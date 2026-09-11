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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG: खाली गैस सिलेंडर का वजन कैसे पहचानें और खुद कैसे करें मिलान?

LPG: खाली गैस सिलेंडर का वजन कैसे पहचानें और खुद कैसे करें मिलान?

अगर आपके घर भी LPG सिलेंडर आता है, तो डिलीवरी लेते समय गैस की मात्रा जरूर जांचें. सिलेंडर पर लिखा Tare Weight यानी खाली वजन देखकर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि गैस सही है या नहीं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 11 Sep 2026 05:43 PM (IST)
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अगर आप अपने रसोई घर में LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो डिलीवरी लेते समय सिर्फ उसका सील देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी जांच करना भी बेहद जरूरी है. ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि सिलेंडर में पूरी गैस है या वजन कम है. ऐसे में अब कुछ आसान तरीकों से यह जांच लार सकते हैं कि सिलेंडर का वजन सही है या नहीं और उसमें पूरी गैस है या नहीं.

दरअसल, इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर घरेलू LPG सिलेंडर पर उसका खाली वजन यानी Tare Weight (TW) लिखा होता है. इसी वजन की मदद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भरा हुआ सिलेंडर कितना वजन का होना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं सिलिंडर की जांच का सही तरीका क्या है.

सिलेंडर का खाली वजन कैसे पहचानें?

आप सबसे पहले सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में मौजूद मेटल कॉलर या हैंडल के पास देखें. यहां आपको Tare Weight (TW) लिखा हुआ दिखाई देगा, जो ग्राहकों को सिलेंडर की खाली बॉडी का वजन बताता है. हालांकि हर घरेलू सिलेंडर का खाली वजन अलग-अलग हो सकता है जो आमतौर पर करीब 15 से 16 किलोग्राम के आसपास होता है, इसलिए अपने सिलेंडर पर लिखा TW ही देखें. घरेलू LPG सिलेंडर में सामान्य तौर पर 14.2 किलो गैस भरी जाती है.

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खुद वजन का मिलान कैसे करें?

सबसे पहले आप सिलेंडर पर लिखे खाली वजन यानी TW को नोट कर लें. इसके बाद इसमें 14.2 किलो गैस का वजन जोड़ दें. उदाहरण के तौर पर अगर आप सिलेंडर पर खाली वजन (TW) 15.5 किलो लिखा है, तो भरे हुए गैस सिलेंडर का कुल वजन करीब 29.7 किलो होना चाहिए.

15.5+14.2=29.7 किलोग्राम 

सिलेंडर में कितनी गैस बची है?

अगर आपको यह जानना है कि इस्तेमाल किए जा रहे सिलेंडर में कितनी गैस बची है, तो इसका सबसे भरोसेमंद तरीका वजन करना है. इसके लिए मौजूदा सिलेंडर को किसी वजन मशीन पर रखें और उसका कुल वजन नोट करें. इसके बाद कुल वजन में से सिलेंडर पर लिखा Tare Weight घटा दें. मान लीजिए कि अगर सिलेंडर का कुल वजन 20.5 किलो है और TW 15.5 किलो है, तो उसमें करीब 5 किलो गैस बची है.

गीले कपड़े से भी लगा सकते हैं अंदाजा

गैस की मात्रा का सटीक पता लगाने का सबसे बेहतर तरीका वजन करना है, लेकिन कुछ लोग सिलेंडर पर गीला कपड़ा का भी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आप सिलेंडर के चारों तरफ एक गीला कपड़ा लपेट दें या उसके बाहरी हिस्से को गीला कर दें. कुछ समय इंतजार करने के बाद जिस हिस्से पर पानी जल्दी सूखता है और जिस हिस्से पर पानी ठंडक बनी रहती है, उससे अंदर मौजूद LPG के स्तर का मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 11 Sep 2026 05:43 PM (IST)
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LPG Cylinder LPG Weight Check
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