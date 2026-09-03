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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सब याद रखा जाएगा', ऑफिस में हुई तोड़फोड़ तो भड़के अभिषेक बनर्जी

'सब याद रखा जाएगा', ऑफिस में हुई तोड़फोड़ तो भड़के अभिषेक बनर्जी

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने पार्टी ऑफिस में हुई तोड़फोड़ को लेकर बंगाल की बीजेपी सरकार को घेरा है. उन्होंने कोर्ट से दखल देने की मांग की है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 03 Sep 2026 10:04 AM (IST)
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ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद से निशाने पर हैं. वो लगातार राज्य की शुभेंदु सरकार पर निशाना साध रहे हैं. अपने पार्टी ऑफिस में हुई तोड़फोड़ को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं और बंगाल के गवर्नर से दखल देने की मांग की है.

अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार (3 सितंबर) को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि आज सुबह-सुबह बीजेपी ने मेरे पार्टी ऑफिस के साथ यही किया है उन्होंने आगे कहा कि क्या पश्चिम बंगाल के गवर्नर कोई कदम उठाएंगे? क्या केंद्रीय गृह मंत्री कोई कार्रवाई करेंगे? क्या PMO कोई एक्शन लेगा? या वे बस अनदेखा करते रहेंगे?

न्यायपालिका से लगाई गुहार 
टीएमसी सांसद बनर्जी ने बंगाल के गवर्नर और पीएमओ से दखल की गुहार लगाने के बाद अब न्यायपालिका से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि न्यायपालिका, खासकर कलकत्ता हाई कोर्ट, इस स्थिति का गंभीरता से संज्ञान ले और पश्चिम बंगाल में कानून का राज बनाए रखने के लिए कदम उठाए.

शुभेंदु अधिकारी पर साधा निशाना
बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी से एक सीधा सवाल- आप तृणमूल कांग्रेस और मुझसे इतना क्यों डरते हैं कि आपको डराने-धमकाने के ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं? टीएमसी नेता ने आगे कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के साथ हिंसा, तोड़-फोड़ और डराने-धमकाने के जरिए ऐसा ही बर्ताव किया जाना है, तो मुख्यमंत्री के पास पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.

सब याद रखा जाएगा- बनर्जी
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह लोकतंत्र नहीं है ये साफ-साफ राजनीतिक गुंडागर्दी है. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को शर्म आनी चाहिए और जो लोग चुप रहने का फैसला करते हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि ऐसी हर हरकत याद रखी जाएगी. हर हमला, डराने-धमकाने की हर हरकत, सत्ता का हर दुरुपयोग, कुछ भी भुलाया नहीं जाएगा.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 03 Sep 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee WEST BENGAL SUvendu Adhikari
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