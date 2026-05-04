हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBaramati Bypoll Results: बारामती उपचुनाव का पहला रुझान आया सामने, NCP चीफ सुनेत्रा पवार ने बनाई बढ़त

Baramati Bypoll Results: बारामती उपचुनाव का पहला रुझान आया सामने, NCP चीफ सुनेत्रा पवार ने बनाई बढ़त

Baramati First Trend: बारामती उपचुनाव का पहला रुझान सामने आ गया है. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार समेत करुणा मुंडे शर्मा और अभिजीत बिचकुले प्रमुख प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 May 2026 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

बारामती उपचुनाव का पहला रुझान सामने आ गया है. पहले रुझान में एनसीपी अजित गुट की प्रत्याशी व डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार आगे चल रही हैं. यहां पर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार समेत करुणा मुंडे शर्मा और अभिजीत बिचकुले प्रमुख प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं.

बारामती उपचुनाव चुनाव में सुनेत्रा पवार समेत कुल 23 उम्मीदवार मैदान में हैं. सोमवार (4 मई) की सुबह 8 बजे से ही इस सीट पर काउंटिंग शुरू हो गई है. प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच मतगणना कराई जा रही है. 

चुनाव के लिए 342 मतदान केंद्र बनाए गए थे. मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही. साथ ही उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है.

Maharashtra Bypoll Results 2026 Live: बारामती और राहुरी के नतीजे तय करेंगे महाराष्ट्र की सियासत? आज आएगा रिजल्ट

इतने प्रतिशत हुआ है मतदान

महाराष्ट्र के बारामती सीट पर मतदान प्रतिशत इस बार अपेक्षाकृत कम रहा और लगभग 58% वोटिंग हुई है, जिसमें करीब 2.23 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. मतगणना 4 मई को सुबह 8 बजे शुरू हो गई है. इसके लिए 20 टेबल ईवीएम की गिनती के लिए, 2 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए और 3 टेबल ईटीपीबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम) के लिए लगाए गए हैं. कुल 25 टेबल पर मतगणना की प्रक्रिया चलेगी.

कांग्रेस उम्मीदवार ने वापस ले लिया था इस्तीफा

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार वापस लेगी. पार्टी ने पहले इस सीट से आकाश मोरे को उम्मीदवार बनाया था, जो उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ मैदान में थे. यह फैसला ऐसे समय पर आया था, जब नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी और चुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल बनी हुई थी.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने व्यक्तिगत रूप से सपकाल से यही अपील की थी. गौरतलब है कि कांग्रेस चाहती थी कि अजित पवार के विमान हादसे की जांच के लिए एफआईआर दर्ज हो और गंभीरता से जांच कराई जाए. इसलिए कांग्रेस ने बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ आकाश मोरे को उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस लेने का फैसला किया.

राहुरी विधानसभा उपचुनाव: आज तय हो जाएगा किसके सिर सजेगा जीत का ताज, बीजेपी-NCP में कांटे की टक्कर

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 04 May 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
NCP Sunetra Pawar Baramati News MAHARASHTRA NEWS Baramati By Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Baramati Bypoll Results: बारामती उपचुनाव का पहला रुझान आया सामने, NCP चीफ सुनेत्रा पवार ने बनाई बढ़त
बारामती उपचुनाव का पहला रुझान आया सामने, NCP चीफ सुनेत्रा पवार ने बनाई बढ़त
महाराष्ट्र
Maharashtra Bypoll Results 2026 Live: बारामती उपचुनाव के पहले रुझान आए सामने, सुनेत्रा पवार आगे या पीछे? जानें- यहां
Live: बारामती उपचुनाव के पहले रुझान आए सामने, सुनेत्रा पवार आगे या पीछे? जानें- यहां
महाराष्ट्र
राहुरी विधानसभा उपचुनाव: आज तय हो जाएगा किसके सिर सजेगा जीत का ताज, बीजेपी-NCP में कांटे की टक्कर
राहुरी विधानसभा उपचुनाव: आज तय हो जाएगा किसके सिर सजेगा जीत का ताज, बीजेपी-NCP में कांटे की टक्कर
महाराष्ट्र
बारामती उपचुनाव नतीजों पर सबकी नजर, सुनेत्रा पवार के लिए आज बड़ा दिन, 8 बजे से मतगणना
बारामती उपचुनाव नतीजों पर सबकी नजर, सुनेत्रा पवार के लिए आज बड़ा दिन, 8 बजे से मतगणना
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election Results: वोटों की गिनती शुरू? | BJP | TMC | Mamata
Sansani: चुनावी रण का आखिरी काउंटडाउन ! | West Bengal Election 2026 | Mamata Banerjee | BJP
AC Blast in Delhi News: AC ने ली 9 जान, रहिए सावधान....! | Vivek Vihar | Breaking | ABP News
Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Baramati Bypoll Results: बारामती उपचुनाव का पहला रुझान आया सामने, NCP चीफ सुनेत्रा पवार ने बनाई बढ़त
बारामती उपचुनाव का पहला रुझान आया सामने, NCP चीफ सुनेत्रा पवार ने बनाई बढ़त
विश्व
66 प्रतिशत लोग नाखुश... अमेरिका में घटी ट्रंप की लोकप्रियता, ईरान के साथ युद्ध पर क्या बोले, सर्वे में खुलासा
66 प्रतिशत लोग नाखुश... अमेरिका में घटी ट्रंप की लोकप्रियता, ईरान के साथ युद्ध पर क्या बोले, सर्वे में खुलासा
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: LPG की बढ़ गई कीमत, फिर पेट्रोल-डीजल की कीमत जस की तस क्यों? जानें सरकार की पॉलिसी
LPG की बढ़ गई कीमत, फिर पेट्रोल-डीजल की कीमत जस की तस क्यों? जानें सरकार की पॉलिसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका, सुभासपा प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका, सुभासपा प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी
बिहार
Bhagalpur Bridge Collapse: भागलपुर में भरभरा कर गिरा विक्रमशिला पुल का स्लैब, गंगा में समाया पिलर, आवाजाही बंद
भागलपुर में भरभरा कर गिरा विक्रमशिला पुल का स्लैब, गंगा में समाया पिलर, आवाजाही बंद
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 3 Worldwide: 'पैट्रियट' ने दुनियाभर में मचाई धूम, तीन दिन में वर्ल्डवाइड कलेक्शन 60 करोड़ के हुआ पार
'पैट्रियट' ने दुनियाभर में मचाई धूम, तीन दिन में वर्ल्डवाइड कलेक्शन 60 करोड़ के हुआ पार
इंडिया
Bidhannagar Election Result 2026: बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प
बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
एग्रीकल्चर
खेती के अलावा किसान कर सकते हैं मधुमक्खी पालन, सरकार की इस योजना में मिलेगी मदद
खेती के अलावा किसान कर सकते हैं मधुमक्खी पालन, सरकार की इस योजना में मिलेगी मदद
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget