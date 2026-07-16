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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं? 18 और 19 जुलाई को कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें पूरी लिस्ट

Train Cancelled: रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं? 18 और 19 जुलाई को कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें पूरी लिस्ट

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले जान लें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल पर 18 और 19 जुलाई को तकनीकी काम होने वाला है, जिसके चलते कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 16 Jul 2026 10:16 AM (IST)
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  • यात्री यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जान लें।

Train Cancelled: ज्यादातर लोग ऑफिस, कॉलेज और अन्य जरूरी काम पर जाने के लिए पैसेंजर या फिर मेमू ट्रेन से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसे में जो व्यक्ति रोजाना पैसेंजर और मेमू ट्रेनों से सफर करते हैं और वह किसी कारणवश कैंसिल या फिर उसके संचालन में बदलाव कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि बड़ी दिक्कत हो सकती है और उन्हें दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है.

ऐसे में अगर आप भी रोजाना पैसेंजर और मेमू ट्रेनों से सफर करते हैं तो जान लें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल पर 18 और 19 जुलाई को तकनीकी काम होने वाला है, जिसके चलते कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. इसलिए समय रहते इसकी जानकारी होना जरूरी है.

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इन ट्रेनों को रेलवे ने किया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर- 68733- गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर 19 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर -68728- रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर 19 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर- 58204- रायपुर-कोरबा पैसेंजर 18 और 19 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर- 68746- रायपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर 18 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर -68719- बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर 18 और 19 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर- 58203- कोरबा-रायपुर पैसेंजर 18 और 19 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर-68745- गेवरा रोड-रायपुर मेमू पैसेंजर 19 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर- 68734- बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर 19 जुलाई को नहीं चलेगी.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वह सफर से पहले ही अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति के बारे में जान लें, क्योंकि तकनीकी काम के चलते ट्रेनों के समय और संचालन में बदलाव किया जा सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि स्टेशन आने से पहले ही यात्री अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस के बारे में जानकारी ले लें, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो. साथ ही तकनीकी कार्य के दौरान यात्रियों को दूसरे साधनों का उपयोग करना पड़ सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 16 Jul 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
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