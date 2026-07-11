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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीInsurance Claim: बारिश में घर में घुसा पानी या बाढ़ में खराब हुई कार? जानें कैसे मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा

Insurance Claim: बारिश में घर में घुसा पानी या बाढ़ में खराब हुई कार? जानें कैसे मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा

Insurance Policy: बारिश या बाढ़ से घर और वाहन को नुकसान होने पर सही इंश्योरेंस पॉलिसी होने पर क्लेम किया जा सकता है. नुकसान के सबूत जुटाकर तुरंत बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 11 Jul 2026 04:13 PM (IST)
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Monsoon Insurance Tips: बारिश की मौसम जहां गर्मी से हमें राहत देती है, वहीं कई बार यह बारिश हमारे आर्थिक परेशानी की वजह भी बन जाती है. देशभर केकई इलाकों में इन दिनों तेज बारिश और जलभराव की वजह से कई लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. लगातार हो रही बारिश के कारण कहीं घरों में पानी घुस रहा है तो कहीं बाढ़ में गाड़ियां खराब हो रही हैं. ऐसे में अगर आपके पास सही इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए आप क्लेम कर सकते हैं. 

हालांकि, आपको क्लेम तभी आसानी से मिलेगी जब पॉलिसी में संबंधित जोखिमों का कवरेज हो और सही तरीके से क्लेम पूरी की गई हो. ऐसे में अगर मानसून के दौरान आपके घर या गाड़ी को नुकसान होता है, तो अब घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. बल्कि आप सबसे पहले नुकसान के सबूत जुटाएं और तुरंत बीमा कंपनी को इसकी जानकारी दें. अगर आप ऐसा करते हैं तो क्लेम मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है.

घर के नुकसान पर कैसे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?

अगर बाढ़, भारी बारिश या दूसरी प्राकृतिक आपदा के कारण आपके घर को नुकसान होता है, तो होम इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए आप क्लेम कर सकते हैं. हालांकि,  कई पॉलिसियों में मकान के साथ फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, गहने और अन्य कीमती सामनों का भी कवरेज मिलता है. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास पॉलिसी पहले से एक्टिव हो और उसमें इन जोखिमों को शामिल किया गया हो, तभी आपको यह सभी सुधाएं मिल सकती है. 

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वाहन खराब होने पर क्या करें?

अगर बाढ़ के पानी में आपकी कार या बाइक खराब हो जाती है, तो कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस के जरिए आप क्लेम कर सकते हैं. अगर आपने इंजन प्रोटेक्शन कवर लिया है, तो आपको इंजन में पानी जाने से हुए नुकसान पर भी अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकती है. अगर वाहन पूरी तरह खराब हो जाए, तो पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक आपको मुआवजा दिया जा सकता है.

क्लेम करते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • नुकसान की फोटो और वीडियो तुरंत रिकॉर्ड करें.
  • बिना देरी किए बीमा कंपनी को घटना की सूचना दें.
  • पॉलिसी दस्तावेज, खरीद के बिल और सामान की लिस्ट को अपने पास महफूज रखें.
  • सर्वेयर के निरीक्षण तक नुकसान वाले सामान में अनावश्यक बदलाव करने से बचें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 04:13 PM (IST)
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Insurance Claim Home Insurance Utility News Monsoon Insurance
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