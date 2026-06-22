हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFire Safety Tips: लखनऊ कोचिंग हादसे से दहला देश, क्या आपकी बिल्डिंग में हैं आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम? कैसे बचें

Fire Safety Tips: लखनऊ कोचिंग हादसे से दहला देश, क्या आपकी बिल्डिंग में हैं आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम? कैसे बचें

Fire Safety Tips: आग से बचाव के लिए सही जानकारी और सावधानी बहुत जरूरी है. खासकर ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों को फायर सेफ्टी नियमों का पालन करना चाहिए. जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 22 Jun 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

Safety Tips after Lucknow Fire Incident: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से करीब 15 छात्रों की मौत हो गई. आग इतनी भयंकर थी कि कई लोग ऊपर से ही कूद गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. दिल्ली हो या नोएडा, या फिर लखनऊ, देश के अलग-अलग शहरों से हाल ही में आग से दुखद हादसों की खबरें आईं. लगातार होते हादसों ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसे में बड़े शहरों में बड़ी संख्या में लोग ऊंची इमारतों में रह रहे हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपकी बिल्डिंग में आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम मौजूद हैं या नहीं और आग लगने पर आपको क्या करना चाहिए. 

हाई-राइज बिल्डिंग किसे कहते हैं?

नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के अनुसार, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों को हाईराइज बिल्डिंग माना जाता है. ऐसी इमारतों में लोगों की सुरक्षा के लिए कई जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है.

बिल्डिंग में  दो सीढ़ियां होनी चाहिए

आग या किसी अन्य आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए बिल्डिंग में कम से कम दो सीढ़ियां होनी चाहिए. ये सीढ़ियां ऐसी होनी चाहिए जिन पर आग का असर जल्दी न हो, ताकि लोगों को बाहर निकलने में परेशानी न आए.

वादे से मुकरा Lenskart तो लगा 20000 का जुर्माना, ग्राहकों को धोखा देना पड़ा भारी, आप भी रहें सावधान

इमारत से तय दूरी पर रिफ्यूज एरिया बनाए

ऊंची इमारतों में लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षित स्थान बनाए जाते हैं. आग या किसी अन्य खतरे की स्थिति में निवासी वहां पहुंचकर कुछ समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, जब तक बचाव टीम उनकी मदद के लिए न पहुंच जाए.

बिल्डलिंग में फायर लिफ्ट होना चाहिए

हाईराइज बिल्डिंग में एक खास लिफ्ट होना जरूरी होता है, जो आग लगने पर भी इस्तेमाल की जा सके. इसका उपयोग फायर ब्रिगेड और बचाव टीम के लोग राहत कार्य के दौरान करते हैं.

पर्याप्त पानी की व्यवस्था

आग लगने पर पानी की कमी न हो, इसके लिए बिल्डिंग में खास पानी स्टोर करने की व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही आग बुझाने में मदद करने वाले जरूरी सिस्टम भी हमेशा तैयार रहने चाहिए.

इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की जांच होती रहनी चाहिए

बिजली से जुड़ी छोटी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. इसलिए वायरिंग, मीटर और अन्य बिजली उपकरणों की नियमित जांच करानी चाहिए. खराब वायरिंग की वजह से कई बार आग लगने के मामले सामने आते हैं. अगर आप किसी ऊंची इमारत में रहते हैं या वहां घर लेने की योजना बना रहे हैं, तो पहले उसकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जरूर जानकारी लें. यह देखना जरूरी है कि आग लगने जैसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं या नहीं. इससे आप और आपका परिवार ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं.

IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम

बिल्डिंग में आग लगने पर क्या करें?

1. आग दिखते ही घबराने के बजाय तुरंत आसपास के लोगों को सतर्क करें और अलार्म की सूचना दें.
2. बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, सीढ़ियों का उपयोग करें.
3. अगर धुआं ज्यादा हो तो नाक और मुंह को कपड़े या रूमाल से ढक लें.
4. बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं.
5. बचाव कार्य के दौरान फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.
6. आग लगने की सूचना तुरंत 101 नंबर पर देकर मदद बुलाएं.

Published at : 22 Jun 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Fire Safety Tips UP NEWS Lucknow Fire Incident LUCKNOW High Rise Building
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Fire Safety Tips: लखनऊ कोचिंग हादसे से दहला देश, क्या आपकी बिल्डिंग में हैं आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम? कैसे बचें
Fire Safety Tips: लखनऊ कोचिंग हादसे से दहला देश, क्या आपकी बिल्डिंग में हैं आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम? कैसे बचें
यूटिलिटी
घर की रजिस्ट्री हो गई? ये काम नहीं किए तो जमीन पर कोई और भी ठोक सकता है दावा
घर की रजिस्ट्री हो गई? ये काम नहीं किए तो जमीन पर कोई और भी ठोक सकता है दावा
यूटिलिटी
PM मुद्रा योजना: 2% ब्याज पर कर्नाटक बैंक दे रहा 10 लाख रुपए का लोन? सरकार ने क्या बताया, जानिए
PM मुद्रा योजना: 2% ब्याज पर कर्नाटक बैंक दे रहा 10 लाख रुपए का लोन? सरकार ने क्या बताया, जानिए
यूटिलिटी
Electricity Bill: बिजली बिल दे रहा 440 वोल्ट का झटका? चेक करें कहीं आपसे तो नहीं हो रही ये 5 गलती
Electricity Bill: बिजली बिल दे रहा 440 वोल्ट का झटका? चेक करें कहीं आपसे तो नहीं हो रही ये 5 गलती
Advertisement

वीडियोज

BSA Scrambler 650 Review | ₹3.25 लाख में 652cc का दम! #bsa #scrambler #autolive
Imtiaz Ali ने कहा Gen Z को गलत समझा जाता है, उनके दिल में आज भी सच्ची मोहब्बत है
Bollywood News: जाह्नवी-कृति के ग्लैमरस अंदाज़ ने खींचा ध्यान, कहानी हुई पीछे? (22.06.26)
UP News: जमीनी विवाद में सपा नेता की हत्या! 24 घंटे में मुठभेड़.. और दबोचा गया आरोपी! |ABPLIVE
Laxmi Niwas:😯Veer से शादी के लिए माना Radhika का परिवार, अपनों की खुशी के लिए भरी हामी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
Explained: कॉर्पोरेट दुनिया का नया खिलाड़ी बना CFO! 'चीफ पर्पस ऑफिसर' पद क्या है और क्यों बढ़ रही डिमांड? जानें कैसे बनें
कॉर्पोरेट दुनिया का नया खिलाड़ी बना CFO! चीफ पर्पस ऑफिसर पद क्या है और क्यों बढ़ रही डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, DGP और ACS गृह से मांगी रिपोर्ट
लखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, DGP और ACS गृह से मांगी रिपोर्ट
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुई पाकिस्तान, कोच वहाब रियाज ने इंग्लैंड में उड़ाए गुलछर्रे; वीडियो वायरल 
2026 टी20 वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुई पाकिस्तान, कोच वहाब रियाज ने इंग्लैंड में उड़ाए गुलछर्रे
ओटीटी
OTT Releases: प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज
प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
यूटिलिटी
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
ट्रेंडिंग
Video: 'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल
'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Best Pillow For Neck Pain: सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?
सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget