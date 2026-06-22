Safety Tips after Lucknow Fire Incident: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से करीब 15 छात्रों की मौत हो गई. आग इतनी भयंकर थी कि कई लोग ऊपर से ही कूद गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. दिल्ली हो या नोएडा, या फिर लखनऊ, देश के अलग-अलग शहरों से हाल ही में आग से दुखद हादसों की खबरें आईं. लगातार होते हादसों ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसे में बड़े शहरों में बड़ी संख्या में लोग ऊंची इमारतों में रह रहे हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपकी बिल्डिंग में आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम मौजूद हैं या नहीं और आग लगने पर आपको क्या करना चाहिए.

हाई-राइज बिल्डिंग किसे कहते हैं?

नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के अनुसार, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों को हाईराइज बिल्डिंग माना जाता है. ऐसी इमारतों में लोगों की सुरक्षा के लिए कई जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है.

बिल्डिंग में दो सीढ़ियां होनी चाहिए

आग या किसी अन्य आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए बिल्डिंग में कम से कम दो सीढ़ियां होनी चाहिए. ये सीढ़ियां ऐसी होनी चाहिए जिन पर आग का असर जल्दी न हो, ताकि लोगों को बाहर निकलने में परेशानी न आए.

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इमारत से तय दूरी पर रिफ्यूज एरिया बनाए

ऊंची इमारतों में लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षित स्थान बनाए जाते हैं. आग या किसी अन्य खतरे की स्थिति में निवासी वहां पहुंचकर कुछ समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, जब तक बचाव टीम उनकी मदद के लिए न पहुंच जाए.

बिल्डलिंग में फायर लिफ्ट होना चाहिए

हाईराइज बिल्डिंग में एक खास लिफ्ट होना जरूरी होता है, जो आग लगने पर भी इस्तेमाल की जा सके. इसका उपयोग फायर ब्रिगेड और बचाव टीम के लोग राहत कार्य के दौरान करते हैं.

पर्याप्त पानी की व्यवस्था

आग लगने पर पानी की कमी न हो, इसके लिए बिल्डिंग में खास पानी स्टोर करने की व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही आग बुझाने में मदद करने वाले जरूरी सिस्टम भी हमेशा तैयार रहने चाहिए.

इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की जांच होती रहनी चाहिए

बिजली से जुड़ी छोटी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. इसलिए वायरिंग, मीटर और अन्य बिजली उपकरणों की नियमित जांच करानी चाहिए. खराब वायरिंग की वजह से कई बार आग लगने के मामले सामने आते हैं. अगर आप किसी ऊंची इमारत में रहते हैं या वहां घर लेने की योजना बना रहे हैं, तो पहले उसकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जरूर जानकारी लें. यह देखना जरूरी है कि आग लगने जैसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं या नहीं. इससे आप और आपका परिवार ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं.

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बिल्डिंग में आग लगने पर क्या करें?

1. आग दिखते ही घबराने के बजाय तुरंत आसपास के लोगों को सतर्क करें और अलार्म की सूचना दें.

2. बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, सीढ़ियों का उपयोग करें.

3. अगर धुआं ज्यादा हो तो नाक और मुंह को कपड़े या रूमाल से ढक लें.

4. बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं.

5. बचाव कार्य के दौरान फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

6. आग लगने की सूचना तुरंत 101 नंबर पर देकर मदद बुलाएं.