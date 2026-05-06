AC ही नहीं घर पर रखा फ्रिज भी हो सकता है ब्लास्ट, जानें गर्मियों कैसे रखें फ्रिज का ख्याल

Fridge Safety Tips: गर्मी के मौसम में इस समय AC फटने के कई मामले सामने आ रहे हैं. कई जगहों पर एसी ब्लास्ट के कारण कई फ्लैट और बिल्डिंग में भीषण आग तक लग गई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल AC ही नहीं बल्कि घर में रखा फ्रिज भी कभी भी ब्लास्ट हो सकता है. नहीं जानते होंगे, तो आइये हम आपको बताते हैं कि घर में रखा फ्रिज किन कारणों से फट सकता है और इससे बचाव कैसे करें.

इस वजह से ब्लास्ट हो सकता है फ्रिज

यहां आपको कुछ पॉइंट्स में बताते हैं कि किन वजहों से घर पर रखा फ्रिज बम बन सकता है.

ओवरहीटिंग: गर्मी के मौसम में वैसे ही बहुत गर्मी होती है, जिसकी वजह से कम्प्रेसर ज्यादा मेहनत करता है. इससे ही फ्रिज ओवरहीट होता है और इसके ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है.

गर्मी के मौसम में वैसे ही बहुत गर्मी होती है, जिसकी वजह से कम्प्रेसर ज्यादा मेहनत करता है. इससे ही फ्रिज ओवरहीट होता है और इसके ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है. वेंटिलेशन की कमी: घर में कई बार हम फ्रिज को ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां उसमें पीछे कम्प्रेसर की तरफ ज्यादा हवा नहीं लगती है, इसकी वजह से फ्रिज को वेंटिलेशन नहीं मिल पाता और ब्लास्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं.

घर में कई बार हम फ्रिज को ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां उसमें पीछे कम्प्रेसर की तरफ ज्यादा हवा नहीं लगती है, इसकी वजह से फ्रिज को वेंटिलेशन नहीं मिल पाता और ब्लास्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं. वोल्टेज फ्लक्चुएशन: यदि घर में किसी भी तरह से बिजली का वोल्टेज कम- ज्यादा हो रहा है, तो फ्रिज के ब्लास्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं.

यदि घर में किसी भी तरह से बिजली का वोल्टेज कम- ज्यादा हो रहा है, तो फ्रिज के ब्लास्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं. गैस लीक: कई बार फ्रिज की गैस लीक करती है, जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. इसकी वजह से भी फ्रिज में ब्लास्ट हो सकता है.

कई बार फ्रिज की गैस लीक करती है, जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. इसकी वजह से भी फ्रिज में ब्लास्ट हो सकता है. खराब वायरिंग: कई बार फ्रिज के वायरल में खराबी आ जाती है, या हम फ्रिज को किसी ऐसे बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं जो इसका लोड नहीं उठा पाता है.

महंगा होकर रहेगा पेट्रोल-डीजल, IMF ने कहा अब बढ़ाने ही होंगे दाम, सब्सिडी पर भी आया बयान

गर्मी में ऐसे रखें फ्रिज का ध्यान

गर्मी के मौसम में आपको जैसे ब्लास्ट से बचाने के लिए AC का ख्याल रखना होता है, वैसे ही फ्रिज का भी ख्याल रखना चाहिए. आइये बताते हैं कैसे:

फ्रिज को हमेशा सही जगह पर रखें, इसे दीवार से कम से कम 4 से 6 इंच तक दूर रखें.

फ्रिज को कभी भी सीधी धूप या गैस स्टोव के पास ना रखें.

फ्रिज को रखते समय हमेशा वेंटिलेशन बनाए रखें, पीछे की कंडेंसर कॉइल को साफ रखें. धूल जमा होने से फ्रिज जल्दी गर्म होता है.

अपने फ्रिज में ज्यादा सामान न ठूंसें, क्योंकि ओवरलोड करने से कूलिंग पर असर पड़ता है और हवा का सर्कुलेशन जरूरी होता है.

बार-बार फ्रिज का दरवाजा ना खोलें, इससे अंदर का तापमान बढ़ता है और कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है.

हमेशा फ्रिज के लिए स्टेबल वोल्टेज का इस्तेमाल करें, इसके लिए स्टेबलाइज़र या सर्ज प्रोटेक्टर लगाएं. क्योंकि अचानक हाई वोल्टेज से कम्प्रेसर खराब हो सकता है.

फ्रिज से यदि अजीब आवाज या स्मेल आए तो इसे बिलकुल भी नजरअंदाज न करें. जलने की स्मेल, स्पार्क या तेज आवाज आए तो फ्रिज को तुरंत बंद कर दें और किसी टेक्नीशियन को बुलाएं.

फ्रिज की नियमित सर्विस करवाना भी बहुत जरूरी होता है. साल में कम से कम 1 बार सर्विसिंग, गैस लीक और वायरिंग की जांच जरूर करवाना चाहिए.

चलती ट्रेन से गिर गया पर्स तो भूलकर भी न खींचें चेन, तुरंत करें ये काम और मिलेगा वापस