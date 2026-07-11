Metro Train: मुंबई की परियोजनाओं में शामिल मेट्रो-3 (एक्वा लाइन) को शहर की ट्रैफिक समस्या का बड़ा समाधान माना गया था. लेकिन अब इस लाइन को लेकर सामने आई एक नई रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई इस आधुनिक मेट्रो लाइन तक पहुंचना ही यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. लंबी-लंबी सीढ़ियां, कई स्टेशनों पर नीचे जाने के लिए एस्केलेटर की कमी और स्टेशन से बाहर निकलने के बाद खराब लास्ट- माइल कनेक्टिविटी के कारण रोजाना हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

रिपोर्ट में क्या-क्या खुलासे हुए?

मनीलाइफ फाउंडेशन की स्टडी में मुंबई मेट्रो-3 के 33.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर और सभी 27 स्टेशनों का सर्वे किया गया. रिपोर्ट में कहा गया कि कई स्टेशनों पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने या बाहर निकलने के लिए लंबी सीढ़ियां चढ़नी-उतरनी पड़ती हैं. कुछ जगहों पर एस्केलेटर हैं, लेकिन उनकी संख्या जरूरत के मुकाबले कम है या यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं है. खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह बड़ी परेशानी बन रही है.

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सबसे बड़ी समस्या

रिपोर्ट में सबसे बड़ी चिंता लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को लेकर जताई गई है. कई स्टेशनों के बाहर यात्रियों को ऑटो, टैक्सी या बस आसानी से नहीं मिलती. कुछ जगहों पर पैदल चलने के लिए भी बेहतर फुटपाथ नहीं हैं. ऐसे में मेट्रो से उतरने के बाद गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. जब तक मेट्रो को बस, ऑटो और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बेहतर तरीके से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक लोग निजी वाहनों की बजाय मेट्रो को प्रॉयोरिटी नहीं देंगे.

यात्रियों पर क्या पड़ रहा है असर?

जिन यात्रियों को रोजाना ऑफिस या दूसरे कामों के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है. लंबी सीढ़ियां चढ़ने-उतरने में समय भी ज्यादा लगता है और शारीरिक थकान भी बढ़ती है. कई यात्रियों ने शिकायत की कि स्टेशन तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने में ही इतना समय लग जाता है कि मेट्रो की तेज यात्रा से भी कोई फायदा नहीं होता है.

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क्या कहती है मेट्रो प्रबंधन?

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. कई स्टेशनों पर टैक्सी, बस और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है. साथ ही फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी योजनाओं पर काम चल रहा है.

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