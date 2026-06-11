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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMRP से ज्यादा पैसा न दें, जानिए मनमानी कीमत वसूलने वाले दुकानदारों की कहां और कैसे करें शिकायत

MRP से ज्यादा पैसा न दें, जानिए मनमानी कीमत वसूलने वाले दुकानदारों की कहां और कैसे करें शिकायत

Consumer Rights: क्या किसी दुकानदार ने आपसे कभी MRP से ज्यादा पैसे वसूले हैं? आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपके क्या अधिकार हैं और शिकायत कहां व कैसे दर्ज कराई जा सकती है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 11 Jun 2026 02:52 PM (IST)
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Consumer Rights: आपने कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना जरूर किया होगा, जब किसी दुकानदार ने आपसे MRP से ज्यादा पैसे लिए हों. मान लीजिए आप किसी दुकान पर पानी की बोतल खरीदने जाते हैं और दुकानदार आपसे 40 रुपये मांग लेता है, जबकि बोतल पर MRP सिर्फ 20 रुपये लिखी होती है. जब आप उससे ज्यादा कीमत लेने की वजह पूछते हैं, तो वह कहता है कि 20 रुपये पानी ठंडा करने के हैं. यानी बोतल फ्रिज में रखी गई थी, इसलिए उसके अलग से पैसे देने होंगे. ऐसी स्थिति में बहुत कम लोग जानते हैं कि पैक्ड सामान पर लिखी MRP से ज्यादा पैसे लेना नियमों के खिलाफ है. अगर दुकानदार ऐसा करता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते है.

ऐसी स्थिति में क्या करें?

अगर कोई दुकानदार किसी पैक्ड सामान के लिए MRP से ज्यादा पैसे मांगता है, तो सबसे पहले आप दुकानदार को  पैकेट पर लिखी MRP दिखाएं और सही कीमत लेने के लिए कहें. कई बार गलती की वजह से भी ऐसा हो सकता है और मामला वहीं सुलझ जाता है. लेकिन अगर दुकानदार आपकी बात मानने से इनकार कर दे और ज्यादा पैसे लेने पर अड़ा रहे तो आप आगे कदम उठा सकते है.

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शिकाया कैसे करें?

उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Consumer Affairs) के अनुसार अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप National Consumer Helpline (NCH) 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह हेल्पलाइन ग्राहकों की मदद के लिए बनाई गई है. यहां 1000 से ज्यादा पार्टनर्स के साथ मिलकर लोगों की शिकायतों का समाधान किया जाता है. यह सुविधा 17 भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि लोग अपनी भाषा में आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकें.

 इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

  जब आप शिकायत कर रहें हो तो आप इन बातों का जरूर रखें ध्यान.

  • सामान का बिल या रसीद अपने पास जरूर रखें.
  • पैक्ड सामान पर लिखी MRP की फोटो खींच लें.
  • दुकान का नाम और पता नोट कर लें.
  •  शिकायत करते समय पूरी जानकारी सही से दें.
  • इनसे आपकी  शिकायत  मजबूत बनाएंगी और आपको समाधान जल्दी  मिलेगा .

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शिकायत करना है जरूरी

लोग अक्सर सोचते हैं कि 10-20 रुपये के लिए शिकायत करने का क्या फायदा. लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है. हर ग्राहक को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. तभी दुकानदारों द्वारा गलत तरीके से ज्यादा पैसे वसूलने जैसी घटनाओं पर रोक लग सकती है. आपकी एक शिकायत सिर्फ आपका पैसा वापस दिलाने में ही मदद नहीं करती, बल्कि दूसरे ग्राहकों को भी ऐसी परेशानी से बचा सकती है. यानी सबक एक को मिलता है और सीख सभी को. खरीदारी करते समय MRP से ज्यादा कीमत चुकाना आपकी मजबूरी नहीं है. अगर कोई दुकानदार आपकी बात नहीं सुनता, तो चुप न रहें. अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और National Consumer Helpline 1915 पर शिकायत दर्ज कराएं.

Published at : 11 Jun 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Consumer Rights Utility News MRP Price
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