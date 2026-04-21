हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसतंबाकू छोड़ते ही अमीर बन जाएंगे भारत के 10 फीसदी परिवार, स्टडी ने बताया- ये है सबसे अच्छा 'इन्वेस्टमेंट'

तंबाकू छोड़ते ही अमीर बन जाएंगे भारत के 10 फीसदी परिवार, स्टडी ने बताया- ये है सबसे अच्छा 'इन्वेस्टमेंट'

Tobacco Financial Burden: नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि तंबाकू पर खर्च रोककर 2 करोड़ से ज्यादा परिवार अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं. गरीब परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा तंबाकू पर खर्च कर रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 21 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • तंबाकू छोड़ें, 2 करोड़ परिवार आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं।
  • गरीब परिवार आय का 6.4% तंबाकू पर खर्च करते हैं।
  • 26.7 करोड़ भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं।
  • तंबाकू कैंसर, हृदय रोग का एक बड़ा कारण है।

Tobacco Poverty Trap: तंबाकू खाने वालो को एक नई रिसर्च चौंका सकती है. एक नई स्टडी के मुताबिक, अगर लोग तंबाकू पर खर्च करना बंद कर दें और बचे हुए पैसों को दूसरी जरूरी जरूरतों में लगाएं, तो करीब 2.04 करोड़ से ज्यादा परिवार अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं.

यह कुल घरों का लगभग 10.6 प्रतिशत हिस्सा होता है. यानी की सिर्फ अपनी खर्च करने की आदत बदलकर वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं. 

क्या कहती है स्टडी?

यह स्टडी BMJ Global Health में छपी है. जिसे नोएडा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च (ICMR-NICPR) और मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के शोधकर्ताओं ने तैयार किया हैं. यह पहली बार है जब बड़े लेवल पर देशभर में तंबाकू का इस्तेमाल और उससे पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को समझने की कोशिश की गई है.

स्टडी में यह भी सामने आया है कि सबसे गरीब परिवार अपनी कुल मासिक आय का करीब 6.4 फीसदी हिस्सा तंबाकू पर खर्च कर देते हैं. कम कमाई होने के बावजूद इस तरह का खर्च उनके रोजमर्रा के खर्चों पर असर डालता है. साथ ही इससे उनके घर का बजट भी बिगड़ता हैं.

तंबाकू बना गरीबी का जाल

रिसर्च के अनुसार तंबाकू सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि जेब पर भी भारी पड़ता है. आंकड़ों की बात करें तो, करीब 2 करोड़ परिवार सिर्फ तंबाकू छोड़कर अपनी आर्थिक हालत सुधार सकते हैं. यह बहुत बड़ी संख्या है.

खासकर गांवों में रहने वाले परिवार, जो अपनी आय का करीब 7 प्रतिशत तक तंबाकू पर खर्च करते हैं. उनके लिए यह बदलाव काफी मददगार साबित हो सकता है. तंबाकू की आदत उन्हें गरीबी के जाल में फंसाए रखती है.

भारत में तंबाकू का इस्तेमाल

भारत में तंबाकू का इस्तेमाल बहुत बड़ी संख्या में लोग करते हैं. देश में करीब 26.7 करोड़ लोग इसका यूज करते हैं, जो वयस्क आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा है. यही कारण है कि तंबाकू को देश में मौत का एक बड़ा कारण माना जाता है. जिससे हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है.

सेहत पर गंभीर असर

तंबाकू कई गंभीर बीमारियों की वजह बनता है. यह मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर के साथ-साथ दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ाता है. लंबे समय तक इस्तेमाल गंभीर बीमारी के रूप में सामने आता है. 

यह भी पढ़ें:

Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट जारी, निवेशकों की मौज; जानिए आपके शहर का ताजा भाव

 

Published at : 21 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Business News Research Tobacco Health
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
तंबाकू छोड़ते ही अमीर बन जाएंगे भारत के 10 फीसदी परिवार, स्टडी ने बताया- ये है सबसे अच्छा 'इन्वेस्टमेंट'
तंबाकू छोड़ते ही अमीर बन जाएंगे भारत के 10 फीसदी परिवार, स्टडी ने बताया- ये है सबसे अच्छा 'इन्वेस्टमेंट'
बिजनेस
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट जारी, निवेशकों की मौज; जानिए आपके शहर का ताजा भाव
सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट जारी, निवेशकों की मौज; जानिए आपके शहर का ताजा भाव
बिजनेस
अब महीने में दो बार मिलेगी सैलरी, नया नियम लाया भारत का पड़ोसी देश, इससे क्या फायदा होगा?
अब महीने में दो बार मिलेगी सैलरी, नया नियम लाया भारत का पड़ोसी देश, इससे क्या फायदा होगा?
बिजनेस
Stock Market 21 April: लगातार झूम रहा शेयर बाजार, सेंसेक्स में 367 अंक की तेजी; निफ्टी 24,469 के पार
लगातार झूम रहा शेयर बाजार, सेंसेक्स में 367 अंक की तेजी; निफ्टी 24,469 के पार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'17-18 घंटे काम करते हैं CJI सूर्यकांत', साथी जज ने बताया- कितने बजे सोते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
'17-18 घंटे काम करते हैं CJI सूर्यकांत', साथी जज ने बताया- कितने बजे सोते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
बिहार
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
विश्व
Russian Oil: होर्मुज में जारी टेंशन के बीच भारत ने रूस से मिलकर कर दिया खेल! 2030 तक तेल की किचकिच होगी खत्म
होर्मुज में जारी टेंशन के बीच भारत ने रूस से मिलकर कर दिया खेल! 2030 तक तेल की किचकिच होगी खत्म
आईपीएल 2026
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
विश्व
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
एग्रीकल्चर
Low Cost Farming Tips: सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
ऑटो
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget