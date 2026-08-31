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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: आज से 6 सितंबर तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कुछ के बदलेंगे रूट, देखें लिस्ट

Train Cancelled: आज से 6 सितंबर तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कुछ के बदलेंगे रूट, देखें लिस्ट

हर रोज ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी जानकारी है. आद्रा रेल मंडल पर ट्रैक से जुड़े जरूरी रखरखाव के कारण कई ट्रेनों को कैंसिल और कुछ के रूट में बदलाव किया गया है. देखिए लिस्ट.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 31 Aug 2026 11:30 AM (IST)
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  • कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले, यात्री स्थिति जांच कर निकलें।

Train Cancelled Latest Update: अगर आप रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं और आपकी ट्रेन किसी कारण रद्द कर दी जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है. खासकर उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी जो काम, पढ़ाई या फिर दूसरे कार्य के चलते ट्रेन से सफर करते हैं. क्या आप भी रोजाना ट्रेन से ही सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.

दरअसल, आद्रा रेल मंडल में रेलवे ट्रैक से जुड़े जरूरी तकनीकी कार्य किया जाएगा, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव होगा. अगर आप भी आद्रा रेल मंडल से गुजरने वाली मेमू ट्रेन से यात्रा करते हैं तो घर से निकलने से पहले ही ट्रेन के ताजा स्टेटस को जरूर चेक कर लें. 

इन ट्रेनों के रूट बदलेंगे

कुछ ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में निर्धारित रूट से नहीं चलाया जाएगा.  इनमें शामिल है

  • 4 और 6 सितंबर को आसनसोल-बराभूम मेमू
  • 1,4 और 6 सितंबर को चक्रधरपुर-गोमो-चक्रधरपुर
  • 2,5 और 6 सितंबर को खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस
  • 4 और 6 सितंबर को टाटा-आसनसोल मेमू

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31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर कर रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

  • आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू 31 अगस्त,3,4 और 6 सितंबर को नहीं चलेगी.
  • आद्रा-मेदिनीपुर-आद्रा मेमू को 1,4 और 6 सितंबर को रद्द किया गया.
  • आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू को 31 अगस्त और 2 से 6 सितंबर तक रद्द किया गया.
  • आद्रा-भागा-आद्रा मेमू 6 सितंबर को नहीं चलेगी.

घर से निकलने से पहले यात्री करें ये काम

  • अगर आप भी इन ट्रेनों से रोजाना सफर करते हैं तो अपनी ट्रेन के मौजूदा स्टेटस को चेक करना न भूलें.
  • इस दौरान आपको वैकल्पिक साधन का सहारा भी लेना पड़ सकता है.
  • ट्रेन से स्टेटस के बारे में जानने के लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 31 Aug 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
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