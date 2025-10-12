किन-किन जगहों पर चलेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लीजिए सारी डिटेल

इस कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले डीटीसी के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के जरिए एक्टिवेट कराना जरूरी है. एक्टिवेशन के बाद इसे बसों में इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर कार्ड खो जाए तो जारी करने वाले बैंक से दोबारा नया कार्ड हासिल किया जा सकता है.