फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं मोबाइल तो हो सकती है बड़ी गलती, जान लें काम की बात

फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं मोबाइल तो हो सकती है बड़ी गलती, जान लें काम की बात

Mobile Charging On Fridge: फ्रिज के ऊपर मोबाइल चार्ज करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. जानिए क्यों और कैसे यह आदत ब्लास्ट और आग जैसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधि पाल | Updated at : 01 Oct 2025 07:01 AM (IST)
आजकल मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चाहे काम हो या मनोरंजन, हर वक्त फोन साथ होता है. लेकिन अक्सर लोग लापरवाही में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है. इनमें से कई बार लोग फ्रिज के ऊपर मोबाइल रखकर चार्ज करते हैं. पहली नजर में यह आम बात लग सकती है, लेकिन असल में यह आपकी और आपके घर की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला हो सकता है. चलिए जानें कि क्यों.

फ्रिज के ऊपर क्यों नहीं चार्ज करना चाहिए फोन?

फ्रिज के ऊपर लगातार गर्मी रहती है. जब फ्रिज कूलिंग करता है, तो उसका पीछे का हिस्सा और ऊपरी सतह गर्म हो जाती है. ऐसे में अगर आप चार्जिंग पर मोबाइल रखकर छोड़ देते हैं, तो बैटरी पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है. फोन की बैटरी वैसे भी चार्जिंग के दौरान गर्म होती है, और ऊपर से फ्रिज की गर्मी मिल जाए तो ब्लास्ट या आग लगने का खतरा और बढ़ जाता है.

बैटरी की उम्र हो सकती है कम

रिपोर्ट्स की मानें तो मोबाइल बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा वेंटिलेशन वाली जगह पर चार्ज करना चाहिए. फ्रिज, टीवी, इन्वर्टर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर चार्जिंग करना रिस्क भरा हो सकता है. इसकी वजह है कि इन उपकरणों से निकलने वाली गर्मी मोबाइल की बैटरी की परफॉर्मेंस को खराब करती है और लंबे समय में बैटरी की उम्र भी घटा देती है.

शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट का खतरा

इसके अलावा, कई बार लोग मोबाइल चार्ज पर लगाकर भूल जाते हैं और घंटों तक फोन उसी हालत में पड़ा रहता है. इससे ओवरचार्जिंग का खतरा बढ़ जाता है. ओवरचार्जिंग और गर्म सतह का कॉम्बिनेशन बैटरी को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट का कारण बन सकता है. ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जहां लापरवाही के कारण घरों में आग लग गई.

कहां और कैसे चार्ज करें फोन?

ऐसे में सलाह दी जाती है कि मोबाइल चार्ज करते समय उसे हमेशा सपाट और ठंडी जगह पर रखें. चार्जिंग के दौरान फोन को तकिए, गद्दे या किसी भी कपड़े के नीचे रखने से बचें, क्योंकि इससे गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और बैटरी फटने का खतरा रहता है. साथ ही, नकली या लोकल चार्जर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. ये चार्जर न तो बैटरी को सही वोल्टेज देते हैं और न ही उनमें सुरक्षा के लिए जरूरी फीचर होते हैं.

Published at : 01 Oct 2025 07:01 AM (IST)
Embed widget