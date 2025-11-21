एक्सप्लोरर
आपके पैन का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, ऐसे करें पता
PAN Card Safety Tips: आपके पैन का गलत इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसे जानने के कुछ आसान तरीके है जो आपको पता होने चाहिए. जान लीजिए इन जरूरी चीजों को नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे.
पैन कार्ड देश में इस्तेमाल होने वाला एक अहम दस्तावेज है. कई काम ऐसे हैं जिनमें इसकी जरूरत पड़ ही जाती है. बैंक खाता खोलना हो, टैक्स भरना हो या फिर कोई बड़ा लेनदेन करना हो/ पैन हर जगह मांगा जाता है. इसी वजह से इसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा भी बढ़ जाता है.
Published at : 21 Nov 2025 05:44 PM (IST)
