जीरो इंटरेस्ट EMI का 'मायाजाल', क्या सच में मुफ्त है यह सुविधा या आप दे रहे हैं छिपा हुआ ब्याज?

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Benefits of Zero Interest EMI: आज के समय में क्रेडिट कार्ड काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आजकल कई फायदे देता है, जैसे शॉपिंग पर डिस्कॉउंट, कैशबैक और EMI की सुविधा. खासतौर पर Zero-Interest EMI फीचर लोगों को बड़ी खरीदरी आसान बनाने में काफी मदद करता है. इसमें आप महंगी चीजों का पेमेंट छोटी-छोटी किस्तों में कर सकते हैं.

Zero-Interest EMI क्या होती है?

अब जानते हैं कि आखिरकार Zero-Interest EMI होती क्या है तो इसका मतलब है कि आप किसी सामान की कीमत को एक साथ देने के बजाय किस्तों में चुकाते हैं, लेकिन उस पर आपको अलग से ब्याज नहीं देना पड़ता है.

आमतौर पर देखा जाए तो EMI अवधि 3 से 24 महीने तक होती है.

5 हजार से ज्यादा की खरीदारी पर EMI मिलती है.

साथ ही बड़ी रकम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटने की सुविधा मिलती है.

No-Cost EMI कैसे काम करती है?

सामान्य EMI में आपको ब्याज देना होता है, लेकिन वहीं Zero-Interest EMI में ऐसा नहीं होता है.

वहीं बैंक आपको EMI में पेमेंट करने की सुविधा देता है.

साथ ही सेलर पहले से डिस्कॉउंट देकर ब्याज को एडजस्ट कर देता है.

इसमें ग्राहक को लगता है कि EMI पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है.

क्या सच में EMI फ्री होती है?

सच तो यह है कि Zero -Interest EMI पूरी तरह फ्री नहीं होती है.

कई बार सामान की कीमत पहले से बढ़ा दी जाती है.

इसमें ब्याज का खर्च उसी कीमत में शामिल कर लिया जाता है.

ध्यान रहें कि कुछ मामलों में प्रोसेसिंग फीस भी लग सकती है.

साथ ही EMI पर GST भी देना पड़ सकता है.

इसको एक उदाहरण के तौर पर समझें

मान लीजिए किसी सामान की कीमत 1 लाख रुपये है और उस पर 6 महीने का ब्याज 6 हजार रुपये बनता है. बैंक ब्याज लेता है, लेकिन सेलर पहले ही 6 हजार की छूट दे देता है. इसी कारण ग्राहक को लगता है कि EMI बिना ब्याज की है.

कैसे बचें छिपे हुए खर्च से?

सबसे पहले आपको अलग-अलग वेबसाइट और दुकानों पर कीमत की तुलना करनी चाहिए.

साथ ही ज्यादा छूट देखकर तुरंत विश्वास न करें.

सामान की असली कीमत क्या है इसे समझने की कोशिश करें.

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