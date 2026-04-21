Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नेपाल सरकार ने आर्थिक गति बढ़ाने के लिए नई प्रणाली शुरू की।

सरकारी कर्मचारियों को अब हर 15 दिन में आधी सैलरी मिलेगी।

इस बदलाव से खर्च बढ़ेगा, छोटे कारोबारों को मिलेगा बढ़ावा।

अमेरिका, कनाडा, यूके, मेक्सिको, ब्राजील में भी दो बार सैलरी।

Nepal Salary System Change: अक्सर देखा जाता है कि नौकरी करने वालों के हाथ में महीने के अंत तक पैसा कम बचता है. कई लोगों के हाथ तो पूरी तरह खाली हो जाते हैं. जिससे परेशानी का सामना भी करना पड़ता है.

पड़ोसी देश की नेपाल सरकार ने सैलरी देने के तरीके में बड़ा बदलाव किया हैं. अब वहां सरकारी कर्मचारियों को एक बार पूरी सैलरी देने के बजाय हर 15 दिन में आधी-आधी सैलरी दी जाएगी.

कर्मचारियों को महीने में दो बार भुगतान किया जाएगा. सरकार ने लंबे समय से चल रही महीने के लास्ट में सैलरी देने की व्यवस्था को बदलकर अब नई ‘पाक्षिक भुगतान प्रणाली’ लागू करने का फैसला किया हैं. आइए जानते हैं, नेपाल के अलावा किन-किन देशों में महीने में दो बार सैलरी मिलती हैं?

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

नेपाल सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया गया हैं, क्योंकि वहां की इकोनॉमी थोड़ी धीमी चल रही है. सरकार का मानना हैं कि अगर लोगों को जल्दी-जल्दी पैसा मिलेगा, तो वे ज्यादा खर्च करेंगे. जिससे बाजार में खरीदारी बढ़ेगी.

इससे दुकानों पर रौनक बनी रहेगी, छोटे कारोबार को फायदा होगा और पैसे का फ्लो भी बेहतर रहेगा. कुल मिलाकर, सैलरी देने का तरीका बदलकर सरकार इकोनॉमी को थोड़ा तेज करने की कोशिश कर रही हैं.

कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह कदम फायदेमंद साबित हो सकता हैं. उनके लिए अब पैसों को संभालना आसान हो जाएगा. स्कूल फीस, बिजली बिल और राशन जैसे खर्चों को बेहतर तरीके से बांट कर पूरे महीने का बजट संतुलित किया जा सकेगा.

किन- किन देशों में दो बार मिलती है सैलरी?

1. अमेरिक – कई कंपनियां कर्मचारियों को हर 2 सप्ताह या 15 दिनों के अंतराल में सैलरी देती हैं.

2. कनाडा – यहां bi-weekly यानी दो हफ्ते में एक बार पेमेंट आम है.

3. यूनाइटेड किंगडम – कुछ सेक्टर में सैलरी हर हफ्ते या 15 दिन में दी जाती है.

4. मैक्सिको – यहां भी महीने में दो बार सैलरी देने का सिस्टम देखने को मिलता है.

5. ब्राजील - ब्राजील में भी कर्मचारियों को महीने में दो बार वेतन का भुगतान किया जाता है.

यह भी पढ़ें:

तंबाकू छोड़ते ही अमीर बन जाएंगे भारत के 10 फीसदी परिवार, स्टडी ने बताया- ये है सबसे अच्छा 'इन्वेस्टमेंट'