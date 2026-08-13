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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPLI नहीं है? फिर भी बच्चे के नाम पर ले सकेंगे बाल जीवन बीमा, जानें नया नियम

PLI नहीं है? फिर भी बच्चे के नाम पर ले सकेंगे बाल जीवन बीमा, जानें नया नियम

Child Future Planning: डाक विभाग ने बाल जीवन बीमा योजना में बदलाव करते हुए अब माता-पिता को बिना Postal Life Insurance (PLI) पॉलिसी के भी बच्चों के नाम पर बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति दे दी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 13 Aug 2026 02:46 PM (IST)
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Baal Jeevan Bima News: आज के समय में माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई, करियर और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी बीमा योजनाओं का सहारा लेते हैं, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा दें. ऐसे परिवारों के लिए डाक विभाग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट एक्स के पोस्ट के जरिए बाल जीवन बीमा (Baal Jeevan Bima) योजना से जुदा एक अहम बदलाव किया है. अब माता-पिता अपने बच्चों के नाम पर बाल जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं, भले ही उनके नाम पर पहले से कोई Postal Life Insurance (PLI) पॉलिसी न हो.

खासतौर पर इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जो अपने बच्चों के लिए बीमा सुरक्षा पाना तो चाहते हैं, लेकिन अब तक खुद की PLI पॉलिसी नहीं ले पाए थे. आइए जानते हैं इस बातें में विस्तार से...

क्या है Baal Jeevan Bima?

बाल जीवन बीमा योजना आमतौर पर Postal Life Insurance के तहत बच्चों के लिए चलाई जाने वाली एक इंश्योरेंस योजना है. जिसके जरिए माता-पिता बच्चे के नाम पर पॉलिसी लेते हैं और तय प्रीमियम का पेमेंट करते हैं. हालांकि, इस योजना का खास मकसद बच्चे के भविष्य की जरूरतों के लिए आर्थिक सुरक्षा तैयार करना है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पढ़ाई, करियर या अन्य जरूरी खर्चों के लिए भी यह फंड बनाने में काफी मददगार हो सकती है.

क्या बदला है नया नियम?

पहले बाल जीवन बीमा लेने के लिए माता-पिता के पास PLI पॉलिसी होल्डर होना बेहद जरूरी था. यानी जिनके पास PLI पॉलिसी नहीं रहती थी, वो अपने बच्चों के लिए यह योजना नहीं खरीद सकते थे. अब ये शर्तें हटा दी गई है कि अब माता-पिता के पास PLI पॉलिसी होना जरूरी नहीं है.

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ऐसे में अब PLI पॉलिसी न होने पर भी बच्चे के नाम पर बाल जीवन बीमा लिया जा सकता है. इस फैसले से योजना का दायरा बढ़ेगा और ज्यादा परिवारों इससे जुड़ सकेंगे. बच्चों के भविष्य के लिए बीमा हासिल करना पहले के मुकाबले अब ज्यादा आसान हो जाएगा.

कौन ले सकता है यह पॉलिसी?

  • माता-पिता अपने बच्चे के लिए यह पॉलिसी खरीद सकते हैं.
  • बच्चे की उम्र 5 से 20 साल के बीच होनी चाहिए.
  • बच्चे का हेल्थी होना जरूरी है.
  • एक परिवार के अधिकतम दो बच्चे इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं.
  • पॉलिसी का अधिकतम बीमा कवर 3 लाख रुपये या निर्धारित पात्रता के मुताबिक हो सकती है.

कैसे करें Baal Jeevan Bima के लिए अप्लाई?

  • India Post PLI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • ‘Purchase a Policy’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • Children Policy (Baal Jeevan Bima) का ऑप्शन चुनें.
  • बच्चे और माता-पिता से जुड़ी जरूरी जानकारी भरें.
  • बीमा राशि और अवधि चुनकर प्रीमियम की जानकारी देखें.
  • प्रपोजल फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • पहला प्रीमियम जमा करने के बाद आवेदन सबमिट करें.
  • प्रपोजल का प्रिंट निकालकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ नजदीकी पोस्ट ऑफिस या PLI कार्यालय में जमा करें.
  • आवेदन जमा होने के बाद ऑनलाइन स्टेटस भी ट्रैक की जा सकती है.

पॉलिसी लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • पात्रता और उम्र संबंधी शर्तों को ध्यान से पढ़ें.
  • प्रीमियम, बोनस, मैच्योरिटी और पॉलिसी की अवधि को अच्छी तरह समझ लें.
  • अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक ही योजना का ऑप्शन चुनें.
  • किसी भी पॉलिसी में निवेश से पहले उसके नियम और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ना बेहद जरूरी है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 13 Aug 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
India Post PLI Utility News Baal Jeevan Bima Childrens Future
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