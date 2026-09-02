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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीभारतीय रेलवे का ऐसा अनोखा स्टेशन, जहां नहीं है एक भी प्लेटफॉर्म? जानें इसकी कहानी

भारतीय रेलवे का ऐसा अनोखा स्टेशन, जहां नहीं है एक भी प्लेटफॉर्म? जानें इसकी कहानी

भारतीय रेलवे के स्टेशनों के नाम बेहद ही अनोखे हैं. इस लिस्ट में नाना स्टेशन का भी नाम शामिल है, जिसके बारे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि इसका नाम नाना क्यों रखा गया है. जानिए इसके पीछे की वजह.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Sep 2026 07:26 PM (IST)
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  • यहां यात्रियों के लिए टिकट और वेटिंग रूम सुविधाएं हैं।

भारतीय रेलवे के कई स्टेशनों के नाम इतने अनोखे हैं कि उन्हें सुनकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर इस स्टेशन का नाम ये क्यों रखा गया. कुछ स्टेशनों के नाम तो इतने बड़े हैं तो वहीं कुछ स्टेशनों के नाम काफी छोटे हैं. राजस्थान के पाली जिले में स्थित नाना रेलवे स्टेशन का नाम लोगों के बीच चर्चा में रहता है. कई लोगों को इस स्टेशन के बारे में हो सकता है जानकारी न हो और वहीं कुछ लोग इस स्टेशन का नाम नाना क्यों है इसके पीछे का कारण जानना चाह रहे हैं. 

नाना स्टेशन पर एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है?

दरअसल, नाना स्टेशन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाह फैलती रहती है कि नाना स्टेशन पर एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. नाना स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और यहां पर रोजाना लगभग 5-6 ट्रेनें ही आती-जाती हैं. 

इस स्टेशन का नाम नाना क्यों है?

इस स्टेशन का नाम नाना होने पर कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर इसका नाम नाना ही क्यों है? कई लोग इस नाम को रिश्ते या नानाजी से जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इसके पीछे यह वजह है कि स्टेशन का नाम यहां के नाणा गांव के नाम पर रखा गया है. जानकारी के मुताबिक, इस गांव का पहले नाम नानका था, लेकिन समय के साथ ही बोलचाल में इसका नाम छोटा होकर नाना हो गया.  

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स्टेशन पर कई सुविधा भी हैं मौजूद

हां, ये जरूर है कि नाना स्टेशन छोटा है, लेकिन यहां पर कुछ जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं जैसे...

  • यात्रियों के लिए टिकट काउंटर.
  • वहीं आराम करने के लिए वेटिंग रूम.
  • यात्रियों के लिए वॉशरूम की सुविधा.
  • खाने-पीने के लिए फूड स्टॉल.
  • स्टेशन के बाहर ऑटो-टैक्सी की सुविधा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Sep 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Nana Station
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