रसोई में सिलेंडर से ऊंचा क्यों होना चाहिए गैस चूल्हा? जानिए सुरक्षा से जुड़ी ये बेहद जरूरी बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एलपीजी सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा ही इस्तेमाल करें।

LPG Cylinder Safety Tips: घरेलू LPG सिलेंडर ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के साथ-साथ ही इसके बारे में जरूरी जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि किसी तरह का हादसा न हो जाए. आपने भी देखा होगा कई लोग अपने घर में एलपीजी सिलेंडर को चूल्हे के बिल्कुल पास रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है?

चूल्हा सिलेंडर से ऊंचा रखें

गैस सिलेंडर को हमेशा सिलेंडर से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए. ज्यादातर लोग किचन के स्लैब पर चूल्हे को रखते हैं और सिलेंडर को स्लैब के नीचे रखते हैं और ऐसा करना बिल्कुल सही भी है. LPG हवा से भारी होती है. मान लीजिए अगर किसी कारणवश गैस लीक होती है तो वह नीचे की तरफ फैलती है. ऐसे में अगर चूल्हे के पास सिलेंडर को रखा हो तो गैस सीधे आग की लौ तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से आग या विस्फोट भी हो सकता है.

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इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए चूल्हा

गैस चूल्हे का प्लेटफॉर्म सिलेंडर के ऊपरी हिस्से से 6 इंच तो ऊंचा होना ही चाहिए.

इससे अगर कभी गैस लीक भी होती है तो उसके सुरक्षित तरीके से नीचे फैलने की संभावना रहती है.

इसके साथ ही गैस चूल्हे के बीच कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी होनी ही चाहिए.

इससे सिलेंडर पर गर्मी का असर कम पड़ेगा और कोई हादसा होने का खतरा भी नहीं रहेगा.

सिलेंडर को कैसे रखना चाहिए?

अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो अभी जान लें कि उसे कभी भी लिटाकर या गलत तरीके से रखकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सिलेंडर को हमेशा सीधा जमीन पर ही रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का खतरा न हो.

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