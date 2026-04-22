LPG संकट: सरकार का बड़ा फैसला, अब राशन की दुकान पर मिलेगा 'फ्यूल बैकअप', आपको क्या करना होगा?

LPG Crisis in Bihar: यूएस- ईरान के बीच युद्ध का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. जिसके चलते दुनियाभर में फ्यूल और गैस की कमी देखी जा रही है. खासतौर से भारत पर इसका जोरदार असर दिख रहा है. ऐसे में हर राज्य की सरकार लगातार इस किल्लत का समाधान निकालने पर जुटी हुई है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है. जिसने आम लोगों को काफी राहत की सांस दी है.

बिहार सरकार का नया फैसला

दरअसल देशभर में घरेलू गैस की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला किया है कि लोगों को राशन की दुकानों से कोयला मुहैया करवाया जाएगा. ये एलपीजी गैस का एक वैकल्पिक ईंधन होगा. जिसके जरिए लोग घर पर आसानी से खाना पका सकेंगे. सरकार की तरफ से ये नया फैसला आम जन की जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना देगा.

कैसे मिलेगा कोयला?

सरकार का ये फैसला लोगों को राहत देने के लिए लिया गया है, इस फैसले का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है. कोयला हर व्यक्ति को राशन कार्ड दिखाने के बाद ही उपलब्ध होगा. जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको लेकर फिलहाल सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है. यहां जानें आपको कितना और किस तरह कोयला मिल पाएगा:

ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत आते हैं.

इस फैसले के तहत करीब 100 किलो कोयला एक परिवार को दिया जाएगा.

सरकार ने कोयला सप्लाई के लिए पूरी योजना तैयार कर ली है.

कोयला सबसे पहले कोल कंपनियों से खरीदा जाएगा, जिसमें कोल इंडिया की अहम भूमिका रहेगी.

इसके बाद थोक विक्रेताओं के पास ये कोयला भेजा जाएगा.

यहां से कोयला अन्य जिलों में भेजा जाएगा, जिससे आम जन तक ये पहुंच सके.

इसके बाद PDS सिस्टम यानी जन वितरण प्रणाली के जरिए ये कोयला राशन की दुकानों पर पहुंचाया जाएगा.

आपको आसान भाषा में यदि इस सिस्टम के बारे में बताए तो, आप जिस तरह से राशन कार्ड के जरिए राशन खरीदते हैं, बिलकुल उसी तरह से आपको कोयला भी मिल जाएगा.