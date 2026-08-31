Train Cancelled: आज से 6 सितंबर तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कुछ के बदलेंगे रूट, देखें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले, यात्री स्थिति जांच कर निकलें।

Train Cancelled Latest Update: अगर आप रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं और आपकी ट्रेन किसी कारण रद्द कर दी जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है. खासकर उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी जो काम, पढ़ाई या फिर दूसरे कार्य के चलते ट्रेन से सफर करते हैं. क्या आप भी रोजाना ट्रेन से ही सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.

दरअसल, आद्रा रेल मंडल में रेलवे ट्रैक से जुड़े जरूरी तकनीकी कार्य किया जाएगा, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव होगा. अगर आप भी आद्रा रेल मंडल से गुजरने वाली मेमू ट्रेन से यात्रा करते हैं तो घर से निकलने से पहले ही ट्रेन के ताजा स्टेटस को जरूर चेक कर लें.

इन ट्रेनों के रूट बदलेंगे

कुछ ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में निर्धारित रूट से नहीं चलाया जाएगा. इनमें शामिल है

4 और 6 सितंबर को आसनसोल-बराभूम मेमू

1,4 और 6 सितंबर को चक्रधरपुर-गोमो-चक्रधरपुर

2,5 और 6 सितंबर को खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस

4 और 6 सितंबर को टाटा-आसनसोल मेमू

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31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर कर रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू 31 अगस्त,3,4 और 6 सितंबर को नहीं चलेगी.

आद्रा-मेदिनीपुर-आद्रा मेमू को 1,4 और 6 सितंबर को रद्द किया गया.

आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू को 31 अगस्त और 2 से 6 सितंबर तक रद्द किया गया.

आद्रा-भागा-आद्रा मेमू 6 सितंबर को नहीं चलेगी.

घर से निकलने से पहले यात्री करें ये काम

अगर आप भी इन ट्रेनों से रोजाना सफर करते हैं तो अपनी ट्रेन के मौजूदा स्टेटस को चेक करना न भूलें.

इस दौरान आपको वैकल्पिक साधन का सहारा भी लेना पड़ सकता है.

ट्रेन से स्टेटस के बारे में जानने के लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं.

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