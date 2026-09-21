अगर नहीं लिया राशन तो कटेगा नाम, साढ़े 5 लाख राशन कार्ड बंद करेगी सरकार

अगर आपके पास राशन कार्ड है और पिछले कई महीनों से आपने राशन की दुकान से अनाज नहीं लिया है, तो यह जानकारी आपके लिए अहम है. केरल सरकार छह महीने से ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं किए गए राशन कार्डों की की जांच कर रही है. ऐसे में फिलहाल 5.62 लाख से ज्यादा कार्डों को फिलहाल फ्रीज किया जाएगा. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि यह सभी कार्ड हमेशा के लिए रद्द कर सिया जाएगा.

5.62 लाख राशन कार्ड पर होगी कार्रवाई

केरल में 5,62,494 गैर-प्राथमिकता वाले राशन कार्ड ऐसे हैं, जिनका पिछले छह महीने से ज्यादा समय से राशन लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है. इनमें करीब 4,40,811 सफेद कार्ड और 1,21,683 नीले कार्ड शामिल हैं. इन कार्डों पर 1 अक्टूबर 2026 से राशन मिलने की सुविधा अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है.

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e-KYC कराने पर क्या मिल सकता है राशन?

राशन कार्ड फ्रीज होनी का मतलब यह नहीं है कि आपका कार्ड हमेशा के बंद कर दिया जाएगा. यानि इस मामले में आपके पास राशन कार्ड फ्रीज होने के बाद भी दोबारा ऐक्टिव कराने का मौका रहेगा. इसलिए कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को तीन महीने के अंदर e-KYC पूरी करनी होगी. साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर भी राशन कार्ड के रिकॉर्ड में अपडेट कराने होंगे. e-KYC की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशन सुविधा दोबारा बहाल की जा सकती है

सरकार क्यों कर रही है राशन कार्ड की जांच?

इस पूरी प्रोसेस का खास मकसद सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के रिकॉर्ड को दुरुस्त करना है. सरकार ऐसे राशन कार्डों की पहचान करना चाहती है जिनका काफी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा सरकार यह भी पता लगाना चाहती है कि कहीं एक व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा राशन कार्ड में तो दर्ज नहीं है या डुप्लीकेट कार्ड और अपात्र व्यक्ति सरकारी राशन का फायदा तो नहीं उठाया रहा है.

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