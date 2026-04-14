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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमिडिल क्लास के लिए मंत्र: 'दिखावे' के खर्चों पर लगाम और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से बनें करोड़पति, जानें कैसे

मिडिल क्लास के लिए मंत्र: 'दिखावे' के खर्चों पर लगाम और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से बनें करोड़पति, जानें कैसे

Saving Habits: बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे बचाने से उनकी लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी, लेकिन सही फाइनेंशियल आदतों से आप आसानी से अपनी मनचाही जिंदगी जीते हुए भी बचत कर सकते हैं. जानिए कैसे?

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 10:09 PM (IST)
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  • बेकार सब्सक्रिप्शन बंद करें, सोच-समझकर खर्च करें, 24 घंटे रुकें।

Saving Habits: काफी लोगों को लगता है कि अगर वह पैसे बचाने के बारे में सोचेंगे तो अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाएंगे, लेकिन आज की महंगाई को देखते हुए एक समझदार मिडिल क्लास परिवार ही जानता है कि सही आदतों से दोनों चीजें एक साथ पाई जा सकती है यानी पैसे भी बचाए जा सकते हैं और अपनी मनचाही जिंदगी भी जिया जा सकती है. सही फाइनेंशियल आदतें अपनाकर आप धीरे-धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं. जानिए कुछ जरूरी आदतों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं.

1.सैलरी बढ़ने पर आधा पैसा बचाएं

Lifestyle Inflation यानी जैसे ही कमाई बढ़ती है तो लोगों के खर्चें और जरूरतें भी बढ़ जाते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि यहीं आपकी बचत को कम कर देते हैं. ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जब भी आपकी सैलरी बढ़े या कोई अचानक पैसे मिले तो उसका आधा हिस्सा बचत में डाल दें और बाकी बचा हुआ आधा उसे अपने खर्च में इस्तेमाल करें. 

2.बचत को ऑटोमेट करें

सिर्फ अपनी इच्छाशक्ति पर भरोसा न करें. हर सैलरी का एक हिस्सा अपने आप बचत खाते या इन्वेस्ट खाते में जाने दें. इससे पैसे खर्च करने का फैसला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अगर डायरेक्ट डिपॉजिट संभव नहीं है तो सैलरी आने के अगले दिन ऑटो ट्रांसफर सेट कर दें.

3. इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करें

यह बचत का सबसे अच्छा तरीका है. आपको हर बार खुद इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. Robo-advisors या ऑटो सिस्टम आपकी तय की गई योजना के मुताबिक खुद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. इससे इन्वेस्टमेंट और आसान बन जाता है.

4. बिलों का भुगतान ऑटोमेट करें

एक ओर जरूरी बात अपने सभी बिल ऐसे सेट करें कि वे सैलरी आने के तुरंत बाद अपने आप कट जाए. इससे पैसा आपके बैंक खाते में बिना वजह नहीं पड़ा रहेगा और खर्च करने का लालच भी कम होगा.

5. कर्ज़ से बचें

सबसे जरूरी बात आजकल लोग दिखावे की दुनिया में ज्यादा जी रहे हैं, जिसके चलते लोग कर्ज लेकर अपने घरों में सामान लेकर आते हैं. उसके लिए कई लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि अगर उसका बकाया बिल समय पर चुकाया नहीं गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं. कर्ज से बचना बेहद जरूरी है और साथ ही Buy now, pay later जैसी सेवाओं से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत डाल सकती हैं.

6. बेकार की सब्सक्रिप्शन बंद करें

आजकल लोगों के पास कई ऐसे सब्सक्रिप्शन होते हैं जिनका वे इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन उसके पैसे भर देते हैं. अपने बैंक स्टेटमेंट को देखें और जो सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं हैं उन्हें बंद कर दें. जितना पैसा बचे, उसे बचत में डाल दें.

7. खर्च बहुत ही सोच समझकर करें.

ऑनलाइन शॉपिंग से सेव किए हुए कार्ड हटाएं और खरीदने से पहले 24 घंटे का नियम अपनाएं. अगर एक दिन बाद भी वह चीज़ जरूरी लगे तभी खरीदें. इससे बिना सोचे-समझे खर्च करने की आदत कम होगी.

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Published at : 14 Apr 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
Savings Investments Utility News Financial Habits
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