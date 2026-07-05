हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIndian Railways: उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक का सफर हुआ आसान, झांसी और ललितपुर को मिली नई ट्रेन की सौगात

Indian Railways: उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक का सफर हुआ आसान, झांसी और ललितपुर को मिली नई ट्रेन की सौगात

Indian Railways: भारतीय रेलवे 6 जुलाई से नांदेड और टनकपुर के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करेगा, जिससे यूपी, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के यात्रियों को बेहतर यात्रा की सुविधा मिलेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 05 Jul 2026 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

Nanded Tanakpur Express: उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के बीच अक्सर सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने एक अहम फैसला लिया है. 6 जुलाई से नांदेड (महाराष्ट्र) और टनकपुर (उत्तराखंड) के बीच एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है. इससे इन चार राज्यों के हजारों यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है. 

इस नई ट्रेन की शुरुआत टनकपुर से किया जाएगा. लंबी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा पहले के मुकाबले सफर को और ज्यादा बेहतर और आरामदायक बनाएगी. आइए जानते हैं इस ट्रेन का रूट, टाइमिंग और इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी.

किन-किन स्टेशनों से होकर गुजरेगी?

यह ट्रेन टनकपुर, खटीमा, मथुरा, आगरा कैंट, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, बीना, पीलीभीत, इज्जतनगर, बरेली, बदायूं, कासगंज, रानी कमलापति, इटारसी, खंडवा, मलकापुर, अकोला, वाशिम, हिंगोली, बसमत और पूर्णा होते हुए नांदेड पहुंचेगी. वहीं, इस नई ट्रेन के शुरू होने से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होगा.

PF खाते में न्यूनतम रकम जमा नहीं कराने पर क्या होता है? जुर्माने के हैं नियम, अभी बरतें सावधानी

ट्रेन में मिलेंगी ये सुविधाएं

  • 6 जुलाई को चलने वाली उद्घाटन विशेष ट्रेन में कुल 19 कोच होंगे.
  • द्वितीय श्रेणी, स्लीपर, AC-3, AC-2, लगेज और जनरेटर कोच शामिल रहेंगे.
  • नियमित सेवा में ट्रेन 21 कोच के साथ चलेगी.
  • इसमें दो एसी-2, 4 एसी-3, 8 स्लीपर, 4 सामान्य श्रेणी, 1 पेंट्रीकार, 1 एलएसएलआरडी और 1 जनरेटर सह लगेजयान कोच होगा.

उद्घाटन और नियमित सेवा की टाइमिंग

  • 6 जुलाई: उद्घाटन स्पेशल ट्रेन (05012) सुबह 10:45 बजे टनकपुर से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6:00 बजे नांदेड पहुंचेगी.
  • 12 जुलाई से: नियमित 17631 नांदेड-टनकपुर एक्सप्रेस हर रविवार रात 11:40 बजे नांदेड से चलेगी और तीसरे दिन सुबह 5:55 बजे टनकपुर पहुंचेगी.
  • 14 जुलाई से: नियमित 17632 टनकपुर-नांदेड एक्सप्रेस हर मंगलवार सुबह 9:00 बजे टनकपुर से रवाना होगी और अगले दिन शाम 4:30 बजे नांदेड पहुंचेगी.

Ayushman Bharat: अब लंबी कतारों से मिलेगी राहत, सिर्फ एक फोन कॉल में मिलेगी OPD अपॉइंटमेंट, जानें नंबर

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 05 Jul 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Train Route Utility News INDIAN RAILWAYS Nanded Tanakpur Express
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Indian Railways: उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक का सफर हुआ आसान, झांसी और ललितपुर को मिली नई ट्रेन की सौगात
उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक का सफर हुआ आसान, झांसी और ललितपुर को मिली नई ट्रेन की सौगात
यूटिलिटी
Ayushman Bharat: अब लंबी कतारों से मिलेगी राहत, सिर्फ एक फोन कॉल में मिलेगी OPD अपॉइंटमेंट, जानें नंबर
अब लंबी कतारों से मिलेगी राहत, सिर्फ एक फोन कॉल में मिलेगी OPD अपॉइंटमेंट, जानें नंबर
यूटिलिटी
PF खाते में न्यूनतम रकम जमा नहीं कराने पर क्या होता है? जुर्माने के हैं नियम, अभी बरतें सावधानी
PF खाते में न्यूनतम रकम जमा नहीं कराने पर क्या होता है? जुर्माने के हैं नियम, अभी बरतें सावधानी
यूटिलिटी
Farmer Insurance: खेती के दौरान हादसा होने पर सरकार देगी 2 लाख तक का मुआवजा, जानिए कैसे उठाएं लाभ
खेती के दौरान हादसा होने पर सरकार देगी 2 लाख तक का मुआवजा, जानिए कैसे उठाएं लाभ
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे दो बेटे, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा नहीं आए सामने, VIDEO
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे दो बेटे, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा नहीं आए सामने, VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं...बड़े बचाए जा रहे हैं', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले शिवपाल यादव
'छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं...बड़े बचाए जा रहे हैं', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले शिवपाल यादव
इंडिया
बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
क्रिकेट
39 साल के कीरोन पोलार्ड ने MI के लिए खेली तूफानी पारी, रोमांचक मुकाबले में नाईट राइडर्स को हराया
39 साल के कीरोन पोलार्ड ने MI के लिए खेली तूफानी पारी, रोमांचक मुकाबले में नाईट राइडर्स को हराया
इंडिया
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल, वीडियो
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
विश्व
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
ABP NEWS
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
ABP NEWS
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
Embed widget