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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटिकट कैंसिलेशन चार्ज खत्म हुआ तो क्या होगा? रेलवे ने गिनाए कई कारण

टिकट कैंसिलेशन चार्ज खत्म हुआ तो क्या होगा? रेलवे ने गिनाए कई कारण

अगर रेलवे टिकट कैंसिलेशन चार्ज खत्म कर दे, तो यात्रियों को अचानक प्लान बदलने पर पूरा पैसा वापस मिल सकता है. हालांकि, इससे ज्यादा बुकिंग और आखिरी समय की कैंसिलेशन बढ़ने का खतरा भी है. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 11 Sep 2026 01:26 PM (IST)
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अगर रेलवे टिकट कैंसिल करने पर लगने वाला चार्ज पूरी तरह खत्म कर दे, तो पहली नजर में इसका सीधा फायदा उन यात्रियों को मिल सकता है जिनका अचनाक सफर करने का प्लान बदल जाता है. टिकट कैंसिल करने पर पैसे कटने का डर नहीं रहेगा और यात्री को पूरा किराया भी मिल सकता है. लेकिन दूसरी तरफ इसका असर उन यात्रियों पर भी पड़ सकता है जिन्हें वास्तव में ट्रेन में सफर करना है.

कैंसिलेशन चार्ज खत्म होने से क्या होगा फायदा?

अगर अचानक आपको किसी वजह से सफर करने का प्लान बदलना पड़ता है, तो टिकट कैंसिल कराने पर किराए में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी और आपका पैसा पूरा वापस मिल सकता है. अचानक यात्रा का प्लान बदलने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से भी बचा जा सकता है.]

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ऐसे में अब लोग टिकट बुक करते समय कैंसिलेशन चार्ज की चिंता नहीं करेंगे. यानी इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग टिकट बुक करते समय ज्यादा लचीलापन महसूस करेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से टिकट बुक और कैंसिल कर सकेंगे.

कैंसिलेशन चार्ज हटने से बढ़ सकती हैं ये परेशानियां

दरअसल, कैंसिलेशन चार्ज खत्म होने पर कुछ लोग कुछ एक साथ कई ट्रेनों में टिकट बुक करके रख सकते हैं. बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से जईस ट्रेन में कैंसिल कर सकते हैं. इससे कई सीटें जरूरतमंद यात्रियों के लिए उपलब्ध होने के बजाय कुछ समय तक ब्लॉक रह सकती हैं.

वहीं, यात्रा की तारीख नजदीक आने पर बड़ी संख्या में टिकट कैंसिल होने से आखिरी समय में सीटों का इंतजार करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है. बड़े पैमाने पर बार-बार टिकट बुक और कैंसिल होने से रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम पर भी ज्यादा दबाव पड़ सकता है. 

क्या कैंसिलेशन चार्ज पूरी तरह खत्म होना चाहिए?

कैंसिलेशन चार्ज पूरी तरह खत्म करने के बजाय ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए जिसमें समय से पहले टिकट रद्द करने पर कम या कोई चार्ज न हो, जबकि यात्रा के बिल्कुल करीब कैंसिलेशन करने पर कुछ चार्ज लगाया जाए. इससे आम यात्रियों को भी राहत मिल सकती है और बिना जरूरत सीट रोककर रखनी की परेशानी पर भी लगाम लगाई जा सकती है. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 11 Sep 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Cancellation Charges
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