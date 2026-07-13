INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरसोई में सिलेंडर से ऊंचा क्यों होना चाहिए गैस चूल्हा? जानिए सुरक्षा से जुड़ी ये बेहद जरूरी बात

रसोई में सिलेंडर से ऊंचा क्यों होना चाहिए गैस चूल्हा? जानिए सुरक्षा से जुड़ी ये बेहद जरूरी बात

LPG Cylinder Safety Tips: अगर आपके भी घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो यह खबर आपके लिए है. अगर आप भी सिलेंडर को चूल्हे के बिल्कुल पास रखते हैं तो यह खतरनाक साबित हो सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Jul 2026 06:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एलपीजी सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा ही इस्तेमाल करें।

LPG Cylinder Safety Tips: घरेलू LPG सिलेंडर ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के साथ-साथ ही इसके बारे में जरूरी जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि किसी तरह का हादसा न हो जाए. आपने भी देखा होगा कई लोग अपने घर में एलपीजी सिलेंडर को चूल्हे के बिल्कुल पास रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? 

चूल्हा सिलेंडर से ऊंचा रखें

गैस सिलेंडर को हमेशा सिलेंडर से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए. ज्यादातर लोग किचन के स्लैब पर चूल्हे को रखते हैं और सिलेंडर को स्लैब के नीचे रखते हैं और ऐसा करना बिल्कुल सही भी है. LPG हवा से भारी होती है. मान लीजिए अगर किसी कारणवश गैस लीक होती है तो वह नीचे की तरफ फैलती है. ऐसे में अगर चूल्हे के पास सिलेंडर को रखा हो तो गैस सीधे आग की लौ तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से आग या विस्फोट भी हो सकता है.

एमनेस्टी स्कीम 2026 से किन कंपनियों को मिलेगा लाभ? जानें 6 महीने की इस खास योजना के नियम

इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए चूल्हा

  • गैस चूल्हे का प्लेटफॉर्म सिलेंडर के ऊपरी हिस्से से 6 इंच तो ऊंचा होना ही चाहिए.
  • इससे अगर कभी गैस लीक भी होती है तो उसके सुरक्षित तरीके से नीचे फैलने की संभावना रहती है.
  • इसके साथ ही गैस चूल्हे के बीच कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी होनी ही चाहिए.
  • इससे सिलेंडर पर गर्मी का असर कम पड़ेगा और कोई हादसा होने का खतरा भी नहीं रहेगा.

सिलेंडर को कैसे रखना चाहिए?

अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो अभी जान लें कि उसे कभी भी लिटाकर या गलत तरीके से रखकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सिलेंडर को हमेशा सीधा जमीन पर ही रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का खतरा न हो. 

AC कोच में सफर करने वाले रईसों की खुली पोल, 4 साल में चुरा ले गए 1.27 करोड़ चादर और तौलिए

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Cylinder Gas Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG News: बंद होगा 14 किलो का पुराना गैस सिलेंडर! सरकार ने कर ली तैयारी, पब्लिक को मिलेगा ये ऑप्शन
बंद होगा 14 किलो का पुराना गैस सिलेंडर! सरकार ने कर ली तैयारी, पब्लिक को मिलेगा ये ऑप्शन
यूटिलिटी
रसोई में सिलेंडर से ऊंचा क्यों होना चाहिए गैस चूल्हा? जानिए सुरक्षा से जुड़ी ये बेहद जरूरी बात
रसोई में सिलेंडर से ऊंचा क्यों होना चाहिए गैस चूल्हा? जानिए सुरक्षा से जुड़ी ये बेहद जरूरी बात
यूटिलिटी
EPFO Update: एमनेस्टी स्कीम 2026 से किन कंपनियों को मिलेगा लाभ? जानें 6 महीने की इस खास योजना के नियम
EPFO Update: एमनेस्टी स्कीम 2026 से किन कंपनियों को मिलेगा लाभ? जानें 6 महीने की इस खास योजना के नियम
यूटिलिटी
Train News: AC कोच में सफर करने वाले रईसों की खुली पोल, 4 साल में चुरा ले गए 1.27 करोड़ चादर और तौलिए
Train News: AC कोच में सफर करने वाले रईसों की खुली पोल, 4 साल में चुरा ले गए 1.27 करोड़ चादर और तौलिए
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
DR. Aarambhi: 🤨Aarambhi और Dhruv के ठुमके देख Vishwas को लगी मिर्ची, रखी पैनी नज़र! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
बिहार
Veena Manvi: तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीणा मानवी को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मिली
तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीणा मानवी को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मिली
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
क्रिकेट
पाकिस्तान की राह पर टीम इंडिया, दोस्ती, पर्ची वाले खिलाड़ियों का हो रहा सेलेक्शन? इस कारण डूबी नैया
पाकिस्तान की राह पर टीम इंडिया, दोस्ती, पर्ची वाले खिलाड़ियों का हो रहा सेलेक्शन? इस कारण डूबी नैया
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
विश्व
क्या अब छिड़ने वाला है विश्व युद्ध? US के साथ ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना ‘डूम्सडे’ प्लेन
क्या अब छिड़ेगा विश्व युद्ध? US-ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना डूम्सडे प्लेन
विश्व
Explained: इंसानी करतूत से लेकर नेताओं के बयान! कैसे हजारों सालों तक इकट्ठा करेगा 'अर्थ ब्लैक बॉक्स', कयामत के बाद कौन खोलेगा?
इंसानी करतूत से लेकर नेताओं के बयानों तक! कैसे हजारों सालों तक इकट्ठा करेगा 'अर्थ ब्लैक बॉक्स'?
शिक्षा
Government Medical Colleges: AIIMS ही नहीं, इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी मिलता है शानदार करियर का मौका
AIIMS ही नहीं, इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी मिलता है शानदार करियर का मौका
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
Embed widget