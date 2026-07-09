Rains: मानसून में आपकी कार में होना ही चाहिए ये सामान, परेशानी से बचेंगे आप, वरना उड़ेगी खिल्ली
Car Safety Tips: मानसून में सुरक्षित और आरामदायक सफर के लिए कार में जरूरी सामान हमेशा रखें. इससे बारिश, कीचड़, वाहन खराब होने या अन्य आपात स्थितियों में परेशानी से बचा जा सकता है.
Monsoon Car Travel Tips: बारिश का मौसाम सुहाना जरूर होता है, लेकिन सफर के दौरान यह हमारे लिए कई तरह की परेशानियां भी साथ लेकर आता है. अचानक तेज बारिश, कीचड़, पानी से भारी सड़कें सफर को काफी मुश्किल बना देती है. ऐसे में अगर आपके कार में जरूरी सामान नहीं है, तो छोटी-सी परेशानी भी आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. कई बार भीगने, कपड़े गंदे होने या कार खराब होने के कारण लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं.
ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि मानसून में आपका सफर आरामदायक और महफूज हो, तो कार में कुछ जरूरी चीजें आपको हमेशा रखनी चाहिए. ये सामान किसी भी इमरजेंसी में आपके काम आएगा और आपको इधर-उधर भटकने जैसी परेशानी से बचाएगा.
कार में रखें ये 10 जरूरी सामान
- छाता: अचानक बारिश शुरू हो जाए तो बिना भीगे आप कार से बाहर निकाल सकते हैं.
- एक्स्ट्रा शूज: अगर आपके जूते भीग जाते हैं या कीचड़ में खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर जूते चेंज कर सकते हैं.
- चप्पल: अगर आपको पानी भरे इलाकों में उतरना पड़े तो इसके लिए चप्पल ज्यादा बेहतर होती है.
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- एक्सट्रा टीशर्ट- पैंट: अपने साथ एक टी-शर्ट और पैंट जरूर रखें, ताकि भीगने की स्थिति में आप तुरंत कपड़े बदल कर कहीं जा सकते हैं.
- फेस वॉश: सफर के दौरान ताजगी बनाए रखने में इससे काफी मदद मिलती है.
- तौलिया: भीगने पर खुद को या सीट को सुखाने में इसका इस्तेमाल कर सकते है.
- कंघी: भीगने के बाद खुद को सलीके से रखने के लिए एक छोटी-सी कंघी भी काम आती है.
- टो केबल: अगर कार पानी में बंद हो जाए या कहीं फंस जाए, तो टो केबल काफी मददगार साबित होती है.
- प्लास्टिक बैग/पॉलीथीन: भीगे कपड़े, जूते या जरूरी सामान को महफूज रखने के लिए प्लास्टिक बैग साथ रखें.
- पानी की बोतल: पानी की बोतल हमेशा कार में रखें, ताकि लंबे जाम या इमरजेंसी की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके.
- फर्स्ट एड किट: हमेशा कार में फर्स्ट एड बॉक्स रखें, ताकि हल्की चोट या किसी मेडिकल जैसी जरूरत पड़ने पर यह काम आ सके.
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