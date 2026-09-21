गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअगर नहीं लिया राशन तो कटेगा नाम, साढ़े 5 लाख राशन कार्ड बंद करेगी सरकार

अगर नहीं लिया राशन तो कटेगा नाम, साढ़े 5 लाख राशन कार्ड बंद करेगी सरकार

केरल में छह महीने से राशन नहीं लेने वाले 5.62 लाख से ज्यादा गैर-प्राथमिकता कार्डों पर कार्रवाई होगी. 1 अक्टूबर से इन कार्डों पर राशन रोका जाएगा, लेकिन उन्हें स्थायी रूप से रद्द नहीं किया जाएगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 21 Sep 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपके पास राशन कार्ड है और पिछले कई महीनों से आपने राशन की दुकान से अनाज नहीं लिया है, तो यह जानकारी आपके लिए अहम है. केरल सरकार छह महीने से ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं किए गए राशन कार्डों की की जांच कर रही है. ऐसे में फिलहाल 5.62 लाख से ज्यादा कार्डों को फिलहाल फ्रीज किया जाएगा. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि यह सभी कार्ड हमेशा के लिए रद्द कर सिया जाएगा. 

5.62 लाख राशन कार्ड पर होगी कार्रवाई

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
21 से 27 सितंबर के बीच किस-किस फ्लाइट में मिल रही है सबसे सस्ती टिकट?
21 से 27 सितंबर के बीच किस-किस फ्लाइट में मिल रही है सबसे सस्ती टिकट?
यूटिलिटी
छत पर लगाएं सोलर पैनल, दिल्ली में बिजली योजना का पोर्टल शुरू, कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
छत पर लगाएं सोलर पैनल, दिल्ली में बिजली योजना का पोर्टल शुरू, कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
यूटिलिटी
स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल कम होता है या ज्यादा? पुराने मीटर से है कितना अलग
स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल कम होता है या ज्यादा? पुराने मीटर से है कितना अलग
यूटिलिटी
ट्रेन टिकट पर गलत Age डाल दी? सफर के दौरान TTE मांग सकता है ज्यादा पैसे?
ट्रेन टिकट पर गलत Age डाल दी? सफर के दौरान TTE मांग सकता है ज्यादा पैसे?

केरल में 5,62,494 गैर-प्राथमिकता वाले राशन कार्ड ऐसे हैं, जिनका पिछले छह महीने से ज्यादा समय से राशन लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है. इनमें करीब 4,40,811 सफेद कार्ड और 1,21,683 नीले कार्ड शामिल हैं. इन कार्डों पर 1 अक्टूबर 2026 से राशन मिलने की सुविधा अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है.

ट्रेन टिकट पर गलत Age डाल दी? सफर के दौरान TTE मांग सकता है ज्यादा पैसे?

e-KYC कराने पर क्या मिल सकता है राशन?

राशन कार्ड फ्रीज होनी का मतलब यह नहीं है कि आपका कार्ड हमेशा के बंद कर दिया जाएगा. यानि इस मामले में आपके पास राशन कार्ड फ्रीज होने के बाद भी दोबारा ऐक्टिव कराने का मौका रहेगा. इसलिए कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को तीन महीने के अंदर e-KYC पूरी करनी होगी. साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर भी राशन कार्ड के रिकॉर्ड में अपडेट कराने होंगे. e-KYC की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशन सुविधा दोबारा बहाल की जा सकती है 

सरकार क्यों कर रही है राशन कार्ड की जांच?

इस पूरी प्रोसेस का खास मकसद सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के रिकॉर्ड को दुरुस्त करना है. सरकार ऐसे राशन कार्डों की पहचान करना चाहती है जिनका काफी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा सरकार यह भी पता लगाना चाहती है कि कहीं एक व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा राशन कार्ड में तो दर्ज नहीं है या डुप्लीकेट कार्ड और अपात्र व्यक्ति सरकारी राशन का फायदा तो नहीं उठाया रहा है.

21 से 27 सितंबर के बीच किस-किस फ्लाइट में मिल रही है सबसे सस्ती टिकट?

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Kerala Ration Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
21 से 27 सितंबर के बीच किस-किस फ्लाइट में मिल रही है सबसे सस्ती टिकट?
21 से 27 सितंबर के बीच किस-किस फ्लाइट में मिल रही है सबसे सस्ती टिकट?
यूटिलिटी
छत पर लगाएं सोलर पैनल, दिल्ली में बिजली योजना का पोर्टल शुरू, कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
छत पर लगाएं सोलर पैनल, दिल्ली में बिजली योजना का पोर्टल शुरू, कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
यूटिलिटी
स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल कम होता है या ज्यादा? पुराने मीटर से है कितना अलग
स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल कम होता है या ज्यादा? पुराने मीटर से है कितना अलग
यूटिलिटी
ट्रेन टिकट पर गलत Age डाल दी? सफर के दौरान TTE मांग सकता है ज्यादा पैसे?
ट्रेन टिकट पर गलत Age डाल दी? सफर के दौरान TTE मांग सकता है ज्यादा पैसे?
Advertisement

वीडियोज

Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Bollywood News: रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म ‘वन’, गाने पर लगा चोरी का आरोप (21.09.26)
Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: विवेक तिवारी हत्याकांड, दोषी सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा
लखनऊ: विवेक तिवारी हत्याकांड, दोषी सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा
इंडिया
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
क्रिकेट
गौतम गंभीर की अमित शाह से मुलाकात, भेंट किया खास उपहार; देखें तस्वीरें
गौतम गंभीर की अमित शाह से मुलाकात, भेंट किया खास उपहार; देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
इंडिया
'अंधभक्त ऐसी सोच को...' बिहार में लड़की से छेड़छाड़ पर बरसे राहुल गांधी
'अंधभक्त इसे सही ठहराते हैं', बिहार में लड़की से छेड़छाड़ पर बरसे राहुल गांधी
शिक्षा
UGC ने बदला नियम, अब MPT-MOT की डिग्री में होगा स्पेशलाइजेशन
UGC ने बदला नियम, अब MPT-MOT की डिग्री में होगा स्पेशलाइजेशन
एग्रीकल्चर
खजूर की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा, बस ध्यान रखें ये बातें
खजूर की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा, बस ध्यान रखें ये बातें
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget