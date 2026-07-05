अब लंबी कतारों से मिलेगी राहत, सिर्फ एक फोन कॉल में मिलेगी OPD अपॉइंटमेंट, जानें नंबर

OPD Appointment Booking: अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा के वक्त ओपीडी पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइन में लगने में निकल जाता है. काफी भीड़ होने के कारण मरीजों को डॉक्टर से मिलने से पहले काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है. अब इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए 'आयुष्मान संपर्क' नाम की एक नई सुविधा शुरू की है.

अगर आप भी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हो तो इस सेवा के जरिए घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल करके सरकारी अस्पताल में अपनी OPD अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. इससे आपको अस्पताल में लंबी कतारों से राहत मिलेगी, समय बचेगा और सबसे ज्यादा फायदा मरीजों को इलाज की सुविधा ज्यादा आसान तरीके से मिल सकेगी.

क्या है आयुष्मान भारत योजना?

आयुष्मान भारत योजना देश की देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना है. इसके तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में हर साल लाखों रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है. अब सरकार ने इस योजना में एक नई सुविधा को जोड़ते हुए फोन पर OPD अपॉइंटमेंट बुकिंग की शुरुआत की है. इससे अब मरीजों को काफी हद तक अस्पताल में लंबी कतारों से राहत मिलेगी.

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कैसे करें OPD अपॉइंटमेंट बुक?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने लाभर्थियों की सुविधा के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-1800-4444 जारी किया है. इस नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे ही OPD अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डॉक्टर से मिलने का समय पहले से तय कर सकते हैं. इससे अस्पताल पहुंचने से अपॉइंटमेंट के लिए अलग से इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

बुजुर्ग मरीजों को अस्पताल में लाइन में लगने की जरूरत कम होगी.

महिलाओं के लिए इलाज की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान होगी.

दूर-दराज के गांवों और कस्बों में रहने वाले लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा.

इससे अस्पताल में भीड़ कम होगी और समय की बचत होगी.

मरीज पहले से समय तय कर डॉक्टर से आसानी से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे.

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