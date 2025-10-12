एक्सप्लोरर
किन-किन जगहों पर चलेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लीजिए सारी डिटेल
Saheli Pink Card: दिल्ली सरकार जल्द लॉन्च करने जा रही है सहेली पिंक कार्ड. जिससे महिलाओं को बसों में बिना टिकट यात्रा की सुविधा मिलेगी. जान लें कहां-कहां चलेगा यह कार्ड.
दिल्ली में अब कुछ ही दिनों में महिलाओं के लिए नई सौगात मिलने वाली है. भाई दूज के करीब दिल्ली सरकार सहेली पिंक कार्ड लॉन्च करने जा रही है. इस कार्ड के जरिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 12 Oct 2025 01:40 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
क्या सभी अस्पतालों में होता है आयुष्मान कार्ड से इलाज? ऐसे जानें कहां मिलता फ्री इलाज
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
बिहार
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion