LPG Subsidy: बिहार में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट, जानिए किसकी गैस सब्सिडी हो सकती है बंद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिहार में 10 लाख से अधिक आय वालों की गैस सब्सिडी जांची जाएगी।

संदेशों पर जवाब न देने से एलपीजी सब्सिडी रुक सकती है।

मृत उपभोक्ताओं के कनेक्शन जाँच, 30 दिन में ट्रांसफर अनिवार्य।

LPG Subsidy Update: बिहार में गैस कनेक्शन धारकों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. तेल कंपनियां उन उपभोक्ताओं का डेटा जांच रही हैं जिनकी या उनके परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है. ऐसे उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद की जा सकती है. इस संबंध में पात्रता की जानकारी देने वाले संदेश भी भेजे जा रहे हैं.

उपभोक्ताओं को भेजा गया है मैसेज

बिहार में बड़ी संख्या में एलपीजी उपभोक्ताओं के मोबाइल पर कंपनियों की ओर से मैसेज भेजा जा रहा है. बताया जा रहा है कि पटना समेत राज्यभर के 20 लाख से अधिक उपभोक्ता इस प्रक्रिया के दायरे में आए हैं. मैसेज में उपभोक्ताओं से आवश्यक जानकारी या स्पष्टीकरण मांगा गया है. यदि निर्धारित समय तक कोई जवाब नहीं दिया जाता, तो उनकी सब्सिडी रोकने की कार्रवाई की जा सकती है.

किन लोगों पर पड़ेगा असर?

इस फैसले का असर सबसे ज्यादा ज्यादा कमाई वाले परिवारों पर पड़ सकता है. इसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और बड़े कारोबार करने वाले लोग शामिल हैं. सरकार का कहना है कि गैस सब्सिडी का लाभ जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचना चाहिए. इसी वजह से उपभोक्ताओं की पात्रता की जांच की जा रही है.

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बिहार में LPG उपभोक्ता कितने हैं ?

बिहार में कुल 234.65 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं. इनमें इंडियन ऑयल (IOC) के 110.57 लाख, भारत पेट्रोलियम (BPCL) के 57.05 लाख और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के 67.01 लाख उपभोक्ता शामिल हैं. वहीं, पटना जिले में ही 13 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शनधारक हैं, जो राज्य में सबसे अधिक उपभोक्ताओं वाले जिलों में शामिल है.

मृत उपभोक्ताओं के कनेक्शन की होगी जांच

तेल कंपनियां उन गैस कनेक्शनों की भी जांच कर रही हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर हैं जिनका निधन हो चुका है. इसके लिए आधार रिकॉर्ड की मदद ली जा रही है. अगर किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के किसी सदस्य को 30 दिनों के अंदर कनेक्शन अपने नाम करवाना होगा. ऐसा नहीं करने पर गैस कनेक्शन बंद किया जा सकता है.

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करे

अगर आपके मोबाइल पर ऐसा कोई मैसेज आया है और आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो 1800-2333-555 पर कॉल कर सकते हैं. अधिकारियों के अनुसार, यह प्रक्रिया सरकार के निर्देश पर चल रही है. उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे मैसेज तेल कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे हैं, ताकि जरूरी जानकारी समय पर लोगों तक पहुंच सके.

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