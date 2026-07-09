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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीATM Card: हर एटीएम कार्ड पर मिलता है 5 लाख का फ्री एक्सीडेंट कवर, जानें आपके कार्ड में है या नहीं

ATM Card: हर एटीएम कार्ड पर मिलता है 5 लाख का फ्री एक्सीडेंट कवर, जानें आपके कार्ड में है या नहीं

ATM Card: डेबिट और एटीएम कार्डधारकों को बिना अतिरिक्त शुल्क के लाखों रुपये तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा मिल सकता है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोग इसका दावा नहीं कर पाते.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 09 Jul 2026 12:37 PM (IST)
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ATM Accident Insurance: आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास किसी न किसी बैंक का एटीएम या डेबिट कार्ड होता है. आमतौर पर लोग इसका इस्तेमाल कैश निकालने, ऑनलाइन पेमेंट या खरीदारी के लिए किया जाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पास मौजूद यह कार्ड उन्हें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के लाखों रुपये तक का मुफ्त एक्सीडेंट बीमा भी देता है. 

ऐसे में अगर आपके पास भी किसी बैंक का डेबिट या एटीएम कार्ड है, तो बेशक आप भी इस मुफ़्त बीमा के हकदार हो सकते हैं. हालांकि जानकारी के न होने के कारण ज्यादातर लोग जरूरत पड़ने पर भी इस मुफ्त बीमा का फायदा नहीं उठा पाते और जरूरत पड़ने पर क्लेम करने से भी चूक जाते हैं.

कैसे मिलता है बीमा कवर?

  • डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड पर मिलने वाला एक्सीडेंट बीमा आप कार्ड के प्रकार पर डिपेंड करता है. 
  • सामान्य क्लासिक या रुपे कार्ड पर आमतौर पर 1 लाख तक रुपये तक का बीमा मिलता है. 
  • प्लेटिनम कार्ड पर यह रकम करीब 2 लाख रुपये तक हो सकती है. 
  • वहीं, कुछ प्रीमियम या वीजा कार्ड पर 5 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा मिलता है. 
  • हालांकि, अलग-अलग बैंकों के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपने बैंक से इस बीमा कवर की जानकारी लें.

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बीमा का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें 

  • एक्सीडेंट से पहले कार्ड का सक्रिय (एक्टिव) होना जरूरी है.
  • बैंकों के नियमों के मुताबिक, हादसे से 30 से 90 दिनों के अंदर कार्ड से कम से कम एक सफल लेनदेन होना बेहद जरूरी है.
  • ऐसे में अगर आप तय समय में कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते है तो आपका बीमा दावा खारिज किया जा सकता है.
  • इसलिए जरूरी है कि आप अपने कार्ड का इस्तेमाल समय-समय पर करते रहें. 

क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट्स?

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • एफआईआर की कॉपी
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • नॉमिनी का पहचान (प्रमाण पत्र)
  • एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की कॉपी
  • बैंक स्टेटमेंट

बीमा क्लेम कैसे करें?

  • एक्सीडेंट में कार्डधारक की मृत्यु होने पर परिवार या नॉमिनी सबसे पहले बैंक को सूचना दें.
  • बैंक से एक क्लेम फॉर्म लेकर उसे सही जानकारी के साथ भरें. 
  • डॉक्यूमेंट्स की जांच पूरी होने के बाद क्लेम मंजूर होने के बाद बीमा रकम नॉमिनी के खाते में सीधे भेज दी जाएगी.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Debit Card ATM CARD Utility News Accident Insurance
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