस ने विधायकों को बेंगलुरु किया शिफ्ट
इंडिया
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
आईपीएल 2026
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
बॉलीवुड
विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स रातोंरात क्यों घटे? जानें वजह
विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स रातोंरात क्यों घटे? जानें वजह
इंडिया
Explained: सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या, इसके बिना कैसे कमजोर होता CM
सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या
शिक्षा
देश का पहला IIT कौन सा था? जेल से शुरू हुई थी पढ़ाई; जानें खास बातें
देश का पहला IIT कौन सा था? जेल से शुरू हुई थी पढ़ाई; जानें खास बातें
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget