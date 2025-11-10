नया आधार ऐप हुआ लॉन्च, जानें टॉप 5 फीचर जो बनाएंगे आपका काम आसान

आधार कार्ड हमारे लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट में से एक है. आधार कार्ड एक प्रकार से हमारी पहचान के रूप में काम आता है. इसकी कई जगह पर जरूरत भी पड़ती है. यहां तक कि कई सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होता है. अब इसी आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आई है. दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है. इस नए ऐप के जरिए अब लोगों को अपने आधार को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने, शेयर करने और वेरीफाई करने की सुविधा मिलेगी.

UIDAI ने नए आधार ऐप की जानकारी शेयर करते हुए बताया कि यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा. UIDAI के अनुसार, इस ऐप का मकसद लोगों को हर समय आधार की फिजिकल कॉपी लेकर चलने की जरूरत से राहत देना है. नया आधार ऐप पहले से ज्यादा सुरक्षित, पेपरलेस और उपयोग में आसान होगा. यह ऐप डिजिटल पहचान को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको नए आधार ऐव के टॉप 5 फीचर बताते हैं, जिनसे आपका काम और आसान हो जाएगा.



1. अब हर वक्त साथ रहेगा डिजिटल आधार



अब आपको किसी काम के लिए आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, आधार कार्ड का नया ऐप अब आपके आधार को फोन में सुरक्षित रखेगा और क्यूआर कोड की मदद से तुरंत वेरिफिकेशन की सुविधा भी देगा.



2. नए ऐप से आसान होगा वेरीफिकेशन



नया आधार ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसका मतलब है कि अब आप सिर्फ अपने फेस को स्कैन करके आधार वेरीफाई कर सकते हैं. इससे ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे वेरिफिकेशन और भी आसान और तेज हो जाएगा.



3. शेयरिंग पर होगा आपका कंट्रोल



नया आधान ऐप आने के बाद अब यूजर्स तय कर पाएंगे कि आधार की कौन सी जानकारी किसी संस्था या व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हैं. इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अब नए आधार ऐप से आप अपने आधार की केवल नाम और फोटो शेयर कर सकते हैं और एड्रेस और बर्थ डेट छुपा सकते हैं. यह फीचर प्राइवेसी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.



4. बायोमेट्रिक लॉक फीचर



UIDAI के इस ऐप में बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक का फीचर भी शामिल है. इसका मतलब यह है कि आप अपने फिंगरप्रिंट और फेस डाटा को लॉक कर सकते हैं, ताकि कोई और व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल न करें.



5. फैमिली के आधार भी रहेंगे एक जगह



इस ऐप में अब आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड भी एक जगह सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते है. इससे आपको एक क्लिक में आपके परिवार के सभी डाक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे.

