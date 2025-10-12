हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकिन-किन जगहों पर चलेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लीजिए सारी डिटेल

किन-किन जगहों पर चलेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लीजिए सारी डिटेल

Saheli Pink Card: दिल्ली सरकार जल्द लॉन्च करने जा रही है सहेली पिंक कार्ड. जिससे महिलाओं को बसों में बिना टिकट यात्रा की सुविधा मिलेगी. जान लें कहां-कहां चलेगा यह कार्ड.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Oct 2025 01:40 PM (IST)
Saheli Pink Card: दिल्ली सरकार जल्द लॉन्च करने जा रही है सहेली पिंक कार्ड. जिससे महिलाओं को बसों में बिना टिकट यात्रा की सुविधा मिलेगी. जान लें कहां-कहां चलेगा यह कार्ड.

दिल्ली में अब कुछ ही दिनों में महिलाओं के लिए नई सौगात मिलने वाली है. भाई दूज के करीब दिल्ली सरकार सहेली पिंक कार्ड लॉन्च करने जा रही है. इस कार्ड के जरिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी.

1/6
सहेली पिंक कार्ड को दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में मान्यता मिलेगी. इन बसों में महिला और ट्रांसजेंडर यात्री इस कार्ड को दिखाकर बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगे. अब तक पिंक टिकट से सफर की सुविधा थी. लेकिन अब स्मार्ट कार्ड से यात्रा होगी.
सहेली पिंक कार्ड को दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में मान्यता मिलेगी. इन बसों में महिला और ट्रांसजेंडर यात्री इस कार्ड को दिखाकर बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगे. अब तक पिंक टिकट से सफर की सुविधा थी. लेकिन अब स्मार्ट कार्ड से यात्रा होगी.
2/6
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि इस कार्ड से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा डिजिटल और सुरक्षित बनाया जाए. इसमें यात्री का नाम और फोटो मौजूद होगा. जिससे पहचान कंफर्म होगी. सरकार का मानना है कि इससे टिकट के फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी.
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि इस कार्ड से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा डिजिटल और सुरक्षित बनाया जाए. इसमें यात्री का नाम और फोटो मौजूद होगा. जिससे पहचान कंफर्म होगी. सरकार का मानना है कि इससे टिकट के फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी.
3/6
यह कार्ड फिलहाल सिर्फ दिल्ली के भीतर चलने वाली डीटीसी और क्लस्टर बसों में मान्य होगा. मेट्रो या इंटरसिटी बसों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा. हालांकि भविष्य में इस कार्ड को दूसरे ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ने की योजना पर विचार चल रहा है.
यह कार्ड फिलहाल सिर्फ दिल्ली के भीतर चलने वाली डीटीसी और क्लस्टर बसों में मान्य होगा. मेट्रो या इंटरसिटी बसों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा. हालांकि भविष्य में इस कार्ड को दूसरे ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ने की योजना पर विचार चल रहा है.
4/6
सहेली पिंक कार्ड को दिल्ली में 12 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं और ट्रांसजेंडर बनवा सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन डीटीसी पोर्टल पर करना होगा. आवेदन के बाद सिलेक्ट किए गए बैंक ब्रांच में केवाईसी करनी होगी. कार्ड उसी बैंक से जारी किया जाएगा.
सहेली पिंक कार्ड को दिल्ली में 12 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं और ट्रांसजेंडर बनवा सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन डीटीसी पोर्टल पर करना होगा. आवेदन के बाद सिलेक्ट किए गए बैंक ब्रांच में केवाईसी करनी होगी. कार्ड उसी बैंक से जारी किया जाएगा.
5/6
इस कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले डीटीसी के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के जरिए एक्टिवेट कराना जरूरी है. एक्टिवेशन के बाद इसे बसों में इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर कार्ड खो जाए तो जारी करने वाले बैंक से दोबारा नया कार्ड हासिल किया जा सकता है.
इस कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले डीटीसी के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के जरिए एक्टिवेट कराना जरूरी है. एक्टिवेशन के बाद इसे बसों में इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर कार्ड खो जाए तो जारी करने वाले बैंक से दोबारा नया कार्ड हासिल किया जा सकता है.
6/6
आपको बता दें इस कार्ड के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. इन पात्रताओं को पूरा करने वाली महिलाओं को ही सहेली पिंक कार्ड जारी किया जाता है. जिसके लिए दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र जरूरी है.
आपको बता दें इस कार्ड के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. इन पात्रताओं को पूरा करने वाली महिलाओं को ही सहेली पिंक कार्ड जारी किया जाता है. जिसके लिए दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र जरूरी है.
Published at : 12 Oct 2025 01:40 PM (IST)
Tags :
DTC Utility News Free Travel Saheli Smart Card

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
बिहार
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बिहार में Asaduddin Owaisi के साथ तीसरा मोर्चा बना सकते हैं Pashupati Paras
Trump के 100% China Tariffs से Crypto में हड़कंप! Bitcoin-Ethereum धड़ाम | Market में मचा बवाल|
Gold ETF: एक Silent Multibagger , जिसने ₹10 लाख को ₹1 करोड़ बनाया | Paisa Live
Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
बिहार
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
हेमा मालिनी या प्रकाश कौर, 89 साल की उम्र में कौन सी पत्नी के साथ रहते हैं धर्मेंद्र
हेमा मालिनी या प्रकाश कौर, 89 साल की उम्र में कौन सी पत्नी के साथ रहते हैं धर्मेंद्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
ट्रेंडिंग
लोको पायलट को नहीं मिली करवाचौथ की छुट्टी तो व्रत तोड़ने स्टेशन ही पहुंच गई पत्नी, वीडियो वायरल
लोको पायलट को नहीं मिली करवाचौथ की छुट्टी तो व्रत तोड़ने स्टेशन ही पहुंच गई पत्नी, वीडियो वायरल
विश्व
'हम लड़ने से नहीं डरते...', ट्रंप ने चाइनीज सामान पर लगाया 100% टैरिफ तो आया चीन का पहला रिएक्शन
'हम लड़ने से नहीं डरते...', ट्रंप ने चाइनीज सामान पर लगाया 100% टैरिफ तो आया चीन का पहला रिएक्शन
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget