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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: सितंबर-अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने का है प्लान? इस रूट की 10 से ज्यादा ट्रेनें रहेंगी रद्द

Train Cancelled: सितंबर-अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने का है प्लान? इस रूट की 10 से ज्यादा ट्रेनें रहेंगी रद्द

आप सितंबर-अक्टूबर के बीच चंडीगढ़ जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करने वाले हैं तो पहले जान लें कि स्टेशन पर चल रहे जरूरी काम की वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है. सफर से पहले देख लें लिस्ट.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Sep 2026 10:57 AM (IST)
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  • यात्रियों को यात्रा से पूर्व ट्रेन स्थिति जांचने की सलाह।

सितंबर के महीने में कई सारे त्योहार आने वाले हैं ऐसे में कई लोग ट्रेन से अपने घर जाने का प्लान करते हैं. अगर आप भी आने वाले दिनों में चंडीगढ़ जाने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है, जिसका असर आपकी यात्री पर पड़ सकता है.

दरअसल, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. ऐसे में अगर आप भी इस रूट की किसी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस चेक करना न भूलें. 

कौन-सी ट्रेनें रद्द की गई?

  • ट्रेन नंबर 74645 अंबाला-जालंधर सिटी को 10 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 54532 कालका-अंबाला को 10 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 54531 अंबाला-कालका को 10 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 14541 चंडीगढ़-अमृतसर को 9 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 14542 अमृतसर-चंडीगढ़ को 10 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 14331 दिल्ली-कालका को 9 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 14332 कालका-दिल्ली को 10 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 74991 अंबाला-दौलतपुर चौक को 9 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 74992 दौलतपुर चौक-अंबाला 10 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 76464 जालंधर सिटी-अंबाला को 9 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 14630 फिरोजपुर-चंडीगढ़ को 9 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 14629 चंडीगढ़-फिरोजपुर को 10 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रद्द किया.

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सफर करना जरूरी है तो क्या करें?

कई बार यात्रियों को किसी जरूरी काम के लिए सफर करना पड़ता है, लेकिन ऐसे में जब ट्रेन के संचालन में बदलाव कर दिया जाए तो दिक्कत हो सकती है. अगर सफर करना जरूरी है तो आप दूसरी ट्रेन या फिर दूसरे साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Sep 2026 10:57 AM (IST)
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