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क्या राशन वाले पैसे से कोई शराब या अन्य सामान खरीद सकता है?

Ration Card Food Subsidy: क्या आप राशन के पैसे से शराब या अन्य सामान खरीद सकते हैं? भारत सरकार राशन के पैसों को लेकर नए नियम लेकर आ गई है. जानिए अब अनाज और चावल खरीदने के लिए पैसा कैसे मिलेगा.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 13 Aug 2026 01:46 PM (IST)
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Ration Card Food Subsidy News: भारत सरकार अब राशन की सब्सिडी देने के तरीके में बदलाव करने जा रही है. 14 अगस्त 2026 से चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में फ्री राशन पाने वाले लोगों के वॉलेट में राशन की सब्सिडी डिजिटल रुपये के जरिए भेजी जाएगी. इस योजना का मकसद राशन की सब्सिडी में होने वाली चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकना है. ये योजना PMGKAY के अनुसार लागू की जा रही है.

डीबीटी योजना के तहत राशन की जगह पैसे सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं. हालांकि यह पैसा किसी दुकान पर कैश के रूप में या बैंक खाते से निकालकर इस्तेमाल किया जा सकता है. कई बार ऐसी खबरें आईं कि लोग इस पैसे से राशन न खरीदकर, शराब और अन्य सामान खरीदने लगे. इसी की वजह से सरकार अब डिजिटल वॉलेट में राशन का पैसा ट्रांसफर करेगी. 

कैसे होगा डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल?

इस योजना की सबसे खास बात ये है कि वॉलेट में मिलने वाली डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल सिर्फ राशन खरीदने के लिए किया जा सकेगा. फायदा उठाने वाले लोग इस पैसे से गेहूं और चावल जैसे अनाज ही खरीद पाएंगे.  इस पैसे से मोबाइल रिचार्ज, कपड़े, शराब या दूसरी चीजें नहीं खरीदी जा सकेंगी. अब डिजिटल रुपये के जरिए मिलने वाले पैसे सिर्फ सरकारी राशन की दुकानों पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे.  इसके लिए दुकानों पर लगे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- अब खाते में आएंगे राशन के पैसे, लेकिन 30 दिनों में नहीं खरीदा अनाज तो क्या होगा?

बता दें कि डिजिटल रुपए का इससे पहले पुडुचेरी और गुजरात में इस का ट्रायल किया गया था, वहां के सफल ट्रायल के बाद अब इसे चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में लागू किया जा रहा है.

कैसे काम करेगा ये वॉलेट?

योजना का फायदा लेने के लिए फायदा पाने वाले लोग को अपने स्मार्टफोन में PNB Digital Rupee ऐप डाउनलोड करके उसे एक्टिवेट करना होगा. इसके बाद नजदीकी राशन कार्यालय या लगाए जा रहे कैंप में जाकर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ KYC और रजिस्ट्रेशन कराना होगा. किसी मदद या जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.

30 दिनों की समय सीमा वाला गणित समझें

वॉलेट में मिलने वाली राशन के पैसे की मान्यता सिर्फ 30 दिनों की होगी. फायदा पाने वाले लोगों को एक महीने के अंदर इस पैसे से राशन खरीदना होगा. अगर वो फिक्स समय में राशन नहीं खरीदता है, तो पैसा अपने आप सरकार के अकाउंट में वापस चली जाएगी.

डिजिटल पेमेंट होने के वजह से हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी रहेगा. इससे सरकार को ये पता लगाने में आसानी होगी कि किस फायदा उठाने वाले ने राशन खरीदा और सब्सिडी का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 01:46 PM (IST)
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