Petrol Report Card: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण क्रूड ऑइल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. जिससे भारत समेत कई देशों में इसका असर देखने को मिल रहा है. फिलहाल भारत में खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल- डीजल की कीमत बढ़ सकती है. हालांकि फिलहाल इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन पीएम के संबोधन में पेट्रोल- डीजल की खपत को कम करने की अपील ने लोगों के बीच हलचल मचा दी है. क्या आप जानते हैं कि भारत का ईंधन खपत पैटर्न क्या है?

भारत का ईंधन खपत पैटर्न क्या है?

भारत में ईंधन की खपत पैटर्न हर राज्य के अनुसार अलग- अलग है. कुछ क्षेत्रों में हर व्यक्ति के हिसाब से पेट्रोल की खपत राष्ट्रीय औसत से कई गुना ज्यादा दर्ज की जाती है. जिसके आंकड़े पेट्रोल और प्राकृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के द्वारा निकाले जाते हैं.

PPAC के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पेट्रोल की औसत दैनिक खपत लगभग 10.4 लीटर प्रति 100 व्यक्ति थी. हालांकि, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों में इसका वितरण व्यापक क्षेत्रीय अंतर दर्शाता है, जो मुख्य रूप से पर्यटन, शहरीकरण और परिवहन की तीव्रता से प्रभावित है.

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भारत में अलग- अलग राज्यों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से ईंधन की अलग- अलग खपत होती है. ऐसे में आइये आपको बताते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है और सबसे कम खपत किस राज्य में है.

ये राज्य हैं सबसे आगे

इस लिस्ट में वो राज्य हैं जहां पर ज्यादा पर्यटकों की आवाजाही होती है. इसी वजह से यहां वाहनों की संख्या भी ज्यादा होती है और छोटी दूरी की सड़क यात्राओं के कारण पेट्रोल की खपत ज्यादा है. यहां किराये की गाड़ियां और पर्यटन से जुड़े कमर्शियल वाहन भी बड़ी संख्या में चलते हैं.

इस लिस्ट में गोवा का नाम सबसे ऊपर है, जहां हर 100 लोगों पर रोजाना लगभग 52.4 लीटर पेट्रोल की खपत दर्ज की गई. ये राष्ट्रीय औसत से करीब पांच गुना ज्यादा है.

इसके बाद दूसरे नंबर पर पुडुचेरी का नाम है, जहां 41 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से खपत दर्ज की गई है.

तो वहीं तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ का नाम आता है, जहां 37.8 लीटर पेट्रोल की खपत रही है.

इन राज्यों में होती है सबसे कम खपत

इन राज्यों में कम वाहन और अलग तरह के यात्रा पैटर्न की वजह से यहां पर पेट्रोल की खपत कम होती है. इस लिस्ट में ये राज्य शामिल हैं:

इस लिस्ट में सबसे कम पेट्रोल खपत के मामले में बिहार का नाम शामिल है. यहां हर 100 लोगों पर रोजाना सिर्फ 3.3 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल हुआ है.

इसके बाद वेस्ट बंगाल का नंबर इस लिस्ट में है, जहां 5.1 आंकड़ा रहा है.

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डीजल की खपत के आंकड़े

डीजल की बात करें तो देश के औसत से इसका आंकड़ा 21 लीटर प्रति 100 लोग प्रतिदिन रहा. जिसकी सबसे ज्यादा खपत अंडमान एंड निकोबार द्वीप में 144 लीटर दर्ज की गई. इसके बाद लद्दाख में 111 लीटर और पुडुचेरी भी शीर्ष राज्यों में शामिल रहा. तो वहीं सबसे कम डीजल की खपत फिर से बिहार में 6 लीटर रही, जबकि दिल्ली में ये 8 लीटर दर्ज की गई.

सरकार का दाम बढ़ाने का प्लान

बता दें कि हाल ही में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक आयोजन में संबोधन देते हुए कहा है कि अगर पश्चिम एशिया का संकट लंबे समय तक जारी रहता है, तो केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं.