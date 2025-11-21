आपके पैन का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, ऐसे करें पता

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PAN Card Safety Tips: आपके पैन का गलत इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसे जानने के कुछ आसान तरीके है जो आपको पता होने चाहिए. जान लीजिए इन जरूरी चीजों को नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Nov 2025 05:44 PM (IST)
पैन कार्ड देश में इस्तेमाल होने वाला एक अहम दस्तावेज है. कई काम ऐसे हैं जिनमें इसकी जरूरत पड़ ही जाती है. बैंक खाता खोलना हो, टैक्स भरना हो या फिर कोई बड़ा लेनदेन करना हो/ पैन हर जगह मांगा जाता है. इसी वजह से इसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

पैन कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त काफी सावधान रहने की जरूरत है. कई लोग समझ नहीं पाते कि उनका पैन किसी और के हाथ में चला गया है या नहीं. पैन नंबर अगर किसी गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो वह इसे फर्जी लेनदेन में भी इस्तेमाल कर सकता है.
इसलिए जरूरी है कि समय समय पर यह चेक करते रहें कि आपके नाम पर कोई संदिग्ध गतिविधि तो दर्ज नहीं हो रही.सबसे आसान तरीका है इनकम टैक्स खाते में लॉगिन कर फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट को देखना. इन रिपोर्ट्स में आपके नाम पर हुए सभी वित्तीय लेनदेन की डिटेल मिल जाती है.
अगर आपके खाते में कोई ऐसी एंट्री दिखे जिसे आपने खुद नहीं किया है तो यह साफ संकेत है कि कहीं न कहीं आपका पैन गलत हाथों में चला गया है. कई बार लोग गलती से अपने पैन की फोटोकॉपी बिना सोचे समझे अलग अलग जगह जमा कर देते हैं. यही आदत आगे चलकर परेशानी खड़ी कर सकती है.
कोशिश करें कि पैन सिर्फ वहीं दें जहां इसकी वाकई इसकी जरूरत हो. ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त भी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी जरूर चेक करें. जिससे डेटा गलत जगह न पहुंच जाए. एक और तरीका है बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से चेक करना. क्योंकि कई फर्जी लेनदेन पैन के जरिए ही लिंक होते हैं.
अगर बैंक स्टेटमेंट में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखे जो आपकी समझ में न आए तो तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए. अगर आपको शक हो जाए कि आपका पैन गलत काम में इस्तेमाल हो रहा है तो तुरंत ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना पासवर्ड बदलें और प्रोफाइल में जाकर सुरक्षा सेटिंग्स अपडेट करें.
जरूरत पड़ने पर साइबर सेल में शिकायत भी की जा सकती है. कई मामलों में समय पर उठाया गया कदम बड़े नुकसान से बचा सकता है. इसलिए देरी न करें. पैन कार्ड को हल्के में न लें. यह आपकी पहचान और फाइनेंशियल एक्टिविटीज का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है.
Published at : 21 Nov 2025 05:44 PM (IST)
