क्या राशन वाले पैसे से कोई शराब या अन्य सामान खरीद सकता है?

Ration Card Food Subsidy News: भारत सरकार अब राशन की सब्सिडी देने के तरीके में बदलाव करने जा रही है. 14 अगस्त 2026 से चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में फ्री राशन पाने वाले लोगों के वॉलेट में राशन की सब्सिडी डिजिटल रुपये के जरिए भेजी जाएगी. इस योजना का मकसद राशन की सब्सिडी में होने वाली चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकना है. ये योजना PMGKAY के अनुसार लागू की जा रही है.

डीबीटी योजना के तहत राशन की जगह पैसे सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं. हालांकि यह पैसा किसी दुकान पर कैश के रूप में या बैंक खाते से निकालकर इस्तेमाल किया जा सकता है. कई बार ऐसी खबरें आईं कि लोग इस पैसे से राशन न खरीदकर, शराब और अन्य सामान खरीदने लगे. इसी की वजह से सरकार अब डिजिटल वॉलेट में राशन का पैसा ट्रांसफर करेगी.

कैसे होगा डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल?

इस योजना की सबसे खास बात ये है कि वॉलेट में मिलने वाली डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल सिर्फ राशन खरीदने के लिए किया जा सकेगा. फायदा उठाने वाले लोग इस पैसे से गेहूं और चावल जैसे अनाज ही खरीद पाएंगे. इस पैसे से मोबाइल रिचार्ज, कपड़े, शराब या दूसरी चीजें नहीं खरीदी जा सकेंगी. अब डिजिटल रुपये के जरिए मिलने वाले पैसे सिर्फ सरकारी राशन की दुकानों पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे. इसके लिए दुकानों पर लगे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट किया जाएगा.

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बता दें कि डिजिटल रुपए का इससे पहले पुडुचेरी और गुजरात में इस का ट्रायल किया गया था, वहां के सफल ट्रायल के बाद अब इसे चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में लागू किया जा रहा है.

कैसे काम करेगा ये वॉलेट?

योजना का फायदा लेने के लिए फायदा पाने वाले लोग को अपने स्मार्टफोन में PNB Digital Rupee ऐप डाउनलोड करके उसे एक्टिवेट करना होगा. इसके बाद नजदीकी राशन कार्यालय या लगाए जा रहे कैंप में जाकर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ KYC और रजिस्ट्रेशन कराना होगा. किसी मदद या जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.

30 दिनों की समय सीमा वाला गणित समझें

वॉलेट में मिलने वाली राशन के पैसे की मान्यता सिर्फ 30 दिनों की होगी. फायदा पाने वाले लोगों को एक महीने के अंदर इस पैसे से राशन खरीदना होगा. अगर वो फिक्स समय में राशन नहीं खरीदता है, तो पैसा अपने आप सरकार के अकाउंट में वापस चली जाएगी.

डिजिटल पेमेंट होने के वजह से हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी रहेगा. इससे सरकार को ये पता लगाने में आसानी होगी कि किस फायदा उठाने वाले ने राशन खरीदा और सब्सिडी का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं.

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