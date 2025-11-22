हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्रेन से कहीं जाने की है प्लानिंग, तो जरा ठहर जाएं, रेलवे ने 3 महीने तक के लिए कैंसिल की 16 एक्सप्रेस ट्रेनें

ट्रेन से कहीं जाने की है प्लानिंग, तो जरा ठहर जाएं, रेलवे ने 3 महीने तक के लिए कैंसिल की 16 एक्सप्रेस ट्रेनें

Northern Railway Cancelled Trains: अगर आप अगले कुछ दिनों यात्रा करने वाले हैं. तो पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस देख लें. कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी तौर पर रद्द किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 22 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

Northern Railway Cancelled Trains: अगर आप अगले कुछ महीनों में ट्रेन से कहीं घूमने का प्लान बना रहे है.  तो यहां थोड़ा रुक कर अपनी ट्रेन का स्टेटस एक बार जरूर देख लें. घने कोहरे और विजिबिलिटी कम होने की वजह से रेलवे ने दिसंबर से फरवरी तक कुल 16 एक्सप्रेस ट्रेनों को तीन महीने के लिए कैंसलि करने का फैसला लिया है. यह फैसला सुरक्षा को ध्यान देते हुए उठाया गया है. 

क्योंकि इन महीनों में उत्तर भारत के कई रूटों पर कोहरा ट्रेनों की स्पीड और ऑपरेशन दोनों को प्रभावित करता है. रेलवे ने साफ कहा है कि यात्रियों को यात्रा पर निकलने से पहले ऑनलाइन या हेल्पलाइन से अपनी ट्रेन की जानकारी जरूर चेक कर लेनी चाहिए. जिसस आखिरी समय में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

इस रूट के लोगों को होगी परेशानी

इन ट्रेनों के रद्द होने से उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के कई रूट प्रभावित होंगे. रोजाना लाखों लोग इन सेवाओं पर निर्भर रहते हैं.  इसलिए रेलवे की सलाह दी है कि यात्रा से पहले ट्रेन की अपडेटेड जानकारी देख लें. बुकिंग बंद होने का मतलब यह भी है कि इस अवधि में टिकट उपलब्ध नहीं होंगे और जो यात्री पहले से यात्रा प्लान कर रहे थे. उन्हें अपने प्लान को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है. रेलवे का कहना है कि कोहरे के समय सुरक्षित गति और सिग्नल विजिबिलिटी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. इसलिए यह फैसला यात्रियों की सेफ्टी के लिए जरूरी है.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 15909 अवध असम एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15910 असम अवध एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम–जम्मू तवी गरीब रथ 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12208 जम्मू तवी–काठगोदाम गरीब रथ 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15523 बरौनी–अंबाला एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15524 अंबाला–बरौनी एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14605 योग नगरी ऋषिकेश–जम्मू तवी एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14606 जम्मू तवी–योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14615 लालकुआं–अमृतसर एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14614 अमृतसर–लालकुआं एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14618 जनसेवा एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12327 उपासना एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12328 उपासना एक्सप्रेस (रिटर्न रूट) 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल.

Published at : 22 Nov 2025 08:14 AM (IST)
