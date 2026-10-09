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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले आशुतोष रांका का पुलिस को मैसेज- 'आपको पता है कि...'

CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले आशुतोष रांका का पुलिस को मैसेज- 'आपको पता है कि...'

कॉकरोच जनता पार्टी 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है. प्रदर्शन से पहले आशुतोष रांका ने पुलिस को मैसेज भेजा है. उन्होंने लिखा, हम हक की लड़ाई लड़ रहे है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 09 Oct 2026 10:55 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर आंदोलन करने वाली है. ये आंदोलन काफी बड़ा होने वाला है. कई बड़े लोग इसमें शामिल होने वाले हैं. सीजेपी आंदोलन की तैयारियों में लगी हुई है. इसी बीच आशुतोष रांका ने पुलिस के लिए एक संदेश लिखा है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस के हाथों पर तो 20 का खून है. क्या आप भी वही चाहते है?.

आशुतोष ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, देशभर की पुलिस के नाम एक संदेश. हमें पता है कि इस समय जो भी आपसे करवाया जा रहा है, वो ऊपर के निर्देश से हो रहा है. लेकिन आप अपने बच्चों पर ऐसे कैसे हाथ उठा रहे है? आप उनको रात के अंधेरे में ऐसे गुंडों की तरह कैसे लेकर जा रहे है?

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क्या आपके जमीर को ठेस नहीं पहुंच रही?

आशुतोष ने आगे लिखा, क्या आपका मन इस बात की गवाही दे रहा है? क्या यह सब करने से आपके जमीर को ठेस नहीं पहुंच रही? क्या अगर आपके बच्चे होते, तो भी आप उनसे ऐसे ही बर्ताव करते? ब्रिटिश राज में भी कुछ पुलिसकर्मी ऐसे थे जिन्होंने अपने ही देशवासियों के ख़िलाफ गोलियां चलायी थी, यह कहकर कि वो ड्यूटी कर रहे है. लेकिन याद रखिए, आज देश उन पुलिसवालों को गद्दार ही मानता है.

दिल्ली पुलिस के हाथों पर तो 20 जुलाई का खून है. क्या आप भी वही चाहते है? आपको पता है कि हम सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे है. हक की लड़ाई लड़ रहे है. अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे है. आपको यह भी पता है कि हम गांधी और अंबेडकर में मानने वाले लोग है. अहिंसा और संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग है। हम ना हाथ उठायेंगे, ना मारपीट करेंगे.

हम हर हाल में जंतर-मंतर पहुंचेंगे

लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप कुछ भी कर ले, हम हर हाल में कल जंतर मंतर पहुचेंगे. और देश को बचाने की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेंगे. फैसला आपको करना है, कि आप इतिहास में किस तरह याद किया जाना पसंद करेंगे - जनरल डायर की तरह, या शहीद मंगल पांडे की तरह?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 09 Oct 2026 10:55 AM (IST)
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Jantar Mantar Cockroach Janata Party Ashutosh Ranka
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