हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसVD Satheesan Net Worth: केरल के कैप्टन CM सतीशन कितने अमीर हैं, कितना है कैश? जानिए नेटवर्थ

VD Satheesan Net Worth: केरल के कैप्टन CM सतीशन कितने अमीर हैं, कितना है कैश? जानिए नेटवर्थ

VD Satheesan Net Worth: केरल में हाल ही में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई. जिसके बाद अब इस राज्य के नए सीएम के रूप में वीडी सतीशन को चुन लिया गया है. इसी बीच आइये बताते हैं उनकी नेटवर्थ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 14 May 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

VD Satheesan Net Worth: बीते दिनों हुए पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में वैसे तो भाजपा का ही बोल-बाला रहा है. लेकिन एक राज्य ऐसा भी है, जहां कांग्रेस की सरकार बनी है. केरल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में बहुमत से जीत हासिल की है. जिसके बाद पिछले कई दिनों से यहां पर सीएम के नाम की चर्चा चल रही थी. अब ये नाम भी तय कर लिया गया है, तमाम चर्चाओं और कयासों के बाद केरल के सीएम पद के लिए कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लग गई है.

वीडी सतीशन की नेटवर्थ जानें
सीएम बनने के साथ ही वीडी सतीशन की नेटवर्थ को लेकर भी अब काफी चर्चा हो रही है. 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले जमा किए गए एफिडेविट के मुताबिक सतीशन करीब 6 करोड़ की सम्पत्ति के मालिक हैं. एफिडेविट के मुताबिक वीडी सतीशन और उनकी पत्नी लक्ष्मीप्रिया के पास मिलाकर 6.69 करोड़ रुपये की सम्पत्ति है, जिसमें चल- अचल दोनों सम्पत्ति मिली हुई है.

ये भी पढ़ें: Petrol- Diesel Price Hike: भारत में कैसे तय होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? रेट की समीक्षा कब कब की जाती है,यहां समझिए पूरा गणित

इतनी सम्पत्ति के मालिक हैं सतीशन
अपने एफिडेविट में सतीशन ने 53.82 लाख रुपये की चल सम्पत्ति घोषित की है. कांग्रेस नेता ने बताया कि उनके पास 64,000 रुपये नकदी 25,000 रुपये के बैंक शेयर और 35 ग्राम सोना है. सतीशन की अचल संपत्ति, में जमीन और आवासीय संपत्ति शामिल है, जिसकी कीमत 2.42 करोड़ रुपये है. इसमें परवूर और नेटूर में विरासत में मिली और खुद खरीदी गई सम्पत्तियां शामिल हैं.

पत्नी- बेटी के पास है इतनी सम्पत्ति
तो वहीं सतीशन की पत्नी लक्ष्मीप्रिया की चल संपत्ति की कीमत 68.45 लाख रुपये है. जिसमें नकद, बैंक बैलेंस, सोना और शेयर भी शामिल हैं. हलफनामे के अनुसार, लक्ष्मीप्रिया के पास 1,128 ग्राम सोना है. इसके अलावा उनकी पत्नी को लगभग 1.85 करोड़ रुपये की जमीन विरासत में मिली है. इस एफिडेविट में ये भी कहा गया है कि परिवार के पास उनकी बेटी के नाम पर 9.61 लाख रुपये की एक कार भी है.

ये भी पढ़ें: WFH और विदेशी यात्राओं में कटौती, PM मोदी की अपील पर इस दिग्गज कंपनी ने उठाया बड़ा कदम

कितने कर्ज में हैं सतीशन?
बात करें सतीशन की देनदारियों की तो, घर और कार लोन सहित लगभग 24 लाख रुपये के कर्ज और देनदारियां उनके नाम पर हैं. उनकी पत्नी के ऊपर 17.45 लाख रुपये का कर्ज है.

और पढ़ें
Published at : 14 May 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Kerala New CM VD Satheesan Net Worth Kerala New CM VD Satheesan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
VD Satheesan Net Worth: केरल के कैप्टन CM सतीशन कितने अमीर हैं, कितना है कैश? जानिए नेटवर्थ
VD Satheesan Net Worth: केरल के कैप्टन CM सतीशन कितने अमीर हैं, कितना है कैश? जानिए नेटवर्थ
बिजनेस
Petrol-Diesel News: महंगा पेट्रोल-डीजल नहीं बेचने पर रोका जा रहा स्टॉक, डीलर्स की संस्था CIPD के HPCL पर गंभीर आरोप
महंगा पेट्रोल-डीजल नहीं बेचने पर रोका जा रहा स्टॉक, डीलर्स की संस्था CIPD के HPCL पर गंभीर आरोप
बिजनेस
Explained: 1998 में प्याज ने बीजेपी सरकार गिराई.. 2012 में आई 'महंगाई डायन'! भारत में कब-कब सत्ता और जनता की कमर टूटी?
1998 में प्याज से गिरी सरकार, 2012 में आई 'महंगाई डायन', भारत में कब सबसे ज्यादा पड़ी महंगी मार
बिजनेस
Petrol News: दिल्ली या मुंबई नहीं, इस राज्य के लोग पी रहे हैं सबसे ज्यादा पेट्रोल, चौंका देंगे आंकड़े
Petrol News: दिल्ली या मुंबई नहीं, इस राज्य के लोग पी रहे हैं सबसे ज्यादा पेट्रोल, चौंका देंगे आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Prateek Yadav Funeral : प्रतीक यादव का पार्थिव शव बैकुंठ धाम के लिए रवाना! | Aparna |Akhilesh
Delhi दुष्कर्म केस में हुआ चौंकाने वाला खुलासा | Breaking | Latest News | TOP News | Rekha Gupta
Breaking News: अचानक हुई Trump-Jinping बैठक, क्या बदलेगा? | Latest News | TOP News | America
UP News: धूल भरी आंधी से यूपी में भारी तबाही | UP Weather Update | CM Yogi
Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वीडी सतीशन को ही क्यों बनाया जा रहा केरल का नया सीएम? कांग्रेस के फैसले के पीछे ये है 3 कारण
वीडी सतीशन को ही क्यों बनाया जा रहा केरल का नया सीएम? कांग्रेस के फैसले के पीछे ये है 3 कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी कैबिनेट में विस्तार के बाद अब तक क्यों नहीं हुआ विभागों का बंटवारा? ये है वजह!
यूपी कैबिनेट में विस्तार के बाद अब तक क्यों नहीं हुआ विभागों का बंटवारा? ये है वजह!
आईपीएल 2026
IPL इतिहास के 5 सबसे कम स्कोर जो डिफेंड हुए, जानें सबसे कम कितना टारगेट चेज नहीं हुआ
IPL इतिहास के 5 सबसे कम स्कोर जो डिफेंड हुए, जानें सबसे कम कितना टारगेट चेज नहीं हुआ
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
ट्रैवल
North East Hill Stations: तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
एग्रीकल्चर
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget