Elon Musk Net Worth: दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क की कुल संपत्ति में हाल ही में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है. इस बढ़ोतरी के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कर लिया है. फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी दिग्गज कंपनियों के मालिक एलन मस्क अब ऐसे पहले इंसान बन गए हैं जिनकी नेटवर्थ 500 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है. आइए जानें कि अगर एलन मस्क डेली 1 लाख रुपये खर्चा करें तो आखिर कब तक वे बैठे-बैठे खा सकते हैं.

एलन मस्क की दौलत

दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की दौलत अरबों डॉलर में है. उनकी कुल संपत्ति इतनी विशाल है कि अगर कोई इंसान सिर्फ खर्च करता रहे और एक रुपये की भी आमदनी न हो, तब भी कई जन्मों तक उसे पैसे की कमी महसूस नहीं होगी. फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक एलन मस्क की नेटवर्थ 500 अरब डॉलर है. भारतीय रुपये में देखें तो यह रकम लगभग 41,000 खरब रुपये के आसपास बैठती है. अब आप सोचिए कि अगर मस्क रोजाना 1 लाख रुपये भी खर्च करें, तो यह रकम कितने दिनों तक चल सकती है.

कितने साल तक चलेगा खर्चा?

अगर कोई इंसान प्रतिदिन 1 लाख रुपये खर्च करता है, तो साल भर में उसका खर्च करीब 3 करोड़ 65 लाख रुपये होता है. मस्क की संपत्ति के मुकाबले यह खर्च एकदम न के बराबर होता है. सीधी गिनती में देखा जाए तो मस्क अपनी पूरी संपत्ति पर बैठे-बैठे 11 लाख साल से भी ज्यादा समय तक रोज 1 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं और फिर भी उनकी दौलत खत्म नहीं होगी.

कमाई का भी है अलग अंदाज

एलन मस्क सिर्फ अपनी दौलत पर नहीं टिके हैं, बल्कि उनकी कंपनियां टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और स्टारलिंक लगातार नई कमाई के स्रोत बना रही हैं. टेस्ला के शेयरों में उछाल और स्पेसएक्स की वैल्यूएशन ने उनकी नेटवर्थ को और ऊंचा पहुंचा दिया है. यानी उनकी कमाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि रोजाना करोड़ों खर्च करने के बाद भी उनकी संपत्ति घटने के बजाय और बढ़ती ही जाती है.

खर्च और लग्जरी लाइफस्टाइल

हालांकि मस्क का लाइफस्टाइल कई दूसरे अरबपतियों जितना भव्य नहीं माना जाता है. उन्होंने खुद कई बार कहा है कि उन्हें दिखावे वाली जिंदगी पसंद नहीं है. इसके बावजूद उनकी रफ्तार पकड़ती संपत्ति ने उन्हें दुनिया के इतिहास में सबसे अलग दर्जे पर ला खड़ा किया है.

